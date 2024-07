Τα απίθανο μπόνους που θα πάρουν οι Άγγλοι διεθνείς αν κατακτήσουν το Euro

Την Κυριακή στον τελικό του EURO 2024 (14/7, 22:00, ΕΡΤ 1) η Αγγλία θα διεκδικήσει κόντρα στην Ισπανία την κατάκτηση της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, με τα «Τρία Λιοντάρια» να θέλουν να κάνουν πραγματικότητα το διαχρονικό σύνθημα «it’s coming home».

Οι παίκτες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ωστόσο, θα έχουν ένα εξτρά κίνητρο για την κατάκτηση του τίτλου, αφού η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας τους προσφέρει ένα πολύ μεγάλο οικονομικό μπόνους εάν γυρίσουν πίσω στη πατρίδα τους με το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ειδικότερα, η FA θα μοιράσει συνολικά στην ομάδα το απίθανο ποσό των 17 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατάκτησης της κούπας του EURO, οι παίκτες θα μοιραστούν 11,5 εκατ. ευρώ, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν. Ο 53χρονος τεχνικός, ο οποίος μετρά 13 σερί ματς αήττητος στη διοργάνωση θα δει τον τραπεζικό του λογαριασμό να αυξάνεται κατά 4.7 εκατ. ευρώ, ενώ γενναίο μπόνους θα πάρει και ο βοηθός του.

Το συνολικό ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί νέο ρεκόρ από την ομοσπονδία των Βρετανών, μιας και στο Μουντιάλ του Κατάρ έδινε σε περίπτωση κατάκτησης 15.4 εκατ. ευρώ.

England’s heroes will earn record bonus if they win Euro 2024 with one in line for £4m windfall

https://t.co/EluSwejQAB

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2024