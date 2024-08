Από τους Μέρντοχ… στους Κοχ – Οι σκληρές διαμάχες των δισεκατομμυριούχων για τα κληρονομικά

Δεν είναι λίγες οι κληρονομικές διαμάχες μεταξύ των υπερπλούσιων. Παλαιοί γόνοι μεγάλων οικογενειών που φεύγουν από τη ζωή πολλές φορές δεν κατάφεραν να εμποδίσουν ένα μέλλον στο οποίο παιδιά και σύζυγοι μπλέχθηκαν σε σκληρές και αδυσώπητες διαμάχες για αμύθητες περιουσίες.

Όμως οι κληρονομικές διαμάχες είναι ένα φαινόμενο που αναμένεται να γίνει ακόμα πιο συχνό μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτό διότι, όπως είχε αναφέρει η Telegraph σε παλιότερο δημοσίευμά της οι πλούσιοι Baby boomers θα κληροδοτήσουν στις οικογένειές τους ένα ποσό που πλησιάζει το 80 τρισ. ευρώ μέχρι το 2045.

Εν τω μεταξύ, η ελβετική τράπεζα UBS διαπίστωσε για πρώτη φορά ότι το 2023 ένας μεγαλύτερος αριθμός νέων δισεκατομμυριούχων θα εισέλθει στη λίστα των ατόμων με περιουσία πάνω από 1 δισεκατομμύριο έχοντας κληρονομήσει τα πλούτη του και όχι μέσω της δημιουργίας του.

Ο μέσος όρος ηλικίας των πιο πλούσιων είναι τα 67 έτη, σύμφωνα με έρευνα της Altrata. Ο τρόπος με τον οποίο οι μεγιστάνες επιλέγουν να μεταβιβάσουν τον πλούτο τους μπορεί να οδηγήσει σε επικές διαμάχες φέρνοντας αντιμέτωπα αδέλφια είτε μεταξύ τους είτε με τον/την σύντροφο του θανόντος γονέα τους.

Τελευταία η υπόθεση που έχει μονοπωλήσει τα διεθνή ΜΜΕ είναι αυτή της οικογένειας Μέρντοχ, του μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ, όμως διαχρονικά πολλές τέτοιες διαμάχες έχουν δει να χύνεται άπειρο μελάνι για χάρη τους.

Kληρονομικές διαμάχες: Πώς διαιρέθηκαν οι Ανιέλι

Η διαμάχη στην οικογένεια Ανιέλι προέρχεται από την περιουσία του Τζιάνι Ανιέλι, του Ιταλού βιομήχανου, γερουσιαστή και βασικού ιδιοκτήτη της Fiat. Η αυτοκινητοβιομηχανία ήταν κάποτε υπεύθυνη για το 4,4% του ΑΕΠ της Ιταλίας. Ωστόσο, ο θάνατός του το 2003 έριξε την οικογένειά του σε αναταραχή. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η οικογένειά του έχει διαιρεθεί από νομικές και οικονομικές διαφορές, σημειώνει το Spear’s.

Οι συγκρούσεις περιστρέφονται γύρω από το μοναδικό επιζών παιδί του Ιταλού επιχειρηματία, την Μαργκερίτα και τα παιδιά της, ιδίως τα τρία μεγαλύτερα, τον Τζον, τον Λάπο και την Τζινέβρα, τα οποία μοιράζεται με τον πρώτο της σύζυγο, τον συγγραφέα Αλέν Ελκάν. Ο Τζον Ελκάν ήταν ο εκλεκτός κληρονόμος του παππού του Τζιάνι και ηγείται της οικογενειακής επιχείρησης από το 2004.

Η κληρονομιά των Ανιέλι αξίζει δισεκατομμύρια ευρώ και η αυτοκρατορία δεν περιλαμβάνει μόνο τη Fiat αλλά και μετοχές της Ferrari, της Philips και του βρετανικού μέσου The Economist, μεταξύ πολλών άλλων επιχειρήσεων.

Η Μεργκερίτα κληρονόμησε μέρος αυτής της περιουσίας όταν πέθανε ο πατέρας της, αλλά αποφάσισε να πουλήσει τις μετοχές της στη μητέρα της, Μαρέλα, το 2004 κατά τη διάρκεια μιας περιόδου οικονομικών δυσκολιών στη Fiat. Επιτεύχθηκε διακανονισμός στην Ελβετία, αλλά μετά τον θάνατο της Μαρέλα το 2019, τα μερίδια της Μαργκερίτα στην αυτοκρατορία Ανιέλι μοιράστηκαν μεταξύ του Τζον, του Λάπο και της Τζινέβρα..

Η Μαργκερίτα, μητέρα οκτώ παιδιών, παλεύει τώρα να επανέλθει στην οικογενειακή επιχείρηση για χάρη των πέντε μικρότερων παιδιών της από τον δεύτερο σύζυγό της.

Μέρντοχ

Ενας σκληρός νομικός πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ των παιδιών του Ρούπερτ Μέρντοκ μετα τη μεταβίβαση του ελέγχου του οικογενειακού του καταπιστεύματος στον μεγαλύτερο γιο του, Λάχλαν. Η έκβαση αυτης της διαμάχης θα μπορούσε να καθορίσει την κατεύθυνση των δύο από τις πιο ισχυρές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης στον κόσμο.

