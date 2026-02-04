Οι Ισπανοί διαιτητές θα τιμωρούνται στις δυο παρεμβάσεις VAR

Ψηλότερα τον πήχη ανέβασε η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας της La Liga. Σκοπός της είναι οι Ισπανοί διαιτητές να παίρνουν άμεσες αποφάσεις, χωρίς να χρειάζονται την παρέμβαση VAR. Όμως, αν αυτό συμβεί δυο φορές σε έναν αγώνα, τότε, σύμφωνα με όσα τους ανακοίνωσαν, οι ρέφερι θα μπαίνουν στο «ψυγείο», με άλλα λόγια θα τιμωρούνται και δεν θα ορίζονται! Μάλιστα, εκτιμάται ότι οι ποινές θα είναι τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές!

Οι αρμόδιοι της διαιτησίας στην Ισπανία θέλουν οι ρέφερι να είναι συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και να μην επαναπαύονται, νομίζοντας ότι θα σωθούν από το VAR. Έτσι αισιοδοξούν ότι θα εμπνέουν περισσότερο σεβασμό στις ομάδες, στους παίκτες και στους φιλάθλους. Επίσης, σύμφωνα με την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας, η αυστηρότητα και οι τιμωρίες θα συμβάλουν στην περαιτέρω άνοδο του επιπέδου τους.

Οι αρμόδιοι της διαιτησίας στην Ισπανία εντόπισαν ένα ακόμη πρόβλημα. Υπάρχουν διαιτητές VAR που δεν παρεμβαίνουν σε οριακές περιπτώσεις και αυτό, όπως λέγεται, γίνεται για να μην τιμωρηθεί ο διαιτητής του αγώνα. Οι παράγοντες της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας χαρακτηρίζουν «εξαιρετικά σοβαρό» το συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα, αισιοδοξούν ότι η νέα πολιτική θα δώσει κίνητρα για να βελτιωθεί η κατάσταση καθώς θα ανταμείβονται οι διαιτητές που θα παίρνουν άμεσες αποφάσεις.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι την πρώτη αγωνιστική εφαρμογής του μέτρου των τιμωριών τιμωρήθηκαν πέντε διαιτητές! Αιτία τα δυο σημαντικά λάθη σε κάθε αγώνα. Με τον τρόπο αυτό οι υπεύθυνοι παράγοντες έδειξαν όχι μόνο ότι δεν αστειεύονται αλλά και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χαριστούν.

Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας της La Liga έμεινε ικανοποιημένη επειδή ο διαιτητής Ντίας Ντε Μέρα απέβαλε απευθείας τον Πατέ Σις της Ράγιο Βαγιεκάνο στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Ρεάλ Μαδρίτης. Στον αντίποδα δεν άρεσε στους αρμόδιους που ο διεθνής Μανθάνο (σ.σ. φωτογραφία), ο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα και πολύ έμπειρος, χρειάστηκε VAR για να βγάλει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Κάρλος Σολέρ της Ρεάλ Σοσιεδάδ στο ματς εναντίον της Μπαρτσελόνα.