# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αντιδράσεις για το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle – «Πλήγμα για τη Δημοκρατία»
Deutsche Welle 22 Φεβρουαρίου 2026, 18:54

Αντιδράσεις για το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle – «Πλήγμα για τη Δημοκρατία»

Αντιδράσεις για την απόφαση της Deutsche Welle να κλείσει την ελληνόφωνη σύνταξη.

Spotlight

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις φορέων ελληνογερμανικού ενδιαφέροντος στην ανακοίνωση της Deutsche Welle για κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος από την 1.1.2027, στο πλαίσιο γενικότερων οικονομικών περικοπών και αναδιάρθρωσης.

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου εκφράζει «τη βαθιά της ανησυχία», υπενθυμίζοντας τον ρόλο της ελληνικής σύνταξης της DW κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ως «μιας από τις σημαντικότερες φωνές δημοκρατικής ενημέρωσης».

«Η πλήρης κατάργηση εγείρει σοβαρά ερωτήματα: Γιατί καταργείται πλήρως η γλώσσα που αποτελεί επίσημη γλώσσα δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδας και Κύπρου); Πώς λαμβάνεται υπόψη η παρουσία άνω των 500.000 Ελλήνων στη Γερμανία; Ποιο μήνυμα αποστέλλεται στις ελληνογερμανικές σχέσεις;», τονίζεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Κοινότητας, η οποία προανήγγειλε παράλληλα την αποστολή επιστολών προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα αρμόδια θεσμικά όργανα και τη διοίκηση της Deutsche Welle, ζητώντας την αναστολή και την επανεξέταση της απόφασης «με διαφάνεια και τεκμηρίωση».

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι η Κοινότητα θα απευθύνει αντίστοιχη επιστολή προς τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, με αναφορά «στην σημασία της απόφασης για τις ελληνογερμανικές σχέσεις και το ευρωπαϊκό πνεύμα πολυμορφίας», σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Η πολυφωνία είναι δημοκρατία»

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου απευθύνει επίσης έκκληση στους Έλληνες και τους Κύπριους και σε όλους τους ελληνικούς φορείς στη Γερμανία «να ενημερωθούν, να τοποθετηθούν δημόσια και να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής φωνής στη Deutsche Welle», τονίζοντας ότι «το οφείλουμε στη γλώσσα μας, στην ιστορία μας και στις επόμενες γενιές» και ότι «η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς μέσο επικοινωνίας, είναι ταυτότητα, μνήμη και μέλλον, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ταυτότητας», ενώ «η πολυφωνία είναι δημοκρατία».

Σε ανάλογο πνεύμα είναι και η ανακοίνωση του Γερμανο-ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW, με τον πρόεδρό του Φαίδωνα Κοτσαμπόπουλο να εκφράζει τη λύπη του και να υπογραμμίζει τη σημασία της ελληνόφωνης υπηρεσίας της DW για τις ελληνογερμανικές σχέσεις. «Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πορεία της Ελλάδας προς τη σταθερότητα δεν ήταν αυτονόητη, αλλά οφείλεται μεταξύ άλλων στον ιστορικό ρόλο της DW, η οποία, παράλληλα με τον αγώνα των Ελλήνων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συνέβαλε αποφασιστικά στην εδραίωση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας».

