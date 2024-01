Κίνα: Σεισμός 7 Ρίχτερ αισθητός σε Κιργιστάν, Τατζικιστάν μέχρι και την Ινδία

Ένας μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,0 βαθμών σημειώθηκε στη δυτική Κίνα κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν την Τρίτη, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η δόνηση συνέβη στις 2:09 π.μ. ώρα Κίνας, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας.

Καθώς οι σεισμολόγοι εξετάζουν τα διαθέσιμα δεδομένα, ενδέχεται να αναθεωρήσουν το αναφερόμενο μέγεθος του σεισμού. Πρόσθετες πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον σεισμό μπορεί επίσης να ωθήσουν τους επιστήμονες της U.S.G.S. να ενημερώσουν τον χάρτη σφοδρότητας του σεισμού.

Earthquake of Magnitude:7.2, Occurred on 22-01-2024, 23:39:11 IST, Lat: 40.96 & Long: 78.30, Depth: 80 Km ,Location: Southern Xinjiang, China for more information Download the BhooKamp App https://t.co/FYt0ly86HX@KirenRijiju @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia @Indiametdept pic.twitter.com/E184snmSyH

