Πέντε σειρές με πρωταγωνιστές κινηματογραφικούς αστέρες για binge-watching

Τα τελευταία χρόνια, οι τηλεοπτικές σειρές έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχαγωγίας, με τη δημοφιλία τους να ξεπερνά ακόμα και μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Η άνοδος των streaming πλατφορμών, με πρωτότυπο περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, που ανταγωνίζεται ταινίες σε προϋπολογισμό, σενάριο και σκηνοθεσία, δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί από τους αστέρες του Χόλιγουντ, που στο παρελθόν δέσποζαν αποκλειστικά στον κινηματογράφο. Έτσι, τους βλέπουμε όλο και πιο συχνά να κάνουν «στροφή» και να καθιερώνονται και στη μικρή οθόνη.

Εμείς, λοιπόν, ψάξαμε και βρήκαμε πέντε all-star cast τηλεοπτικές προτάσεις, με έντονο «άρωμα» Χόλιγουντ, για να περάσεις τις επόμενες μέρες.

Yellowstone

Η modern western σειρά των Taylor Sheridan και John Linson, που ξεχωρίζει για το δραματικό της βάθος και τις εντυπωσιακές τοποθεσίες, ακολουθεί την ιστορία της οικογένειας Dutton. Η περίπλοκη αυτή οικογένεια, η οποία κατέχει το μεγαλύτερο ράντσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιμετωπίζει συνεχείς προκλήσεις και απειλές από γειτονικά ράντσα, πανούργους επιχειρηματίες και τη φυλή των ιθαγενών Αμερικανών της περιοχής, προσπαθώντας να διατηρήσει τα εδάφη της.

Η σειρά, με τον δις οσκαρικό Kevin Costner, δεν αφηγείται μόνο μια ιστορία για την ιδιοκτησία γης, αλλά φωτίζει θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια και την κληρονομιά, τις αξίες και τη σύγκρουση πολιτισμών, δημιουργώντας έναν μαγευτικό κόσμο που καθηλώνει τους θεατές σε κάθε επεισόδιο.

Εκτός από τον Kevin Costner, σε πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε και άλλους αστέρες, όπως οι Luke Grimes (Fifty Shades of Grey, The Magnificent Seven), Gil Birmingham (Wind River, Twilight), Wes Bentley (American Beauty, The Hunger Games) και Kelly Reilly (Sherlock Holmes).

Η 5η και τελευταία σεζόν streamάρει στην COSMOTE TV, ενώ και οι προηγούμενοι κύκλοι είναι διαθέσιμοι on demand.

Landman

Το πολυαναμενόμενο «Landman», με δημιουργό και πάλι τον Taylor Sheridan, λαμβάνει χώρα στο δυτικό Τέξας και παρουσιάζει την αδυσώπητη πραγματικότητα του ακήρυχτου πολέμου για τον μαύρο χρυσό. Η σειρά επικεντρώνεται σε έναν συνδυασμό περίπλοκων χαρακτήρων, οι οποίοι σχετίζονται με μεγάλες εταιρείες που συγκρούονται με τοπικές κοινότητες για τον έλεγχο της γης, καταδεικνύοντας τη δυναμική της εξουσίας, του πλούτου και της επιβίωσης σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παράλληλα, θίγει θέματα όπως η ηθική, η περιβαλλοντική ευθύνη, αλλά και οι ανθρώπινες φιλοδοξίες που οδηγούν στην απληστία.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο γνωστός για τις εντυπωσιακές του ερμηνείες και βραβευμένος με Όσκαρ, Billy Bob Thornton (Sling Blade), που υποδύεται τον διαχειριστή κρίσεων Tommy Norris.

Στο all-star δράμα, πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Jon Hamm (Mad Men, Fargo) και Demi Moore (Ghost, The Substance) με λαμπερούς guests, όπως οι Andy Garcia (The Godfather Part III, Ocean’s Eleven) και Michael Peña (American Hustle, Fury).

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική, την Τρίτη 19/11 στις 22:00, στο COSMOTE SERIES HD.

