Ισχυρές βροχές πλήττουν την Ιαπωνία - Τρεις αγνοούμενοι, 4.000 εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι αγνοούνται σήμερα στην Ιαπωνία έπειτα από ισχυρές βροχές που είχαν αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ποτάμια, να παρασυρθούν αυτοκίνητα και να κληθούν χιλιάδες κάτοικοι να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις Aρχές και μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές στους νομούς Γιαμαγκάτα και Ακίτα, στον βόρειο τομέα της Χονσού, της μεγαλύτερης νήσου του αρχιπελάγους, εξέδωσαν οδηγίες προς 200.000 κατοίκους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Τουλάχιστον 4.000 από αυτούς πράγματι έφυγαν και μεταφέρθηκαν σε καταφύγια, σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK.

🇯🇵Japan has issued an emergency heavy rain warning for Sakata City and Yuza Town in Yamagata Prefecture. pic.twitter.com/iyikD2gRPw

— kouji (@yoyonofukuoka) July 25, 2024