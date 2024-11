Ο Τζέικ Πολ νίκησε τον Μάικ Τάισον στο event της χρονιάς και πήρε 40 εκατομμύρια (pic)

Ο Τζέικ Πολ νίκησε τον θρυλικό Μάικ Τάισον με ομόφωνη απόφαση των κριτών, σε έναν αγώνα βαρέων βαρών οκτώ γύρων που διεξήχθη την Παρασκευή στο AT&T Stadium στο Άρλινγκτον του Τέξας.

Ο νεαρός Youtuber και ανερχόμενος πυγμάχος πήρε τον αγώνα με σκορ 80-72, 79-73 και 79-73, όπως βαθμολόγησαν οι κριτές και έτσι έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα «μυθικό» ποσό.

Ο αγώνας ήταν εγκεκριμένος από το Τμήμα Αδειοδότησης και Ρύθμισης του Τέξας και διεξήχθη με ειδικούς όρους, όπως γύρους διάρκειας 2 λεπτών και διαφορετικά γάντια από το συνηθισμένο.

