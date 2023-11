Χαβάη: Μια ροζ λίμνη σαν τσιχλόφουσκα προκαλεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων

Ροζ βάφτηκε λίμνη καταφυγίου άγριας ζωής στη Χαβάη με τους επιστήμονες του Εθνικού Καταφυγίου Αγριας Ζωής, Kealia Pond, να παρακολουθούν από τις 30 Οκτωβρίου την αλλαγή χρώματος των νερών της λίμνης.

«Μόλις έλαβα μια αναφορά από κάποιον που περπατούσε στην παραλία και μου τηλεφώνησε λέγοντάς μου: «Κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ πέρα»», δήλωσε ο Bret Wolfe, διαχειριστής του καταφυγίου.

Ο Wolfe θορυβημένος από το έντονο ροζ χρώμα πιστεύοντας πως πρόκειται για άνθιση φυτοπλαγκτού αλλά οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν πως ένας οργανισμός που ονομάζεται αλοβακτήριο (halobacteria) μπορεί να είναι ο «ένοχος».

Σύμφωνα με τον Guardian, τα αλοβακτήρια είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που ευδοκιμούν σε υδάτινα σώματα με υψηλές συγκεντρώσεις αλατιού, γι’ αυτό και θεωρούνται «ακραιόφιλα» – δηλαδή οργανισμοί που ευδοκιμούν σε συνθήκες ακραίες για τα περισσότερα έμβια όντα. Η αλατότητα στη λίμνη Κεάλια είναι αυτή τη στιγμή διπλάσια από εκείνη του θαλασσινού νερού.

Ο Wolfe δήλωσε ότι το εργαστήριο θα πρέπει να πραγματοποιήσει ανάλυση DNA για την οριστική ταυτοποίηση του οργανισμού.

Officials in Hawaii are trying to understand what is causing a coastal pond on Maui to turn pink 👀https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/4xXlFph7CA

— Sky News (@SkyNews) November 10, 2023