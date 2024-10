The Boy, Nalyssa Green και Δεσποινίς Τρίχρωμη επιστρέφουν στην σκηνή του Gagarin 205 για μια μοναδική βραδιά

Oι The Boy, Nalyssa Green και Δεσποινίς Τρίχρωμη έρχονται για μια ακόμη φορά στην σκηνή του Gagarin 205, για να μας χαρίσουν μια βραδιά γεμάτη μαγεία και μουσική.

The Boy

Γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1981. Μουσικός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός. To 1997 και ως το 2003 είναι πίσω από τα πλήκτρα των F(a39). Το 2004 συνεργάζεται με τον Felizol και κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ ως Sportex, στη συνέχεια, μαζί με την Μαίρη Τσώνη δημιουργούν τους Mary And The Boy. Στην αρχή των 10’s, ο Αλέξανδρος Βούλγαρης ξεκινά την μοναχική του πορεία ως The Boy. Έχει κυκλοφορήσει πάνω από 25 μουσικά άλμπουμ (Please make me dance, Κουστουμακι, Ηλιοθεραπεία, Έτοιμοι, Παραδουλεύτρα, Αντιλόπη, Ώντρευ και άλλα) και έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο.

Nalyssa Green

Η Nalyssa Green γεννήθηκε το 1986. Είναι από τη Νίκαια, κατάγεται από τη Μάνη, πήγε σχολείο στον Πειραιά. Συνθέτις, τραγουδοποιός, περφόρμερ. Είναι αυτοδίδακτη και παίζει πιάνο, κιθάρα, ακορντεόν, synthesizers, theremin και τραγουδά. Η μουσική της διαδρομή ξεκίνησε το 2009, όταν άρχισε να παίζει σε διάφορες αθηναϊκές μπάντες. Έχει κυκλοφορήσει πέντε άλμπουμ, τα αγγλόφωνα Barock (2010) και The Seed (2012), και τα ελληνόφωνα της, Μπλουμ (2018), Ταξίδι Αστρικό (2020) και Πολύ Καλή Στα Πάρτυ (2024). Από το 2014 ασχολείται με τη σύνθεση πρωτότυπης μουσικής και για θεατρικές παραστάσεις. Κάποιες σημαντικές δουλειές της: «Ψύχωση 4.48» (Σάρα Κέην-Bios), «Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φον Καντ» (Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ-Εθνικό θέατρο), «Φιλουμένα» (Εντουάρντο ντε Φιλίπο – Εθνικό Θέατρο), «Ο θάνατος του Εμποράκου» (Άρθουρ Μίλερ – Εθνικό Θέατρο), “Αγριόπαπια” (Χένρικ Ίψεν – Θέατρο Πορεία).

Δεσποινίς Τρίχρωμη

Η Δεσποινίς Τρίχρωμη είναι μουσικός που δραστηριοποιείται στη σκηνή της Αθήνας. Έχει κυκλοφορήσει τρία προσωπικά μουσικά άλμπουμ, το Πού πάνε τα μπαλόνια; (2014), το όνομα ζώο πράγμα (2017) και το Φίλες (2020). Έχει επίσης κυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα μία τριλογία από μικρά βιβλία. Έχει συνάψει αρκετές συνεργασίες, δισκογραφικά και σε ζωντανές εμφανίσεις. Συνθέτει επίσης μουσική για κινηματογράφο και θέατρο. Το 2019 συνέθεσε σε συνεργασία με τον The Boy το soundtrack για την ταινία του, Winona (βραβείο καλύτερης πρωτότυπης μουσικής, ΙΡΙΣ 2020). Η πιο πρόσφατη δουλειά της είναι το soundtrack για την ταινία «Πολύδροσο» (2024).

