Τι συνέβη και οι γονείς άφησαν τον 17χρονο με αυτισμό στο κέντρο φροντίδας

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας από το περιστατικό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό.

Το χρονικό

Ειδικότερα, ένα 17χρονο παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, συμμετέχει, μία φορά την εβδομάδα, σε συνεδρία στο συγκεκριμένο κέντρο.

Όμως όταν τελείωσε η συνεδρία του και έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι, κανείς από τους γονείς του δεν εμφανίστηκε να τον παραλάβει.

Οι κλήσεις σε μητέρα και πατέρα

Αν και οι γονείς του παιδιού είναι διαζευγμένοι με τις σχέσεις τους να είναι τεταμένες, κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη.

Στις δεκάδες κλήσεις προς τον πατέρα, που ήταν εκείνος που άφησε τον 17χρονο στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας, εκείνος απάντησε: «έχω δουλειές, δεν μπορώ να έρθω».

Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι του κέντρου απευθύνθηκαν στη μητέρα, ωστόσο δεν ήταν προετοιμασμένοι για την απάντησή της, καθώς πίστευαν ότι θα ανταποκριθεί στην ανάγκη που είχε δημιουργηθεί.

Αντίθετα, εκείνη αρνήθηκε να παραλάβει το ανήλικο παιδί και τους είπε: «17 χρόνια τον φρόντιζα. Δεν μπορώ άλλο».

Τον παρέλαβε η γιαγιά του

Ο ανήλικος, υπό τη συνεχή παρακολούθηση του κοινωνικού λειτουργού και του ψυχολόγου της δομής, παρέμεινε εκεί μέχρι να μεταφερθεί στην Ασφάλεια Πατρών και εν τέλει να τον παραλάβει η γιαγιά του.

Σε βάρος των δύο γονέων έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.