Πέρα από την αποστολή της ενημέρωσης, «η Deutsche Welle εκπληρώνει μια θεμελιώδη λειτουργία ως μέσο προώθησης της Γερμανίας στο εξωτερικό, συχνά αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με τον γερμανικό πολιτισμό, τη γερμανική πολιτική και τη γλώσσα. Σε μια εποχή όπου η «ήπια δύναμη» (soft power) αποτελεί κεντρικό μέσο της εξωτερικής πολιτικής, η DW αποτελεί μια απαραίτητη γέφυρα που μεταδίδει μια συμπαθητική και αυθεντική εικόνα της σύγχρονης Γερμανίας», επισημαίνει ο κ. Κοτσαμπόπουλος και περιγράφει την παρουσία της ελληνόφωνης σύνταξης ως «ανεκτίμητης αξίας» για την ενίσχυση των γερμανοελληνικών σχέσεων, ενώ ακόμη τονίζει: «Ιδιαίτερα σε οικονομικά και πολιτικά δύσκολους καιρούς, το ελληνικό πρόγραμμα της DW προάγει την αμοιβαία κατανόηση και καταρρίπτει προκαταλήψεις. Ωστόσο, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, η υπηρεσία του ελληνικού προγράμματος έχει αντίκτυπο πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας: Σημασία για την Κύπρο: Η συντακτική ομάδα παρέχει μια απαραίτητη υπηρεσία για την διαιρεμένη χώρα-μέλος της ΕΕ, την Κύπρο, η οποία συχνά δεν ακούγεται αρκετά στον ευρωπαϊκό χώρο των μέσων ενημέρωσης. Γεωπολιτική σταθερότητα: Ειδικά σε περιόδους αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο, η ελληνόφωνη ενημέρωση της DW αποτελεί σημαντική ενίσχυση του νοτιοανατολικού μετώπου. Μεταδίδει ευρωπαϊκές αξίες και γερμανικές προοπτικές σε μια περιοχή που είναι στρατηγικά σημαντική όσο ποτέ άλλοτε». Ειδικά στην τρέχουσα κατάσταση, συνεχίζει ο πρόεδρος του DHW, «το ελληνικό πρόγραμμα της DW αποδεικνύεται απαραίτητο για τις γερμανοελληνικές σχέσεις» και κάνει λόγο για «αναζωπύρωση του αντιγερμανικού αισθήματος, που προκλήθηκε από νέα δημόσια συζήτηση για τα εγκλήματα πολέμου των ναζιστών», όπως οι εκτελέσεις στην Καισαριανή, μετά την πρόσφατη δημοσίευση μοναδικών ιστορικών φωτογραφιών που προσφέρθηκαν προς πώληση στο Διαδίκτυο. «Σε τέτοιες στιγμές συναισθηματικής δημοσιογραφίας, η DW ως σοβαρή γερμανική φωνή, έχει ανεκτίμητη αξία. Έχει κατευναστική επίδραση, τοποθετεί τα γεγονότα σε ιστορικό πλαίσιο και αποτρέπει την καταστροφή της γέφυρας που με κόπο χτίστηκε μεταξύ των χωρών μας από λαϊκιστικές εξάρσεις», αναφέρει και εκφράζει την έκπληξη του Συνδέσμου για την απόφαση της κατάργησης του ελληνικού προγράμματος, το κόστος του οποίου, σημειώνει, είναι «αμελητέο» σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό της DW και δυσανάλογο προς την «μαζική ζημιά που θα προκαλέσει η κατάργησή του στην εξωτερική πολιτική και τον πολιτισμό».

Ο Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος καλεί με την επιστολή του τη διοίκηση της Deutsche Welle να εκτιμήσει την αξία του ελληνικού προγράμματος όχι μόνο από δημοσιονομική άποψη, αλλά και ως «στρατηγική επένδυση» στην ελληνογερμανική φιλία. «Το να θυσιάσετε μια βάση εμπιστοσύνης και επιρροής που χτίστηκε επί δεκαετίες για να εξοικονομήσετε λιγότερο από το 0,2% του συνολικού προϋπολογισμού είναι κοντόφθαλμο από άποψη γεωπολιτικής ασφάλειας και διπλωματίας. Η ανακοίνωση του τέλους του μοναδικού ελληνόφωνου προγράμματος στη Γερμανία, μόλις 9 ημέρες μετά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας της UNESCO στις 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα καταστροφικό μήνυμα για τον ελληνικό πολιτισμό και την κοινότητα που ζει εδώ. Η απόσυρση από την ελληνόφωνη ενημέρωση αυτή τη στιγμή θα άφηνε ένα κενό που θα ήταν δύσκολο να καλυφθεί σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας και αναζωπύρωσης ιστορικών πληγών. Καλούμε λοιπόν όλους τους φορείς της DW να επανεξετάσουν τη διατήρηση του ελληνικού προγράμματος ως στρατηγική επένδυση στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», αναφέρεται στην επιστολή του Συνδέσμου.

«Ήταν μια γέφυρα πολιτισμού και επιστήμης»

Ως «σιωπή μιας ελεύθερης φωνής» περιγράφει την κατάργηση της ελληνόφωνης σύνταξης της Deutsche Welle ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης. «Για εμάς, τους Έλληνες επιστήμονες που ζούμε και εργαζόμαστε στη Γερμανία, η Deutsche Welle δεν υπήρξε ποτέ ένας απλός ειδησεογραφικός οργανισμός. Ήταν μια γέφυρα πολιτισμού και επιστήμης, ένας σταθμός που μετέφερε τον γερμανικό ορθολογισμό και την ακαδημαϊκή εγκυρότητα στην ελληνική γλώσσα, συμβάλλοντας καθοριστικά στον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει ο Σύλλογος και κάνει ιδιαίτερη μνεία στην προσφορά του προγράμματος της DW την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας: «Η ελληνική εκπομπή της DW αποτέλεσε την κορυφαία ελεύθερη φωνή της αντίστασης. Οι Έλληνες πολίτες συντονίζονταν κρυφά στα βραχέα κύματα για να ακούσουν την αλήθεια. Η DW δεν μετέδιδε απλώς ειδήσεις, μετέδιδε ελπίδα και δημοκρατικά ιδεώδη».

