Βρέφος βρέθηκε παρατημένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη
Το μωράκι που εντοπίστηκε σε πάρκο στην περιοχή της Ακρόπολης, μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία
- Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας
- Στάχτη πάνω από 470.000 στρέμματα στην Ελλάδα μέσα στο 2025 - Η 5η χειρότερη χρονιά εδώ και 20 χρόνια
- Βρέφος βρέθηκε παρατημένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη
- Νέα βόμβα για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου - Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Ένα μωρό 30 ημερών εντόπισε, γύρω στις 20:45 της Τετάρτης (3/9), επί της οδού Καλλιρρόης 130 στην Ακρόπολη, μια γυναίκα από την Αλβανία.
Η 55χρονη βρήκε το παρατημένο βρέφος σε πάρκο, μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ.
Το μωράκι μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία.
- Κως: Φωτιά στο Πυλί κοντά σε στρατόπεδο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 04.09.2025]
- Οι Νεοϋορκέζοι αγανακτούν με τις τιμές του US Open
- Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
- Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται
- Το πανόραμα του Eurobasket 2025: Τα πρώτα ζευγάρια των «16»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις