Πάτρα: Δασκάλα χαστούκισε 8χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού γιατί… «έκανε θόρυβο»
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Πάτρα, μετά από καταγγελία ότι δασκάλα κακοποίησε 8χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Η καταγγελία έγινε την περασμένη Τρίτη από τη μητέρα του παιδιού.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλει η μητέρα, στο Ειδικό Σχολείο στο οποίο φοιτά ο το παιδί η δασκάλα του φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος του.
Συγκεκριμένα, η δασκάλα βρισκόταν σε διπλανή αίθουσα και όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1 άκουσε το παιδί το οποίο έπαιζε και καθώς «την ενόχλησε ο θόρυβος» τον χαστούκισε τρεις φορές, την ώρα που στο χώρο βρισκόταν και επιβλέπουσσα δασκάλα την οποία έχουν προσλάβει οι γονείς του παιδιού για παράλληλη στήριξη.
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για την εκπαιδευτικό που φέρεται να χαστούκισε τον 8χρονο αλλά και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού η οποία ήταν παρούσα και δεν παρενέβη για να το αποτρέψει.
«Το παιδί εκείνη την ώρα έτρωγε και κρατούσε την κούκλα του την οποία χτυπούσε πάνω στο θρανίο και αυτό φαίνεται πως ενόχλησε μια δασκάλα από τη διπλανή αίθουσα – όχι τη δική του. Ήρθε, το σήκωσε και το πήγε λίγο πιο πέρα, όπου του έδωσε τρία δυνατά χαστούκια το ένα μετά το άλλο. Αργότερα, η ίδια εκπαιδευτικός που το χαστούκισε φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στην ιδιωτική παράλληλη που έχουμε προσλάβει ότι και την προηγούμενη χρονιά το είχε απομονώσει, το είχε βάλει σε ένα στρώμα, το είχε ρίξει κάτω και το χτυπούσε για να το “ηρεμήσει”», αναφέρει στην καταγγελία της η μητέρα του παιδιού.
Φωτογραφία: Αρχείου.
