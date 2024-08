Μύκονος – Ο Ιταλός ηθοποιός Simone Susinna έκανε κεφάλια να γυρίσουν

Τρέλανε τα βλέμματα στα Ματογιάννια ο Ιταλός Simone Sussina, ο οποίος παραθερίζει στη Μύκονο. Ο 30χρονος ηθοποιός έκανε βραδινή έξοδό του στα Ματογιάννια κάνοντας τα κεφάλια των περαστικών να γυρίσουν αλλά και τα φλας των παπαράτσι να αστράψουν.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «365 ημέρες» του Netflix επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι το νησί των Ανέμων για να περάσει κάποιο μέρος των διακοπών του.

Στη θέα του γοητευτικού Simone Sussina, του οποίου η εικόνα αποτελεί το στερεοτυπικό sex symbol κάνοντάς τον να είναι περιζήτητος στον γυναικείο πληθυσμό, πολλές κυρίες (όλων των ηλικιών) έμειναν με το στόμα ανοιχτό και έσπευσαν να τον απαθανατίσουν με το κινητό, ενώ κάποιες άλλες δε συγκράτησαν τον ενθουσιασμό τους βγάζοντας κραυγές χαράς και φωνάζοντας το όνομά του.

Το 2023 ο Simone Sussina ήταν πάλι στη Μύκονο, τον Αύγουστο, συνοδευόμενος από την τότε σύντροφό του.

Ο Simone Susinna γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1993 στην Κατάνια της Ιταλίας

Ο Susinna γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1993 στην Κατάνια της Ιταλίας. Ο 30χρονος ηθοποιός και μοντέλο έκανε την είσοδό του στη βιομηχανία του θεάματος το 2017 στο ριάλιτι The Island Of The Famous.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L'OFFICIEL Liechtenstein (@lofficielliechtenstein)



Αργότερα επιλέχθηκε για την ταινία του Netflix 365 Days: This Day (2022), η οποία και τον ανέδειξε ενώ πρωταγωνίστησε στο sequel της ταινίας, The Next 365 Days. Η πιο πρόσφατη ταινία του, Heaven in Hell κυκλοφόρησε το 2023..

Να πούμε, επίσης, ότι στην Μύκονο ξεκουράζεται και ο συμπρωταγωνιστής του στις «365 ημέρες» και εξίσου γοητευτικός, Michele Morrone.

Πηγή: mykonoslive.tv | Αρχική Φωτό: Simone Susinna