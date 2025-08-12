H La Liga κήρυξε πόλεμο στις πειρατικές μεταδόσεις και προκαλεί ανατριχίλα

«Βόμβα» κατά των πειρατικών μεταδόσεων ποδοσφαιρικών αγώνων έριξε η La Liga. Ένα βίντεο είκοσι δευτερολέπτων κατά του παράνομου υλικού οπτιακουστικού περιεχομένου προκαλεί ανατριχίλα.

«Εσύ βλέπεις πειρατικό ποδόσφαιρο. Αυτοί βλέπουν εσένα», είναι το μήνυμα που προβάλλεται, με αφορμή την επικείμενη έναρξη της σεζόν 2025/26. Με αυτό το βίντεο η La Liga εντείνει τη μάχη της κατά της απάτης και προειδοποιεί τους φιλάθλους για τους κινδύνους που εγκυμονεί η παράνομη παρακολούθηση των αγώνων της.

Η εκστρατεία, αν προτιμάτε ο πόλεμος, κατά των πειρατικών μεταδόσεων ξεκίνησε υπό την ηγεσία του προέδρου Χαβιέρ Τέμπας. Το βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει στόχο να αποτρέψει τους φιλάθλους από το να χρησιμοποιούν παράνομες υπηρεσίες streaming, τονίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους τόσο για την ιδιωτικότητα όσο και την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

Το βίντεο δείχνει φιλάθλους να παρακολουθούν ποδόσφαιρο σε κινητά, τάμπλετ και τηλεοράσεις μέσω πλατφορμών που δεν έχουν πληρώσει για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, ενώ ακούγεται μια φωνή περιγράφει τους κινδύνους, με τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωποι:

-«Όταν βλέπεις έναν αγώνα σε μια παράνομη ιστοσελίδα, ανοίγεις τη ζωή σου σε οποιονδήποτε»..

-«Θα έχουν πρόσβαση στην κάμερα και το μικρόφωνο του κινητού σου. Στους λογαριασμούς σου, τους κωδικούς και το προσωπικό σου email. Μπορούν να σου αδειάσουν τον τραπεζικό λογαριασμό, να σου κλέψουν την ταυτότητα».

-«Θα ξέρουν τα πάντα για σένα. Τα πάντα»!

Δεν λείπουν και στατιστικά στοιχεία, με τα οποία «ντύνεται» το μήνυμα της La Liga:: «Πάνω από το 50% των ιών που ανιχνεύονται στο διαδίκτυο προέρχονται από πειρατικές υπηρεσίες».

Ο πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ Τέμπας, γνωστός για τον αδιάκοπο αγώνα του κατά της πειρατείας, έχει θέσει ως προτεραιότητα την προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της La Liga. Ο λόγος είναι ότι εξαιτίας των παράνομων πειρατικών μεταδόσεων η La Liga χάνει εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.