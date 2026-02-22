Νίκολιτς: «Παίξαμε καλά σε όλο το ματς, σημαντικοί οι τρεις βαθμοί»

Η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τον Λεβαδειακό και επέστρεψε στην κορυφή της Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες του. Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός δεν άφησε ασχολίαστο το ότι το παιχνίδι διεξήχθη μπροστά σε άδειες κερκίδες, επισημαίνοντας πως έχασε το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Πρέπει να πω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την εμφάνιση και το σκορ. Το δουλέψαμε όλη αυτή τη βδομάδα. Είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο και δούλεψε. Δεν δημιούργησε ευκαιρίες ο αντίπαλος εκτός από την αρχή μετά από δικό μας λάθος. Κρίμα που δεν είχαμε φιλάθλους σήμερα, χάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο από την σημερινή κατάσταση και οι φίλοι της ΑΕΚ».

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε:

«Πολύ σημαντικοί οι τρεις βαθμοί, μας κρατάνε στην πρώτη θέση. Το τελικό σκορ μιλά από μόνο του, παίξαμε καλά σε όλο το ματς, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα απέναντι σε μια καλή ομάδα που έκανε μόλις μια ευκαιρία μετά από ένα λάθος μας. Δεν πρέπει να δίνουμε τέτοιες ευκαιρίες, δεν μου άρεσε αυτό.

Πρέπει να το αφαιρέσουμε από το παιχνίδι μας. Το μόνο που έλειψε ήταν οι φίλαθλοι. Έχασε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι και οι φίλαθλοι έχασαν την πολύ καλή εμφάνιση μας. Τους ευχαριστούμε για την υποδοχή και για το τραγούδι απέξω. Τους αφιερώνουμε τη νίκη».

Για την επιλογή του Μάνταλου στη θέση από αριστερά κι αν η ομάδα αρχίζει και φορμαρίζεται αγωνιστικά, μετά τις δυο καλές εμφανίσεις σε Τούμπα και απόψε;

«Ειμαι χαρούμενος για τον Πέτρο. Είναι ο αρχηγός μας. Εξαιρετική ποιότητα. Ποτέ δεν είχα αμφιβολία. Είχε έναν ειδικό ρόλο απόψε. Τον κατανόησε πλήρως. Είναι σπάνιος παίκτης, καταλαβαίνει τι θέλουμε και το υλοποιεί. Επιβραβεύτηκε για το τέρμα, όμως πιο σημαντική είναι η ασίστ που έδωσε. Το γκολ κάνει χαρούμενο έναν παίκτη, η ασίστ κάνει δυο. Είμαστε σε καλή φάση, είμαστε σταθεροί, δεν δεχόμαστε τέρματα. Θα πρέπει να διευρύνουμε τη δεξαμενή των παικτών γιατί έρχονται και οι αναμετρήσεις της Ευρώπης και θέλουμε όσο περισσότερους παίκτες έτοιμους. Τώρα ακολουθεί ο Βόλος μετά την σημερινή μέρα και την αργία τα κεφάλια μέσα για το παιχνίδι με τον Βόλο».

Για την απόδοση του Γκεοργκίεφ του και τον Σαχαμπό;

«Είχε καλή απόδοση ο Γκεοργκίεφ. Δεν είχα αμφιβολία. Καλός παίκτης, μπορεί να παίξει δυο ή τρεις θέσεις (με διάταξη με τρεις). Ακόμα και αριστερό μπακ. Είναι εξαιρετικό και έξυπνο παιδί. Εχει και εμπειρία. Οσον αφορά τον Σαχαμπό δουλεύει σκληρά κάθε μέρα. Μιλώ μαζί του. Εχει λαμπρό μέλλον. Είναι επαγγελματίας και ίσως απόψε θα ήταν μια καλή στιγμή να πάρει συμμετοχή. Δεν κάνω… δώρο τη συμμετοχή. Θα έρθει η ώρα του να παίξει. Οι Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό και Καλοσκάμης είναι τρία νέα παιδιά, με ταλέντο. 20 ετών και έτοιμοι να παίξουν. Δεν είναι μονο για το μέλλον, αλλά από τώρα. Ηδη ο Καλοσκάμης έχει περίπου 20 συμμετοχές φέτος».

Μετά το 1-0 φάνηκε η ΑΕΚ να μην πατά καλά στο γήπεδο. Πού το αποδίδεται;

«Συμφωνώ με το σχόλιο. Οντως δώσαμε… δώρο στον αντίπαλο. Το κάναμε και με τον ΠΑΟΚ. Δεν δημιούργησε ευκαιρία ο αντίπαλος. Θα λέγαμε μπράβο. Κάναμε δώρο. Χάθηκε η ευκαιρία με τον Γιόβιτς, ήταν σαν να μας σόκαρε λίγο. Πρέπει να το δουλέψουμε λίγο ψυχολογικά, ώστε να μην μας επηρεάζει τόσο μία χαμένη ευκαιρία».