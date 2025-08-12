La Liga: Απόφαση-ασπίδα για την προστασία των διαιτητών

Απόφαση για την προστασία των διαιτητών της La Liga πήρε η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RFEF). Μια απόφαση που σημαίνει ότι αλλάζει τακτική και μπαίνει «ασπίδα» για την προστασία των ρέφερι του ισπανικού πρωταθλήματος. Όμως, δεν αποκλείεται να ξεσηκώσει αντιδράσεις από την πλευρά των ισπανικών ομάδων.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Τρίτη (12/8) και σύμφωνα με αυτή η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) θα δίνει στην δημοσιότητα τους ορισμούς των διαιτητών της La Liga μια μέρα πριν από τους αγώνες, σε μια προσπάθεια να μειώσει την πίεση προς τους αξιωματούχους των αγώνων του πρωταθλήματος. Υπήρξαν περιστατικά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, η οποία θεωρούν ότι θα κάνει καλό στους διαιτητές της La Liga.

Πέρσι, οι διαιτητές της La Liga δέχθηκαν ύβρεις, κάποιοι μέχρι και απειλές θανάτου, γεγονός που οδήγησε στην παρέμβαση της Ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του διαιτητή Χοσέ Λουίς Μουνουέρα Μοντέρο, ο οποίος στοχοποιήθηκε πριν από τον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα τον περασμένο Φεβρουάριο. Τότε, αξιωματούχοι της διαιτησίας και του ποδοσφαίρου καταδίκασαν το «μίσος και τη λεκτική βία» που υφίστανται κάθε Σαββατοκύριακο.

Άλλο παράδειγμα αύξησης της πίεσης για τους διαιτητές της La Liga, καταγράφθηκε τον μήνα Απρίλιο, όταν το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης επέκρινε τον διαιτητή Ρικάρδο Ντε Μπούργος Μπενγκοετσέα πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής της La Liga ξέσπασε σε δάκρυα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναδεικνύοντας την έντονη ψυχολογική πίεση που δέχονται οι διαιτητές.