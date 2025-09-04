Εγκατάλειψη βρέφους στην Ακρόπολη: Συνελήφθη γυναίκα – Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα
Μία γυναίκα συνελήφθη για την υπόθεση εγκατάλειψης βρέφους στην Ακρόπολη
Η αστυνομία συνέλαβε μία γυναίκα σχετικά με την υπόθεση εγκατάλειψης βρέφους στην Ακρόπολη. Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος εντοπίστηκε σε καρότσι από σούπερ μάρκετ στην περιοχή.
Παράλληλα, πολλές παραμένουν οι απορίες σχετικά με τα εμπλεκόμενα άτομα πίσω από το περιστατικό, καθώς και τον τρόπο που το παιδί βρέθηκε στο σημείο.
Η υπόθεση με την εγκατάλειψη βρέφους
Γυναίκα που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί αν είναι η μητέρα του βρέφους, πήγε σε Αστυνομικό Τμήμα των Καμινίων και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Η γυναίκα συνελήφθη άμεσα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του εισαγγελέα.
Πολλά τα ερωτήματα για την υπόθεση
Ερωτήματα ωστόσο δημιουργούνται από το γεγονός ότι το παιδί χάθηκε στην Ακρόπολη και το γεγονός αναφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή των Καμινίων.
Το παιδί εντόπισε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, μία 54χρονη γυναίκα μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης. Η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος άφησε το βρέφος στο σημείο.
Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.
