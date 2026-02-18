Τέλος για το Ελληνικό Πρόγραμμα της Deutsche Welle το 2027

Στο πλαίσιο γενικότερων περικοπών, που προκύπτουν μετά τη μείωση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, η Διοίκηση της Deutsche Welle ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να κλείσει το Ελληνικό Πρόγραμμα του σταθμού από τον Ιανουάριο του 2027.

Tι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση

«Η ελληνόφωνη υπηρεσία της DW θα διακοπεί. Αυτή η υπηρεσία παρείχε ανεξάρτητη πληροφόρηση στο κοινό στην Ελλάδα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας. Λειτούργησε ως σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντας τις γερμανικές απόψεις στο ελληνικό κοινό.

Η Ελλάδα είναι από καιρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια σταθερή δημοκρατία με ένα ποικίλο τοπίο Μέσων Ενημέρωσης, και γι’ αυτό και η DW πρέπει να προχωρήσει στις περικοπές σε αυτόν τον τομέα».

Σημειώνεται ότι η ελληνόφωνη υπηρεσία είναι η μόνη που διακόπτεται συνολικά σε ό,τι αφορά όλες τις υπηρεσίες της. Η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη από τις 32 συνολικά της DW που θα σταματήσει να υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Περικοπές υπάρχουν και σε ορισμένα άλλα προγράμματα, αλλά καμία γλώσσα δεν αποσύρεται ολοκληρωτικά.

«Αποδυνάμωση της Deutsche Welle»

Όπως επισημαίνει η Γενική Διευθύντρια της DW, Μπάρμπαρα Μάσινγκ: «Οι εξοικονομήσεις που κατέστησαν αναγκαίες από τις κρατικές περικοπές και την έλλειψη αποζημίωσης για τις συμφωνημένες συλλογικές αυξήσεις μισθών είναι εξαιρετικά επώδυνες.

Αποδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητά μας σε μια εποχή που μια ισχυρή γερμανική και ευρωπαϊκή παρουσία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την πρωτοβουλία της DW για την ποιότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια – αν και με βραδύτερο ρυθμό.

Η DW θεωρείται ευρέως ως μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών, τόσο σε αγορές υπό καθεστώς λογοκρισίας όσο και σε χώρες όπου η Γερμανία οικοδομεί στρατηγικές συνεργασίες.

Η βιώσιμη χρηματοδότηση για το μέλλον είναι ζωτικής σημασίας, εάν θέλουμε να εκπληρώσουμε τη δημοσιογραφική μας εντολή σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό παγκόσμιο χώρο πληροφόρησης. Τώρα είναι η ώρα η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να χαράξουν από κοινού την απαραίτητη πορεία».