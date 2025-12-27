La Liga: Η ΚΕΔ Ισπανίας παραδέχθηκε αδικίες ομάδων από τη διαιτησία

Ημέρα κρίσης για τη διαιτησία της Ισπανίας. Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας, φορέας όπως η ελληνική ΚΕΔ, εξέτασε 51 φάσεις και ανέδειξε τις πιο αδικημένες ομάδες της Ισπανίας. Οι Αθλέτικο Μαδρίτης, Μπιλμπάο, Ράγιο Βαγιεκάνο είναι, μεταξύ άλλων, στη λίστα με τις πιο αδικημένες. Επίσης, παραδέχθηκαν από ένα λάθος κατά Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα

Οι αρμόδιοι ξεκαθάρισαν ότι το πόρισμα είναι αδιαμφισβήτητο. Στη συμβουλευτική επιτροπή συμμετείχαν οι Χοσέ Λουίς Όλτρα, Χοσέ Ραμόν Σαντοβάλ, Χοσέ Λουίς Σάντσεθ Βέρα και Φερνάντο Μοριέντες και η εξέταση των φάσεων έγινε μέσω της νέας οπτικοακουστικής πλατφόρμας Review Time της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ισπανίας (RFEF).

Οι πιο αδικημένες ομάδες της La Liga:

-Η Ατλέτικο Μαδρίτης αναδείχθηκε ως η ομάδα που επηρεάστηκε περισσότερο, με την επιτροπή να αναγνωρίζει λάθος στη φάση του οφσάιντ του Τζουλιάνο Σιμεόνε στην Αλαβές.

-Η Ράγιο, με δύο φάσεις εις βάρος της (το κράτημα του Μπατάγια και του Αλεμάο για αρκετά δευτερόλεπτα απέναντι στην Αλαβές), είναι η ομάδα που επηρεάστηκε περισσότερο, μαζί με την προαναφερθείσα Ατλέτικο Μαδρίτης.

-Στη λίστα και η Εσπανιόλ με το πέναλτι για χέρι του Μεντί που ο διαιτητής δεν καταλόγισε ούτε μετά από on-field review μέσω VAR, στο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης.

-Αδικημένη και η Θέλτα με το πρόσφατο πέναλτι στον Νίκο, στο οποίο το VAR δεν θα έπρεπε να έχει παρέμβει στον αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο,

-Στην λίστα και η Αθλέτικ, για το τάκλιν από πίσω στον Μαροάν από τον τερματοφύλακα Λέο Ρομάν σε αντεπίθεση, που δεν τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα, στο ματς με τη Μαγιόρκα

-Ομως, και η Μαγιόρκα αδικήθηκε απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Οσον αφορά στην Μπαρτσελόνα αδικήθηκε με ξεκάθαρο λάθος, με τη μακρινή μπαλιά του Ραΐγιο που λανθασμένα να αφήνεται να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ανάμεσα στις ομάδες που επηρεάστηκαν περισσότερο, κυρίως στη φάση με τον Ντιν Χάουσεν στο Σαν Σεμπαστιάν, με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ όπου, σύμφωνα με την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας (CTA), ο ρέφερι θα έπρεπε να είχε δείξει μόνο κίτρινη κάρτα.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο και η Μαγιόρκα ευνοήθηκαν από μια φορά.