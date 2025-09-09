La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων

Η La Liga βάζει στο κάδρο τη διαιτησία και εισάγει την τηλεκριτική των επίμαχων φάσεων, καινοτομία για την Ισπανία, όχι όμως και για την Ελλάδα, καθώς γίνεται και με τον Λανουά στο πρωτάθλημα της Super League. Παράλληλα, η La Liga δημοσιοποίησε και πως θα επιλέγονται οι περιπτώσεις που πρέπει να σχολιάζονται από την Τεχνική Επιτροπή Διαιτητών καθώς αυτό θα γίνεται από μια συμβουλευτική επιτροπή από τρεις προπονητές και έναν πρώην παίκτη. Οι επιλεγμένες φάσεις, άξιες προς σχολιασμό, θα κοινοποιούνται στη διοίκηση της CTA (Τεχνική Επιτροπή Διαιτητών) και κάθε Πέμπτη θα μεταδίδεται, μέσω των επίσημων καναλιών της RFEF (Ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου), ένα βίντεο που θα εξηγεί αν η διαιτητική απόφαση είναι σωστή ή όχι.

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και η σωστή ενημέρωση των φιλάθλων, αλλά και να δοθεί στήριξη στους διαιτητές, οι οποίοι συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρή κριτική.

Μέσα από τις τακτικές επίσημες ανακοινώσεις, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τα επιχειρήματα πίσω από αμφιλεγόμενες φάσεις, όπως αποφάσεις για πέναλτι, ακυρωθέντα τέρματα ή αποβολές παικτών.

Στην Ελλάδα, οι επίμαχες φάσεις που σχολιάζονται στα βίντεο του Λανουά κάθε Τρίτη επιλέγονται από την ΚΕΔ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ισπανικής La Liga για την κριτική των επίμαχων φάσεων:

«Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας (CTA) της RFEF θα εξηγεί δημόσια, σε εβδομαδιαία βάση, τις πιο αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε επαγγελματικούς αγώνες ποδοσφαίρου κάθε αγωνιστικής, εφόσον αυτές έχουν εκπαιδευτική και επιμορφωτική αξία. Πρόκειται για ένα ιστορικό μέτρο για το ποδόσφαιρό μας, πρωτοφανές ως προς την εμβέλειά του, με απώτερο στόχο να προσφέρει στην CTA τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, βοηθώντας ποδοσφαιριστές, προπονητές και φιλάθλους να κατανοήσουν ορισμένες αποφάσεις.

Μια Συμβουλευτική Επιτροπή, εξωτερική προς την CTA, η οποία αποτελείται από τους προπονητές Χοσέ Λουίς Όλτρα, Χοσέ Ραμόν Σαντοβάλ και Χοσέ Λουίς Σάντσες Βέρα, καθώς και τον πρώην ποδοσφαιριστή Φερνάντο Μοριέντες, θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή των φάσεων που θα εξηγεί η CTA μετά από κάθε αγωνιστική της LALIGA EA SPORTS, της LALIGA HYPERMOTION και της LIGA F (ο ορισμός των προπονητών έγινε από την Επιτροπή Προπονητών, ενώ εκείνος του πρώην ποδοσφαιριστή από τη LALIGA).

Η Επιτροπή αυτή, αποτελούμενη από τα τέσσερα μέλη της, θα συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση ώστε να συζητά, να αναλύει και να καταλήγει στις τελικές φάσεις. Οι επιλεγμένες φάσεις θα κοινοποιούνται στη διοίκηση της CTA και κάθε Πέμπτη θα μεταδίδεται, μέσω των επίσημων καναλιών της RFEF, ένα βίντεο που θα εξηγεί κάθε φάση.

Η δημιουργία αυτής της Συμβουλευτικής Επιτροπής ανταποκρίνεται σε αίτημα της Επιτροπής Μεταρρύθμισης του Διαιτητικού Συστήματος, η οποία συστάθηκε τον Μάρτιο του 2025, και αποτελεί καρπό της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και του έργου που υλοποιεί η CTA με το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τις κατευθυντήριες αρχές της διαφάνειας, της ενιαίας ερμηνείας και της αντικειμενικότητας.

Οι πρώτες διαιτητικές αποφάσεις θα αναλυθούν από την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας μέσα από τα επίσημα κανάλια της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου».