Πάνω από 115 είναι τα θύματα από το πρωί της Τρίτης 29 Οκτωβρίου στη Γάζα, με τα 109 να είναι από το χτύπημα του Ισραήλ σε πολυκατοικία στην Μπέιτ Λαχία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας.

Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς, την ώρα που τα συνεργεία διάσωσης με πενιχρά μέσα παλεύουν να σώσουν τους εγκλωβισμένους στα ερείπια του κτιρίου.

Δείτε σχετικό γράφημα του Quds News Network:

Δείτε βίντεο:

Footage from the scene of the horrific Israeli massacre this morning in Beit Lahiya, where at least 94 civilians were killed. pic.twitter.com/LmsKGBYw2z

— WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) October 29, 2024