The Agency

Είστε λάτρεις των κατασκοπευτικών θρίλερ; Τότε, το «The Agency» θα σας συναρπάσει με την πλοκή και φυσικά με τους λαμπερούς πρωταγωνιστές του. Η υπόθεση ακολουθεί τον Martian, έναν μυστικό πράκτορα της CIA που διατάζεται να εγκαταλείψει τη μυστική ζωή του και να επιστρέψει στο Λονδίνο. Εκεί, συναντά έναν παλιό του έρωτα, και οδηγείται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι διεθνούς ίντριγκας και κατασκοπείας. Η σειρά είναι εμπνευσμένη από το γαλλικό δράμα «Le Bureau des Légendes», το οποίο θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες γαλλικές σειρές του 21ου αιώνα.

Το καστ είναι και εδώ εντυπωσιακό. Έχουμε και λέμε: Michael Fassbender (12 Years a Slave, X-Men, Prometheus – εδώ υποδύεται τον Martian), Richard Gere (Pretty Woman, Chicago), Jeffrey Wright (The Batman, American Fiction) και Katherine Waterston (Alien, Fantastic Beasts and Where to Find Them).

Η πρεμιέρα στη χώρα μας θα πραγματοποιηθεί 24 ώρες μετά την Αμερική, την Τετάρτη 30/11 στις 23:00, στο COSMOTE SERIES HD.

Lioness

Συνεχίζουμε με το «Lioness», ακόμα ένα κατασκοπευτικό θρίλερ με εξίσου λαμπερό καστ και συναρπαστική πλοκή. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά όταν κάτι βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, αυτό το κάνει για πολλούς ακόμα πιο συναρπαστικό. Η εν λόγω σειρά βασίζεται σε πραγματικό πρόγραμμα της CIA, το οποίο στρατολογεί γυναίκες πράκτορες για μυστικές επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας.

Στο «Lioness» συναντάμε ένα από το πιο λαμπερά καστ που έχουμε δει ποτέ σε σειρά. Ο λόγος για την Zoe Saldana (Avatar, Guardians of the Galaxy), τους βραβευμένους με Όσκαρ Morgan Freeman και Nicole Kidman, καθώς και τον Michael Kelly (Now You See Me).

Η σειρά επέστρεψε με 2ο κύκλο, ο οποίος streamάρει στην COSMOTE TV, ενώ ο 1ος κύκλος είναι διαθέσιμος on demand.

Tulsa King

Και θα κλείσουμε με άλλη μία παραγωγή του Taylor Sheridan, όχι επειδή υπογράφει μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες, αλλά επειδή σειρά του έγινε αφορμή για να δούμε για πρώτη φορά τον Sylvester Stallone ως πρωταγωνιστή σε τηλεοπτική σειρά!

Ο μεγάλος Χολιγουντινός σταρ δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός από το παρόν και μέλλον της ψυχαγωγίας (που είναι οι streaming πλατφόρμες) και δοκιμάζεται σε κάτι που του ταιριάζει γάντι. Αυτή τη φορά δεν είναι ο μάχιμος καλός σούπερ τύπος, αλλά ο αρχιμαφιόζος Dwight «The General» Manfredi.

Ο Dwight βγαίνοντας από τη φυλακή μετά από 25 χρόνια, ψάχνει να δει τι θα κάνει με τη ζωή του. Εκεί κάπου, μεταξύ εγκατάλειψης από τη μαφιόζικη οικογένειά του στην Νέα Υόρκη και αναζήτησης, θα βρεθεί στην ήρεμη και ειρηνική Τάλσα της Οκλαχόμα, για να δημιουργήσει μια νέα εγκληματική αυτοκρατορία, ταράσσοντας για τα καλά τα νερά της ήσυχης πόλης.

Η σειρά έχει λάβει εξαιρετικά σχόλια, με αρκετούς κριτικούς να επαινούν την ερμηνεία του Stallone και την ισορροπία μεταξύ δράματος και χιούμορ.

Οι 2 σεζόν της σειράς είναι διαθέσιμες στην COSMOTE TV.

Σημειώνεται ότι κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV, θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών.