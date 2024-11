Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά, σε κέντρο εμβολισμού που «χτυπήθηκε από το Ισραήλ» στη βόρεια Γάζα

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι «έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν» όταν κέντρο εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας «χτυπήθηκε» χθες Σάββατο στη βόρεια Γάζα. Ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους δεν διευκρίνισε τη φύση της «επίθεσης» αυτής, ούτε ποιος την εξαπέλυσε.

«Το κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας Σεΐχης Ραντουάν, στη βόρεια Γάζα, χτυπήθηκε (…) ενώ γονείς πήγαιναν τα παιδιά τους για να λάβουν το σωτήριο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας, σε περιοχή όπου είχε συμφωνηθεί ανθρωπιστική παύση (των επιχειρήσεων) για να επιτραπεί η συνέχιση του εμβολιασμού», σημείωσε μέσω X.

Μέλος της πολιτικής προστασίας στη Γάζα από την πλευρά του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια όταν ισραηλινό drone εκτόξευσε πύραυλο που χτύπησε τοίχο του κέντρου υγείας, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας. «Μια πρώτη εξέταση έδειξε πως ο στρατός δεν διεξήγαγε πλήγμα στη ζώνη αυτή τη χρονική στιγμή που αναφέρθηκε», διαβεβαίωσε το Ισραήλ, θυμίζοντας πως συμμετέχει στον συντονισμό της εκστρατείας εμβολιασμού.

Η εκστρατεία ξανάρχισε χθες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου το τρέχον διάστημα διεξάγονται ισραηλινές εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο ΠΟΥ και η UNICEF, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι οι τομείς όπου θα γίνουν εμβολιασμοί, όπου γονείς μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους για να λάβουν την δεύτερη δόση του εμβολίου που χορηγείται από το στόμα, θα είναι ασφαλείς.

Ο ΠΟΥ άρχισε την εκστρατεία εμβολιασμού στη Λωρίδα της Γάζας την 1η Σεπτεμβρίου, μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος πολιομυελίτιδας έπειτα από 25 χρόνια στον θύλακο, που τελεί υπό ισραηλινή πολιορκία. Αυτό είναι το μοναδικό που έχει εντοπιστεί ως τώρα, όμως η επικινδυνότητα της ασθένειας συνεπαγόταν πως έπρεπε να αναληφθεί δράση άμεσα.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, κάπου 119.000 παιδιά στον βόρειο τομέα του παλαιστινιακού θυλάκου αναμένουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου αυτού, για να προστατευθούν από την ασθένεια που μπορεί να έχει βαρύτατες συνέπειες. Έχουν εμβολιαστεί ήδη 452.000 παιδιά στην κεντρική και στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο Δρ. Τέντρος τόνισε πως «η επίθεση αυτή, κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικής παύσης, θέτει σε κίνδυνο τον ιερό χαρακτήρα της προστασίας της υγείας των παιδιών και μπορεί να αποτρέψει τους γονείς από το να πάνε τα παιδιά τους να εμβολιαστούν».

Οι υγειονομικές αρχές υπολογίζουν πως πρέπει να εμβολιαστεί το 90% των παιδιών για να αποκλειστεί η εξάπλωση της ασθένειας. Η πρώτη φάση της εκστρατείας εμβολιασμού ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις αρχές Σεπτεμβρίου.

I am very concerned about the postponement of the latest phase of the polio vaccination campaign in northern Gaza as a result of escalating violence & a lack of access.

We must stop the polio outbreak before more children are paralyzed and poliovirus spreads further.

— António Guterres (@antonioguterres) October 23, 2024