Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
Εγκατάλειψη βρέφους στην Ακρόπολη: Συνελήφθη γυναίκα – Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα
04 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:09

Εγκατάλειψη βρέφους στην Ακρόπολη: Συνελήφθη γυναίκα – Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα

Μία γυναίκα συνελήφθη για την υπόθεση εγκατάλειψης βρέφους στην Ακρόπολη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η αστυνομία συνέλαβε μία γυναίκα σχετικά με την υπόθεση εγκατάλειψης βρέφους στην Ακρόπολη. Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος εντοπίστηκε σε καρότσι από σούπερ μάρκετ στην περιοχή.

Παράλληλα, πολλές παραμένουν οι απορίες σχετικά με τα εμπλεκόμενα άτομα πίσω από το περιστατικό, καθώς και τον τρόπο που το παιδί βρέθηκε στο σημείο.

Η υπόθεση με την εγκατάλειψη βρέφους

Γυναίκα που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί αν είναι η μητέρα του βρέφους, πήγε σε Αστυνομικό Τμήμα των Καμινίων και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η γυναίκα συνελήφθη άμεσα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του εισαγγελέα.

Πολλά τα ερωτήματα για την υπόθεση

Ερωτήματα ωστόσο δημιουργούνται από το γεγονός ότι το παιδί χάθηκε στην Ακρόπολη και το γεγονός αναφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή των Καμινίων.

Το παιδί εντόπισε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, μία 54χρονη γυναίκα μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης. Η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος άφησε το βρέφος στο σημείο.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

World
UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
04.09.25

Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων - Αλληλοκατηγορούνται δήμος και εργολάβος

Για σαφή εντολή της δημοτικής αρχής στο Ηράκλειο να ξηλωθούν τα κουφώματα κάνει λόγο ο εργολάβος - «Είπαμε να μην πειραχτούν» απαντάει ο δήμος - Γιαπί το σχολείο όσο οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι

Σύνταξη
Θρακικό Πέλαγος: «Οι Τούρκοι έλεγαν ‘βουλιάξτε τους’» – Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες
04.09.25

«Οι Τούρκοι έλεγαν 'βουλιάξτε τους'» - Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες για το επεισόδιο

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι τουφεκιές μας 'ρίξαν'», λένε οι Έλληνες ψαράδες που βρέθηκαν στο επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κρητική μαφία: Η οργάνωση και η δομή της οργάνωσης – Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και… ένστολοι
04.09.25

Η οργάνωση και η δομή της κρητικής μαφίας - Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και... ένστολοι

Η κρητική μαφία, λειτουργούσε με οργάνωση και δομή. Είχε τέσσερις αρχηγούς, υπαρχηγούς και πολυάριθμα μέλη. Οι κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά και τα όπλα

Σύνταξη
Λυμπερόπουλος: «Θέλουν να κλέψουν τη δουλειά από τα ταξί» – 48ωρη απεργία λόγω των βαν
04.09.25

Σε 48ωρη απεργία τα ταξί την Τρίτη - «Τα βαν θέλουν να μας κλέψουν τη δουλειά» λέει ο Λυμπερόπουλος

«Η κυβέρνηση είναι ευάλωτη στη διαπλοκή αλλά 'χασάπηδες' και 'φραπέδες' δεν υπάρχουν στον κλάδο μας να τους εξαγοράσετε» διαμήνυσε ο πρόεδρος του σωματείου των ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση
04.09.25

Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση

Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι πρώτοι 17 από τους 49 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων στην Κρήτη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
04.09.25

Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων - Αλληλοκατηγορούνται δήμος και εργολάβος

Για σαφή εντολή της δημοτικής αρχής στο Ηράκλειο να ξηλωθούν τα κουφώματα κάνει λόγο ο εργολάβος - «Είπαμε να μην πειραχτούν» απαντάει ο δήμος - Γιαπί το σχολείο όσο οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
04.09.25

Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τα Τρίκαλα, το Draft και οι... Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Αίτημα για απόφαση fast track
04.09.25

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Αίτημα για απόφαση fast track

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
04.09.25 Upd: 12:42

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
04.09.25

Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό - «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Σύνταξη
Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν
04.09.25

Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν

Ο δημιουργός και νέο «αφεντικό» των DC Studios Τζέιμς Γκαν δεν μπορεί να περιμένει για τη συνέχεια του Σούπερμαν. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το sequel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους
04.09.25

Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους

Οι δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού επιχείρησαν να εμποδίσουν διαδηλωτές να φτάσουν στην πύλη - Σε μαύρη προπαγάνδα κατέφυγε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Θρακικό Πέλαγος: «Οι Τούρκοι έλεγαν ‘βουλιάξτε τους’» – Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες
04.09.25

«Οι Τούρκοι έλεγαν 'βουλιάξτε τους'» - Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες για το επεισόδιο

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι τουφεκιές μας 'ρίξαν'», λένε οι Έλληνες ψαράδες που βρέθηκαν στο επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ελλάδα – Ισπανία: Η Εθνική θέλει να… ξορκίσει τον κακό της δαίμονα (vids)
04.09.25

Ελλάδα – Ισπανία: Η Εθνική θέλει να… ξορκίσει τον κακό της δαίμονα (vids)

Την τρομακτική εις βάρος της παράδοση απέναντι στην Ισπανία θέλει να ανατρέψει η Εθνική Ελλάδας, σε ένα ματς που για πρώτη φορά «κατεβαίνει» αυτή ως το φαβορί! – Το 1-8 από το 2006, το συνολικό 27-9 και η μεγάλη ευκαιρία.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
04.09.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που ευθύνονται για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη, φαίνεται ότι έχουν «πίσω» τους την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
