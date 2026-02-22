newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 19:39
Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία
Αρνήθηκαν την μετάθεση σε πατέρα παιδιού με βαρύ αυτισμό – Δουλεύει 507 χλμ. μακριά από το σπίτι του
Ελλάδα 22 Φεβρουαρίου 2026, 22:16

Αρνήθηκαν την μετάθεση σε πατέρα παιδιού με βαρύ αυτισμό – Δουλεύει 507 χλμ. μακριά από το σπίτι του

Ο 15χρονος Βασίλης, με βαριά μορφή αυτισμού, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και έχει απόλυτη ανάγκη τη σταθερή παρουσία του πατέρα του.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Βασίλης πάσχει από βαριά μορφή αυτισμού, νοητική αναπηρία, απουσία λόγου, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Ο πατέρας του έχει αφιερώσει όλη του την φροντίδα στο παιδί που τον έχει απόλυτη ανάγκη δίπλα του. Όμως η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα μετάθεσης του πατέρα ώστε να συνεχίσει να είναι δίπλα στο παιδί του και τώρα ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να παραιτηθεί ή να μείνει μακριά του.

Όταν ήταν μόλις 3 ετών, ο 15χρονος σήμερα Βασίλης διαγνώστηκε με βαριά μορφή αυτισμού και σοβαρή νοητική στέρηση. Η ζωή για τον ίδιο και την οικογένεια του άλλαξε δραματικά.

Ο πατέρας του από εκείνη την ημέρα αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δουλειά του στα χωράφια για να είναι διαρκώς δίπλα στο παιδί του. Η οικογένεια που μένει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας αναγκάστηκε να ζει με μόλις ένα μισθό.

«Εγώ είμαι στον Βασίλη από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή στους ειδικούς, να έχω πολύ καλούς παιδαγωγούς και να μπορώ πλέον να λέω ότι ο Βασίλης μου με όλα τα προβλήματα να είναι ένα παιδί πολύ καλά δουλεμένο», ανέφερε ο πατέρας του Βασίλη, Νίκος Λιολιόπουλος.

Αρνητική η απόφαση μετάθεσης

Η ζωή δυσκόλεψε όμως και ο πατέρας του Βασίλη έπρεπε να ξεκινήσει ξανά να δουλεύει. Το 2023 έδωσε εξετάσεις και πέρασε στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Τους τελευταίους έξι μήνες δουλεύει στην Αμαλιάδα, 507 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του. Και τότε η κατάσταση του Βασίλη άρχισε σταδιακά να επιδεινώνεται.

«Έβγαλε μία μεγάλη νευρικότητα και άρχισε να γίνεται πολύ επιθετικός ιδιαίτερα στη μάνα του. Ο Βασίλης ήθελε την ρουτίνα του εδώ, με τον πατέρα του» υπογράμμισε ο κ. Λιολιόπουλος.

Τον Νοέμβριο – πάντα με γνώμονα την υγεία του παιδιού του – αποφάσισε να κάνει αίτηση μετάθεσης.

Συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και με αγωνία περίμενε την θετική απάντηση της πολιτείας. Η απάντηση όμως από την πενταμελή επιτροπή που έλαβε το αίτημα του ήταν αρνητική χωρίς καν να μάθει το γιατί.

«Εγώ ζητάω να μάθω ένα γιατί, γιατί ενώ διάβασαν το φάκελο μου, που είδαν την περίπτωση μου με έκοψαν, έκοψαν την αίτηση μετάθεσης μου», σημειώνει ο κ. Λιολιόπουλος.

Και συνεχίζει: «Πως μπορεί να αντιμετωπίζεται ένας άνθρωπος έτσι σήμερα από το κράτος, πως μπορεί να τα φέρει πέρα ένας γονέας σήμερα όταν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα».

Κάθε άτομο στο φάσμα του αυτισμού είναι μία περίπτωση εξατομικευμένη και μοναδική. Όλα τα παιδιά όμως θέλουν ένα πράγμα.

Τι λένε οι ειδικοί

«Σε αυτές τις περιπτώσεις βασικό ρόλο παίζει η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και η ασφάλεια στο περιβάλλον του ατόμου έτσι ώστε να έχει μία ποιότητα ζωής και μία ηρεμία που του παρέχει τη βέλτιστη δυνατή διαβίωση στην καθημερινότητα του», υπογράμμισε η συμβουλευτική ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια & εξειδικευμένη στην διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, Ιωάννα Φαντζίκη.

«Η όποια θυσία κάνω για τον Βασίλη μου είναι μεγαλύτερη από όλες τις ευκολίες και αν θέλετε όλες τις ανέσεις και τα οικονομικά του κόσμου», λέει ο κ. Λιολιόπουλος.

Αποφάσισε να πάρει ένα μήνα άδεια άνευ αποδοχών. Από το μυαλό του πλέον περνάει ακόμα και η παραίτηση. Θα στερηθεί τα χρήματα αλλά ο Βασίλης θα έχει τον πατέρα του.

World
Λαγκάρντ: Οι μεταβολές στους δασμούς ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

Λαγκάρντ: Οι μεταβολές στους δασμούς ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
