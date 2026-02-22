Όλα τα γκολ και τα highlights της 22ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της Super League, με τη διεξαγωγή και των ματς της Κυριακής. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των επτά αγώνων.

Στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα του Σαββάτου, ο Ατρόμητος πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 στην έδρα του Αστέρα, χάρη στην οποία «βλέπει» πια τα πλέι-οφ 5-8.

Στο δεύτερο ματς του Σαββάτου, ο Ολυμπιακός «καθάρισε» 2-0 τον Παναιτωλικό με γκολ των Πιρόλα και Γιαζίτζι, επιστρέφοντας στις νίκες.

Την Κυριακή πια, το μενού της ημέρας ξεκίνησε με το «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ (0-2), αποτέλεσμα που του δίνει ακόμη περισσότερο ώθηση για την είσοδο της τετράδας.

Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε τη νίκη επί του Βόλου με 2-1, το πρώτο «τρίποντο» μετά από τέσσερις αγωνιστικές, την ώρα που η ομάδα της Μαγνησίας έμεινε για έβδομη σερί αγωνιστική μακριά από τα επιτυχή αποτελέσματα.

Στη Λάρισα, η ΑΕΛ Novibet υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ σε ισοπαλία (1-1), την τρίτη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα που άφησε ξανά πίσω τον Δικέφαλο στη μάχη του τίτλου.

Απώλεια και για την έτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, αφού ο Άρης έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο «Κλ. Βικελίδης», κλείνοντας έτσι τρεις μήνες χωρίς νίκη εντός έδρας.

Τέλος, στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και συνέτριψε 4-0 τον Λεβαδειακό για να περάσει και πάλι πρώτη με +2.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 21/2

Αστέρας Aktor – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

Κυριακή 22/2

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2

Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1

Άρης – Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (23η):

Σάββατο 28/2

17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

Κυριακή 1/3

16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

17:30 Βόλος – ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor

20:00 Παναθηναϊκός – Άρης