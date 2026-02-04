sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Οι Ισπανοί διαιτητές θα τιμωρούνται στις δυο παρεμβάσεις VAR
Ποδόσφαιρο 04 Φεβρουαρίου 2026, 08:12

Οι Ισπανοί διαιτητές θα τιμωρούνται στις δυο παρεμβάσεις VAR

Αποκαλύφθηκαν οι οδηγίες της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας προς τους διαιτητές της La Liga, με σκοπό να παίρνονται αποφάσεις εντός γηπέδου χωρίς εξωτερική βοήθεια

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ψηλότερα τον πήχη ανέβασε η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας της La Liga. Σκοπός της είναι οι Ισπανοί διαιτητές να παίρνουν άμεσες αποφάσεις, χωρίς να χρειάζονται την παρέμβαση VAR. Όμως, αν αυτό συμβεί δυο φορές σε έναν αγώνα, τότε, σύμφωνα με όσα τους ανακοίνωσαν, οι ρέφερι θα μπαίνουν στο «ψυγείο», με άλλα λόγια θα τιμωρούνται και δεν θα ορίζονται! Μάλιστα, εκτιμάται ότι οι ποινές θα είναι τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές!

Οι αρμόδιοι της διαιτησίας στην Ισπανία θέλουν οι ρέφερι να είναι συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και να μην επαναπαύονται, νομίζοντας ότι θα σωθούν από το VAR. Έτσι αισιοδοξούν ότι θα εμπνέουν περισσότερο σεβασμό στις ομάδες, στους παίκτες και στους φιλάθλους. Επίσης, σύμφωνα με την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας, η αυστηρότητα και οι τιμωρίες θα συμβάλουν στην περαιτέρω άνοδο του επιπέδου τους.

Οι αρμόδιοι της διαιτησίας στην Ισπανία εντόπισαν ένα ακόμη πρόβλημα. Υπάρχουν διαιτητές VAR που δεν παρεμβαίνουν σε οριακές περιπτώσεις και αυτό, όπως λέγεται, γίνεται για να μην τιμωρηθεί ο διαιτητής του αγώνα. Οι παράγοντες της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας χαρακτηρίζουν «εξαιρετικά σοβαρό» το συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα, αισιοδοξούν ότι η νέα πολιτική θα δώσει κίνητρα για να βελτιωθεί η κατάσταση καθώς θα ανταμείβονται οι διαιτητές που θα παίρνουν άμεσες αποφάσεις.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι την πρώτη αγωνιστική εφαρμογής του μέτρου των τιμωριών τιμωρήθηκαν πέντε διαιτητές! Αιτία τα δυο σημαντικά λάθη σε κάθε αγώνα. Με τον τρόπο αυτό οι υπεύθυνοι παράγοντες έδειξαν όχι μόνο ότι δεν αστειεύονται αλλά και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χαριστούν.

Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας της La Liga έμεινε ικανοποιημένη επειδή ο διαιτητής Ντίας Ντε Μέρα απέβαλε απευθείας τον Πατέ Σις της Ράγιο Βαγιεκάνο στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Ρεάλ Μαδρίτης. Στον αντίποδα δεν άρεσε στους αρμόδιους που ο διεθνής Μανθάνο (σ.σ. φωτογραφία), ο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα και πολύ έμπειρος, χρειάστηκε VAR για να βγάλει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Κάρλος Σολέρ της Ρεάλ Σοσιεδάδ στο ματς εναντίον της Μπαρτσελόνα.

Λιμάνια
Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Τράπεζες
Δάνεια: Ποια ρεκόρ έσπασαν στον τομέα λιανικής  

Δάνεια: Ποια ρεκόρ έσπασαν στον τομέα λιανικής  

Σύνταξη
Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε εύκολα με 3-0 την Ζανκτ Πάουλι και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας μια εβδομάδα πριν από τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
Ο Μάικ Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ – Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη
Άλλα Αθλήματα 03.02.26

Ο αγώνας του αιώνα είναι γεγονός! Ο Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ - Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη

Ο «Iron Mike» Ζαμπίδης επιστρέφει για τον «αγώνα του αιώνα», αφού θα αντιμετωπίσει τον αήττητο Φλόιντ Μέιγουεδερ σε μια ιστορική πυγμαχική αναμέτρηση που θα καθηλώσει την παγκόσμια μαχητική σκηνή

Σύνταξη
Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός
Αθλητισμός & Σπορ 03.02.26

Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός

Ραντεβού με την Ιταλία στον μικρό τελικό (5/2, 19:15) του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική πόλο, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, όπου είχε επιβληθεί με 15-10.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 03.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο
Αθλητισμός & Σπορ 03.02.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο

Πάλεψε μέχρι το τέλος η Εθνική πόλο, όμως ηττήθηκε 12-11 στα πέναλτι από την πανίσχυρη Ουγγαρία και θα διεκδικήσει στον μικρό τελικό το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα
Δύο «ταχύτητες» 04.02.26

«Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. - Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας από την ετήσια έκθεση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα

Ομάδες αυτοοργάνωσης σε 150 Δήμους μέχρι τα μέσα Μάρτη, κείμενο διακήρυξης μέσα Απριλίου και μετά… Τσίπρας οίδε για το νέο κόμμα, η αποχή η βασική δεξαμενή ψηφοφόρων για το νέο κόμμα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν
Κόσμος 04.02.26

Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν

Ο πόλεμος στο Σουδάν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει κάπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο»

Σύνταξη
Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά
Football Season Is Over 04.02.26

Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Χάντερ Τόμσον, οι αρχές του Κολοράντο ολοκλήρωσαν νέα, ανεξάρτητη επανεξέταση της υπόθεσης, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα: ο εμβληματικός «gonzo» δημοσιογράφος έβαλε τέλος στη ζωή του το 2005

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
Ελλάδα 04.02.26

Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Σε νομικές κινήσεις αναμένεται να προβούν το αμέσως προσεχές διάστημα και οι συγγενείς των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Σύνταξη
Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Δύο βασικοί στόχοι 04.02.26

Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν

Η στόχευση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει αλλάξει. Οι στρατιωτικές επιλογές που έχει ξεπερνούν τα σχέδια που εξέταζε όταν ήταν σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών
Κληρονομιές 04.02.26

Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών

Ισχυρό ανάχωμα για τις αποποιήσεις των κληρονομιών και την αποτροπή απαξίωσης χιλιάδων κληρονομιών, με στόχο να μπορέσει να καλύψει και τους κληρονόμους που δεν έχουν χάσει καθοριστικές ημερομηνίες για την αποποίηση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό
Νέα υπηρεσία 04.02.26

«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό

Η ΕΛ.ΑΣ. ιδρύει νέα υπηρεσία με 150 αστυνομικούς «άμεσης επέμβασης» που θα χρησιμοποιούν drones και συστήματα ΑΙ και θα σπεύδουν όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό
Έχει αυτοπεποίθηση 04.02.26

Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί επιχειρούν να αξιολογήσουν και ίσως να μαντέψουν τις τελευταίες κινήσεις εκκαθάρισης του Κινεζικού Στρατού από τον Σι Τζιπίνγκ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών
Κόσμος 04.02.26

Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών

Οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίστηκαν «μη ρεαλιστικοί», εκτός αν η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της εξόρυξης, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης μετάλλων

Σύνταξη
Οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ μεταφέρονται στο Ομάν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές
Δημοσιογραφικές πηγές 04.02.26

Στο Ομάν οι συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία θα διεξαχθούν αύριο Πέμπτη οι συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Axios και του CNN

Σύνταξη
