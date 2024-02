Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε τη Χαβάη – Η στιγμή που τα Ρίχτερ «χτυπάνε» την περιοχή

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε την Παρασκευή στη Χαβάη την Παρασκευή με αποτέλεσμα να «ταρακουνηθεί» η περιοχή, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει συναγερμό για τσουνάμι σε αυτό το αρχιπέλαγος του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο σεισμός τελικά αναθεωρήθηκε από το αρχικό μέγεθος των 6,3 βαθμών, σε 5,7 Ρίχτερ και έγινε σε βάθος 36,85 χιλιομέτρων σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού έγινε κοντά στην Παχάλα στο νησί της Χαβάης, σύμφωνα με το USGS.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media διακρίνεται η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπάνε» τη Χαβάη. Ένα βίντεο δείχνει ένα σπίτι να δονείται με έναν πατέρα με το παιδί του να τρέχουν έντρομοι και φοβισμένοι έξω από αυτό.

«Πολλές περιοχές ενδέχεται να έχουν αισθανθεί την ισχυρή δόνηση», από τον σεισμό που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 π.μ. τοπική ώρα, έγραψε η υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Χαβάης στο Χ. Επανέλαβε επίσης ότι δεν υπάρχει απειλή τσουνάμι.

UPDATE–REVISED EARTHQUAKE PARAMETERS: The earthquake at 10:07am HST today (2/9) was determined to be on the SE flank of Mauna Loa, and the magnitude downgraded to 5.7. There is still NO tsunami threat expected. pic.twitter.com/W1De60sMzu

— Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) February 9, 2024