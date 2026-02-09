Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια

Ένα σοβαρό οικογενειακό ζήτημα με επίκεντρο ένα παιδί 9,5 ετών που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού εκτυλίσσεται τις τελευταίες ημέρες στη Λαμία, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν όταν δικαστικές αποφάσεις, προσωπικές σχέσεις και ανάγκες ενός ανηλίκου συναντώνται σε συνθήκες έντασης.

Το παιδί παράτησε στα Δικαστήρια Λαμίας η μητέρα του, μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης για να περάσει η επιμέλεια στον βιολογικό πατέρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά από δικαστική απόφαση που όριζε τη μεταβίβαση της επιμέλειας στον βιολογικό πατέρα, με τον οποίο η μητέρα δεν είχε συνάψει γάμο, το παιδί βρέθηκε στα Δικαστήρια Λαμίας μαζί του. Ο πατέρας, ο οποίος είχε αναγνωρίσει το παιδί και κατέβαλλε διατροφή, αναφέρει ότι η επαφή τους μέχρι σήμερα ήταν περιορισμένη, υποστηρίζοντας πως για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν είχε επικοινωνία με τη μητέρα.

Το περιστατικό ανέδειξε τις έντονες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, ιδιαίτερα όταν καλείται να προσαρμοστεί σε αιφνίδιες αλλαγές στο περιβάλλον και τη ρουτίνα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι στιγμές που ακολούθησαν στα Δικαστήρια και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες, με τον πατέρα να αναζητά άμεσα ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Τελικά αναζητήθηκε παιδοψυχιατρική υποστήριξη και εξασφαλίστηκε προσωρινά νοσηλεία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να αξιολογηθούν οι ανάγκες του παιδιού. Το παιδί όμως έχει ανάγκη από γενικότερη βοήθεια και προστασία «που δεν τη δίνει το ψυχρό γράμμα του νόμου», σύμφωνα και με τον δικηγόρο του πατέρα Κώστα Μπαρούτα που γνωρίζει την υπόθεση από παλιά.

Δείτε τι είπε στο LamiaReport για την τραγική αυτή υπόθεση ο κ. Μπαρούτας:

«Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κατά την οποία τέθηκε το αίτημα από την μητέρα για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει την επιμέλεια του υπό τον όρο όμως της πλήρους συνεργασίας της μητέρας μαζί του για ένα μεταβατικό διάστημα καθόσον ο ίδιος είχε να έλθει σε επικοινωνία και επαφή με το τέκνο του εδώ και οκτώ περίπου έτη χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια για το ιατρικό του πρόβλημα και την καθημερινότητά του.

»Δυστυχώς η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας σαν κυρία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, Ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα του στον πατέρα. Και έτσι κλήθηκε ο πατέρας να αναλάβει μόνος του και χωρίς καμία βοήθεια από το συγγενικό του περιβάλλον το βαρύ φορτίο της ανατροφής ενός παιδιού με αρκετές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα κανείς από όσους επιλήφθηκαν της υποθέσεως δεν έχει ασχοληθεί με την κοινωνική πλευρά της αλλά μόνον με το αυστηρό γράμμα του νόμου. Πιστεύω ότι έστω και την ύστατατη στιγμή θα βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο παιδί χωρίς παράλληλα να τιμωρείται ο δυστυχής ομολογουμένως πατέρας του».

Από την πλευρά της μητέρας του παιδιού η πληρεξούσια δικηγόρος της, κ. Ελευθερία Βάρσου, δήλωσε στο LamiaReport:

«Ως πληρεξούσια δικηγόρος της μητέρας και σεβόμενη πλήρως την ιδιαιτερότητα αυτής της υπόθεσης που αφορά ανήλικο τέκνο επίσης με ιδιαιτερότητα αλλά σεβόμενη εξίσου και το δικαίωμα της μητέρας να εκτελέσει και εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση όπως προβλέπει ο νόμος, δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για το χρονικό της υπόθεσης καθώς έχουν προηγηθεί πολλές δικαστικές διαμάχες μεταξύ άλλων και για την επιμέλεια του τέκνου (είχε λάβει και στο παρελθόν ο πατέρας την επιμέλεια ξανά), ωστόσο αυτά δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται. Ευχή όλων καθώς και προσωπική ευχή είναι με την συνδρομή των αρμόδιων αρχών, το έργο των οποίων εμπιστευόμαστε απολύτως, να φωτιστούν τα σημεία εκείνα της υπόθεσης που πρέπει χωρίς να διαστρεβλώνονται περιστατικά ή να αποκρύπτονται στοιχεία και το ανήλικο να ζήσει στο καταλληλότερο περιβάλλον».