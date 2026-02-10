Είστε σίγουρα VAR; Όταν οι διαιτητές χαλάνε την τεχνολογία

Το VAR έχει μπει για τα καλά στο ποδόσφαιρο και θεωρείται εργαλείο απονομής δικαιοσύνης, όμως στην Ελλάδα έχουμε σίγουρα VAR ή το έχουν κάνει… σαράβαλο; Χρειάστηκαν 5’ για να βγάλουν απόφαση, για οφσάιντ ή όχι, στο ματς της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4, άρα το πρόβλημα φαίνεται από μακριά. Ξεπερνάμε ότι το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ έπρεπε να ακυρωθεί ως οφσάιντ, επειδή είναι άλλο θέμα συζήτησης.

Εκείνο που προκύπτει είναι ότι παρά τα εντατικά σεμινάρια οι ρέφερι μένουν μετεξεταστέοι. Στο ματς Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4, με διαιτητή τον Τζήλο, VAR ήταν ο Φωτιάς (Πέλλας) και AVAR ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων), ο οποίος είναι στον πίνακα των «ειδικών» του VAR που στελεχώνεται από δυο άτομα. Ο άλλος είναι ο Πουλικίδης (Δράμας) και για να δείτε το μέγεθος της αποτυχίας μια τιμωρείται ο ένας για λάθος, την επόμενη ο άλλος, ενίοτε και οι δυο μαζί!

«Μαγική εικόνα»

Κι όμως, μέχρι και η ΚΕΔ από την πλευρά της έκανε κωμωδία το VAR. Αντί να τιμωρήσουν τους Φωτιά, Κουμπαράκη τούς έδωσαν ορισμούς-βραβεία (τυχαίο;). Ο Φωτιάς ορίστηκε (Τετάρτη 11/2) να σφυρίξει τον ημιτελικό Κυπέλλου Betsson ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, ο Κουμπαράκης μπήκε AVAR στον άλλο ημιτελικό της ίδιας μέρας Λεβαδειακός-ΟΦΗ.

Προφανώς, αυτό το κάνουν στη λογική δεν φταίνε οι διαιτητές αλλά η… τεχνολογία! Για να δείξουν ότι όλα τα βάζουν κάτω από το χαλί και όπως φαίνεται αυτό γίνεται για να δημιουργούν τη «μαγική εικόνα» ότι όλα πάνε καλά.

Χαμηλού επιπέδου

Σα να μην πέρασε μια μέρα! Θυμίζουμε ότι στο σεμινάριο του Οκτωβρίου ο Πάολο Βαλέρι παραδέχθηκε ότι η κατάσταση με το VAR είναι χειρότερη από πέρσι. «Πιστεύω σε εσάς, μπορείτε να ανεβάσετε την απόδοσή σας. Την προηγούμενη σεζόν ήσασταν καλύτεροι, άρα είναι στο χέρι σας να βελτιωθείτε», προέτρεψε ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ που είναι και υπεύθυνος για το VAR. Από τότε στα ντέρμπι που σφυρίζουν ξένοι διαιτητές, εκτός από ξένο VAR φέρνει και AVAR από την ίδια χώρα, αντί να βάζει Ελληνες! Ο λόγος; Δεν τους άκουγαν οι ξένοι VAR, άρα καταλάβαιναν ότι είναι χαμηλού επιπέδου.

Αγνοούνται οι «νέοι»

Ο Βαλέρι έκανε και έξτρα σεμινάρια για το VAR, όμως μια από τα ίδια. Πόσο φοβάται αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν εμπιστεύεται νέους διαιτητές που πιστοποίησε, ορίζοντας τους ίδιους και τους ίδιους, επειδή αν κάνουν λάθη οι «παλιοί», οι καινούριοι θα τα κάνουν χειρότερα.

«Να δίνετε μεγάλη σημασία στη διαδικασία», είναι μια συμβουλή που έδωσε ο Ιταλός στους ρέφερι. Κι όμως, η φάση του πρώτου γκολ στο ματς Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4 ήταν ορατή με γυμνό μάτι αλλά οι Φωτιάς, Κουμπαράκης χρειάστηκαν την τεχνολογία!