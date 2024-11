Σκόνη και θρύψαλα: Ο Μάικ Τάισον τον έστειλε «κουβά» κι εκείνος διέλυσε την τηλεόραση από τα νεύρα του

Από τότε που έγινε γνωστή η αναμέτρηση ανάμεσα στον Μάικ Τάισον και τον Τζέικ Πολ, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να τον ονομάσουν ως τον «αγώνα της χρονοάς».

Όχι τόσο επειδή υπήρχε μεγάλη αγωνία για το ποιος θα κερδίσει: άλλωστε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής είναι 58 ετών, ενώ ο Πολ βρίσκεται στα 27 του και σε πολύ καλή φόρμα. Όμως, όλοι ήξεραν από την αρχή ότι είναι μια αναμέτρηση που θα τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και η τηλεθέαση θα εκτοξευθεί. Άρα, εμπορικά, είχαν δίκιο: ήταν ο αγώνας της χρονιάς.

Ωστόσο, για αρκετούς ήταν και μια κακή βραδιά. Βλέπεις, ο Τζέικ Πολ δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε πολλούς, που περίμεναν από τον Μάικ Τάισον να δείξει λίγο από τον παλιό καλό εαυτό του και να διαλύσει τον αντίπαλό του. Ορισμένοι ήταν τόσο σίγουροι που δεν δίστασαν να ποντάρουν στον κάποτε Iron Mike πολλές χιλιάδες δολάρια.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Funny Mike, ο οποίος βλέποντας τον Τάισον να χάνει από τον Τζέικ Πολ, δεν άντεξε και έκανε θρύψαλα την τηλεόρασή του. Ευτυχώς πλησιάζει Black Friday και θα την αντικαταστήσει οικονομικά.

Funny Mike bet big on Mike Tyson to win tonight’s fight and when Mike lost he destroyed his TV and ripped it off the wall. pic.twitter.com/R8MyfoxZSK

— Daily Loud (@DailyLoud) November 16, 2024