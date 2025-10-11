Γονείς εγκατέλειψαν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας στην Πάτρα – Τον παρέλαβε η γιαγιά του

Γονείς στην Πάτρα εγκατέλειψαν τον ανήλικο γιο τους με αυτισμό, σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Όπως έγινε γνωστό αρνήθηκαν να τον παραλάβουν και έκτοτε αναζητούνται από την αστυνομία.

Το σοκαριστικό περιστατικό στην Πάτρα

Ο 53χρονος πατέρας, μετέφερε χθες στις 6 το απόγευμα τον 17χρονο γιο του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, μετά το τέλος του προγράμματος, όταν οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς να παραλάβουν το παιδί, εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του, θέτοντας τον ανήλικο σε κίνδυνο.

Τελικά, το παιδί παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 10 το βράδυ, προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

Οι γονείς αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να συλληφθούν.