Ο Simone Susinna, τον οποίο γνωρίσαμε από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στις «365 Ημέρες» του Netflix, επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά στη Μύκονο.

Στη θέα του γοητευτικού Simone Sussina, πολλές κυρίες έμειναν με το στόμα ανοιχτό

Ο δημοφιλής ηθοποιός είναι γνωστό πως αγαπάει πολύ το νησί των Ανέμων καθώς τα τελευταία χρόνια το επισκέπτεται κάθε χρόνο σχεδόν.

Έτσι, βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στη Μύκονο και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Στη θέα του γοητευτικού Simone Sussina, πολλές κυρίες (όλων των ηλικιών) έμειναν με το στόμα ανοιχτό και έσπευσαν να τον απαθανατίσουν με το κινητό, ενώ κάποιες άλλες δε συγκράτησαν τον ενθουσιασμό τους βγάζοντας κραυγές χαράς και φωνάζοντας το όνομά του.

Μάλιστα, το TikTok έχει γεμίσει με βίντεο από θαυμάστριες που τον τράβηξαν όσο εκείνο απολαμβάνει τις διακοπές τους.

Σε κάποια από αυτά τα βίντεο, ο Simone Susinna απολαμβάνει το γεύμα του ενώ σε άλλα φαίνεται να βγαίνει από τη θάλασσα καθώς μόλις έχει απολαύσει το μπάνιο του.

Όλα όμως τα βίντεο έχουν ένα κοινό. Μέσα σε λίγα λεπτά, καταφέρνουνε γίνουν viral και να συγκεντρώσουν χιλιάδες προβολές.

Με την Annita στη Μύκονο και το 2023

Το 2023 ο Simone Sussina ήταν πάλι στη Μύκονο, τον Αύγουστο, συνοδευόμενος από την τότε σύντροφό του.

Η διάσημη Βραζιλιάνα ποπ σταρ Anitta και ο Ιταλός ηθοποιός Simone Susinna παραθέρισαν στην Μύκονο και αδιαφορώντας πλήρως για τα αδιάκριτα βλέμματα που είχαν στραφεί πάνω τους, οι δυο τους μπήκαν χεράκι-χεράκι στην θάλασσα και ήταν όλο αγκαλιές, φιλιά και παιχνιδάκια μέσα στο νερό.

Ο Susinna τρέλανε τον γυναικείο πληθυσμό με το αγαλματένιο κορμί του, όμως εκείνος είχε μάτια μόνο για την αγαπημένη του!

Το ζευγάρι ωστόσο, έχει πλέον χωρίσει.

Ο Susinna γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1993 στην Κατάνια της Ιταλίας. Ο 30χρονος ηθοποιός και μοντέλο έκανε την είσοδό του στη βιομηχανία του θεάματος το 2017 στο ριάλιτι The Island Of The Famous.

Αργότερα επιλέχθηκε για την ταινία του Netflix 365 Days: This Day (2022), η οποία και τον ανέδειξε ενώ πρωταγωνίστησε στο sequel της ταινίας, The Next 365 Days. Η πιο πρόσφατη ταινία του, Heaven in Hell κυκλοφόρησε το 2023..

Στη Μύκονο ξεκουράζεται και ο συμπρωταγωνιστής του στις «365 ημέρες» και εξίσου γοητευτικός, Michele Morrone.