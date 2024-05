Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στα νησιά Βανουάτου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε στις 01:23 ώρα Ελλάδας στο αρχιπέλαγος του Βανουάτου στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 83 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ Βίλα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 25 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές εξαιτίας της σεισμικής δόνησης.

Το νησιωτικό σύμπλεγμα βρίσκεται στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου οι κινήσεις των τεκτονικών πλακών προκαλούν συχνά σεισμούς και έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Η ενημέρωση του EMSC

🔔#Earthquake (#séisme) M6.4 occurred 79 km NW of #Port-Vila (#Vanuatu) 7 min ago (local time 09:23:18). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/XBLByvOB4r

🖥https://t.co/pjkhWrBHo0 pic.twitter.com/46EfJmM8cv

— EMSC (@LastQuake) May 25, 2024