Ο Σύλλογος Επιστημόνων αναδεικνύει επίσης τον ρόλο της DW στην προβολή επιστημονικών θεμάτων: «Ως επιστημονική κοινότητα, εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την προσήλωση του ελληνικού τμήματος στην τεκμηριωμένη ανάλυση. Σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση και ο λαϊκισμός απειλούν τη δημόσια σφαίρα, η DW παρείχε ένα ασφαλές καταφύγιο ποιοτικής δημοσιογραφίας, καλύπτοντας με επάρκεια θέματα τεχνολογίας, ιατρικής και κοινωνικών επιστημών».

Η κατάργηση του ελληνικού τμήματος –του μόνου από τα 32 που κλείνει εξ ολοκλήρου λόγω περικοπών– «αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό», καθώς «η δημοκρατία απαιτεί πολυφωνία και η επιστήμη απαιτεί έγκυρη επικοινωνία», τονίζει ο Σύλλογος και εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους, ενώ καλεί την ηγεσία του οργανισμού «να αναλογιστεί το ιστορικό και πολιτικό βάρος αυτής της φωνής, η οποία για δεκαετίες υπηρέτησε τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού».

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

inWellness
inTown
LIVE: Άρης – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Άρης – Κηφισιά

LIVE: Άρης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Κυψέλη: Αναζητείται ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ – Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει την κόρη του
Ελλάδα 22.02.26

Κυψέλη: Αναζητείται ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ – Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει την κόρη του

Οι πράξεις του έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού στην Κυψέλη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να επιχείρησε να επιτεθεί και στη δεύτερη κοπέλα.

Σύνταξη
Ιράν: Για μυστική συμφωνία με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times
«Διαρροή ρωσικών εγγράφων» 22.02.26

Για μυστική συμφωνία Ιράν - Ρωσίας για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων λένε οι Financial Times

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ρωσία - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα
«Κατηγορώ» 22.02.26

Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα

Από μια χαμένη κλήση δίπλα σε γήπεδο τένις μέχρι μια δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό αρνήθηκε να κρυφτεί. Και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που μιλάμε για τον βιασμό.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ

LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Άρσεναλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»
Πολιτική 22.02.26

Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»

O ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ζωγράφου: Υποχρέωσαν νηπιαγωγό να γυρίσει στο σχολείο με σπασμένο πόδι – «Ζητάω ίσα δικαιώματα»
Ελλάδα 22.02.26

Ζωγράφου: Υποχρέωσαν νηπιαγωγό να γυρίσει στο σχολείο με σπασμένο πόδι – «Ζητάω ίσα δικαιώματα»

Στη νηπιαγωγό τοποθετήθηκαν λάμες, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα και για να αναρρώσει χρειάζονταν 4 μήνες. Στις 15 μέρες ωστόσο, την ανάγκασαν να γυρίσει, αλλιώς θα έχανε τη θέση της.

Σύνταξη
Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά
Ελλάδα 22.02.26

Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά

Ο 47χρονος μετά το επεισόδιο πέταξε την καραμπίνα στις εκβολές ποταμού στο Καμάρι στο Αίγιο υπέδειξε το σημείο στους αστυνομικούς και μετά από έρευνες αστυνομικών και δυτών εντοπίστηκε.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)

Τεράστιο βήμα για την επάνοδό του στα «σαλόνια» της Super League έκανε ο Ηρακλής, καθώς αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 50', επικράτησε 1-0 στο Βόλο της Νίκης και απέκτησε διαφορά 7 βαθμών από τη 2η θέση!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Ο 74χρονος ήταν επικεφαλής ομάδας 17 μελών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή στο Βελούχι - Όσοι τον γνωρίζουν αναφέρουν ότι έχει μεγάλη εμπειρία

Σύνταξη
Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών
Ελλάδα 22.02.26

Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών

Ο χώρος που ανακαινίστηκε πριν λίγους μήνες στο Κρατικό Νίκαιας έχει ήδη πλημμυρίσει τρεις φορές λόγω βλαβών σε σωλήνες και έντονων βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Κομισιόν: «Η συμφωνία είναι συμφωνία», η ΕΕ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς
Η ανακοίνωση 22.02.26

«Η συμφωνία είναι συμφωνία»: Η Κομισιόν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

Η Κομισιόν προχώρησε σε ανακοίνωση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη
On Field 22.02.26

Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη

Τα πράγματα δεν πάνε όπως θα επιθυμούσε ο διεθνής άσος και ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως το ενδεχόμενο αποχώρησης του παίκτη από το Μπερναμπέου είναι κάτι παραπάνω από πιθανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Δεν θα υποχωρήσουμε στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν
Νέα δήλωση 22.02.26

Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους παρουσία

Σύνταξη
Απόρρητο