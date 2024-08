Σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στο Τόκιο και στις γύρω περιοχές, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), μία ημέρα αφότου η κυβέρνηση εξέδωσε για πρώτη φορά στα χρονικά προειδοποίηση για κίνδυνο μεγάλου σεισμού στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό ωκεανό.

Σύμφωνα με την JMA, το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην περιφέρεια Καναγκάβα στην ανατολική Ιαπωνία.

Η κυβέρνηση εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για ισχυρό σεισμό στην πρωτεύουσα και στις περιφέρειες Καναγκάβα, Σαϊτάμα, Γιαμανάσι και Σιζουόκα, χωρίς προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στο Τόκιο μετά την προειδοποίηση. Το μετρό σταμάτησε σε τουλάχιστον μία από τις γραμμές των συρμών του όμως η λειτουργία επανήλθε σύντομα.

Η κατάσταση όσον αφορά τις ζημιές που έχουν προκληθεί στις πληγείσες περιοχές, όπως στο δυτικό τμήμα της περιφέρειας Καναγκάβα δεν είναι μέχρι στιγμής σαφής.

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια στην Καναγκάβα, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK, που επικαλείται το υπουργείο Βιομηχανίας.

Ο πυρηνικός σταθμός Χαμαόκα στην περιφέρεια Σιζουόκα δεν έχει επηρεαστεί από τον σεισμό, μετέδωσε επίσης η δημόσια τηλεόραση, που επικαλείται την εταιρία Chubu Electric Power.

Τσουνάμι έφτασε στις ακτές της περιφέρειας Μιγιαζάκι, μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ιαπωνία εχθές Πέμπτη.

«Προειδοποίηση για τσουνάμι σε περιοχές των νησιών Κιούσου και Σικόκου εκδόθηκε αμέσως μετά τον σεισμό» μετέδωσε το ιαπωνικό δίκτυο NHK της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση μικρότερη των 20 μιλίων από την ακτή του Μιγιαζάκι, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αρχικά η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας είχε εκτιμήσει ότι σεισμός ήταν 6,9 Ρίχτερ, το μέγεθος του οποίου αναθεώρησε στην πορεία αναφέροντας ότι ήταν 7,1 Ρίχτερ.

🇯🇵 There was a 6.9 magnitude earthquake south of Miyazaki. Tsunami warning issued for parts of Japan#japan #地震 pic.twitter.com/shIeQA0S4O

