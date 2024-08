Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Τσουνάμι έφτασε στις ακτές της περιφέρειας Μιγιαζάκι [βίντεο]

Τσουνάμι, έφτασε στις ακτές της περιφέρειας Μιγιαζάκι, μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έγινε στην Ιαπωνία.

«Προειδοποίηση για τσουνάμι σε περιοχές των νησιών Κιούσου και Σικόκου εκδόθηκε αμέσως μετά τον σεισμό» μετέδωσε το ιαπωνικό δίκτυο NHK της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση μικρότερη των 20 μιλίων από την ακτή του Μιγιαζάκι, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αρχικά η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας είχε εκτιμήσει ότι σεισμός ήταν 6,9 Ρίχτερ, το μέγεθος του οποίου αναθεώρησε στην πορεία αναφέροντας ότι ήταν 7,1 Ρίχτερ.

🇯🇵Japan has updated the magnitude of the Miyazaki earthquake to 7.1. #japan #地震 #宮崎県 pic.twitter.com/LWFURLy0jh