Ο 93χρονος βαρόνος των μέσων ενημέρωσης προσπάθησε να αναθεωρήσει ενα αμετάκλητο οικογενειακό καταπίστευμα για να δώσει στον Λάχλαν τον πλήρη έλεγχο των εκλογικών εξουσιών και της λήψης αποφάσεων μετά το θάνατο του πατριάρχη. Ο Λάχλαν είχε ήδη αναλάβει την ηγεσία της Fox and News Corp πέρυσι, όταν ο πατέρας του παραιτήθηκε από την προεδρία των επιχειρήσεων πίσω από τα Fox News, The Times και The Australian.

Ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των ειδήσεων προσπάθησε να κατοχυρώσει αυτή την κίνηση τροποποιώντας το καταπίστευμα που κατέχει τα συμφέροντα της οικογένειας στις δύο εταιρείες. Ο έλεγχος της οντότητας υποτίθεται ότι θα μοιραζόταν μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων παιδιών του – του Λάκλαν, του Τζέιμς, της Ελίζαμπεθ και της Προύντενς – όταν πεθάνει.

Όσοι βρίσκονται κοντά στον Μέρντοχ ήδη εικάζουν για ένα οικογενειακό ρήγμα μετά την απουσία του Τζέιμς, της Ελίζαμπεθ και της Προύντενς από τον πιο πρόσφατο γάμο του Ρούπερτ αυτό το καλοκαίρι.

Οι κληρονομικές διαμάχες των Κοχ

Η οικογένεια Κοχ διατηρεί τον έλεγχο της Koch Industries, της δεύτερης μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας στις ΗΠΑ, με έσοδα 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019.

Η επιχείρηση έλκει την σκούφια της από τον ιδρυτή της, τον Φρεντ Κοχ, ο οποίος ανέπτυξε μια νέα μέθοδο για τη διύλιση του αργού πετρελαίου σε βενζίνη, αλλά είναι γνωστή και για μία από τις μεγαλύτερες κληρονομικές διαμάχες στην ιστορία των ΗΠΑ. Μαζί με τη σύζυγό του, Μέρι, ο Κοχ απέκτησε τέσσερις γιους, τους Φρέντερικ, Τσαρλς, Ντέιβιντ και Μπιλ.

Ο Φρεντ Κοχ πέθανε το 1967 και, όπως συνηθίζεται στις οικογενειακές διαμάχες δισεκατομμυριούχων, ο θάνατός του προκάλεσε διαμάχες μεταξύ των κληρονόμων του. Ο γιος του Μπιλ προσπάθησε να αναλάβει τον έλεγχο της επιχείρησης το 1980 και απολύθηκε. Αυτός και ο Φρέντερικ αποφάσισαν να πουλήσουν τις μετοχές τους στα άλλα δύο αδέλφια, τον Τσαρλς και τον Ντέιβιντ, για περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια το 1983.

Όμως ο Μπιλ και ο Φρέντερικ ένιωσαν σύντομα ότι η συμφωνία δεν ήταν καλή και μήνυσαν τους Τσαρλς και Ντέιβιντ για περισσότερα χρήματα. Οι αγωγές διήρκεσαν 18 χρόνια, ενώ τελικά συμβιβάστηκαν το 2001 για ένα άγνωστο ποσό. Ο Ντέιβιντ Κοχ πέθανε το 2019 και ο Φρέντερικ Κοχ το 2020.

Οι πρόσφατες κληρονομικές διαμάχες των τραπεζιτών Σάφρα

Μια από τις πιο διαμάχες είδε έναν από τους γιους των τραπεζίτη Τζόζεφ Σάφρα, να αποκλείεται από τις διαθήκες του πατέρα του και στη συνέχεια έναν κύκλο αγωγών με σκοπό να πάρει ένα μερίδιο της περιουσίας.

Ο Αλμπέρτο Σάφρα ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του, ο οποίος έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, δεν είχε τη διανοητική ικανότητα να συντάξει τρεις νέες διαθήκες που τον αποκλήρωναν. Ο Αλμπέρτο αργότερα μήνυσε τη μητέρα του και τα δύο αδέλφια του, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα χειραγώγησης, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει αυτό που ισχυριζόταν ότι ήταν το δίκαιο μερίδιό του στην Safra National Bank της Νέας Υόρκης.

Ο Τζόζεφ πέθανε το 2020 σε ηλικία 82 ετών. Γεννημένος στο Λίβανο, αλλά πολίτης της Βραζιλίας, δημιούργησε έναν ισχυρό όμιλο επιχειρήσεων που τον κατέστησε τον πλουσιότερο τραπεζίτη του κόσμου, μέχρι τη στιγμή του θανάτου του. Εν τέλει η οικογένεια ήρθε σε συμφωνία.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο Αλμπέρτο θα αποχωρούσε από τα συμφέροντά του στον όμιλο J. Safra και θα συνέχιζε την επιχειρηματική του πορεία μέσω της δικής του εταιρείας, ASA Investments. Οι οικονομικοί όροι και λοιποί όροι της συμφωνίας δεν γνωστοποιήθηκαν. Το Bloomberg News ανέφερε ότι ο Αλμπέρτο επεδίωκε να πουλήσει το μερίδιό του στα αδέλφια του το 2022, μια συμφωνία που θα μπορούσε τελικά να του αποφέρει έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια.