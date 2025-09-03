Βρέφος βρέθηκε παρατημένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη

Ένα μωρό 30 ημερών εντόπισε, γύρω στις 20:45 της Τετάρτης (3/9), επί της οδού Καλλιρρόης 130 στην Ακρόπολη, μια γυναίκα από την Αλβανία.

Η 55χρονη βρήκε το παρατημένο βρέφος σε πάρκο, μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ.

Το μωράκι μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία.