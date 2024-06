Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών συγκλόνισε την κεντρική Ιαπωνία τη Δευτέρα, αλλά δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Η δόνηση με χαμηλό εσταικό βάθος, που σημειώθηκε στις 6:31 π.μ., είχε επίκεντρο τη χερσόνησο «Νότο», όπου ένας καταστροφικός σεισμός την 1η Ιανουαρίου σκότωσε περισσότερους από 213 ανθρώπους.

Η Ιαπωνία, βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται στις χώρες όπου καταγράφονται πολλές από τις ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις στην υφήλιο.

Just now, there was a big earthquake near where I live. There was a loud noise, and I felt the house shaking. Fortunately, I am safe for now. pic.twitter.com/nigtRLYpLb

— Yohei from Japan🇯🇵 (@learning_yohei) June 2, 2024