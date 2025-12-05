Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια

Κλιμακώνει την κόντρα του ο πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ Τέμπας με το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών (AFE). Αιτία αποτελούν οι παύσεις των 15 δευτερολέπτων στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Ο Τέμπας θεωρεί απροειδοποίητη και παράνομη απεργία την κίνηση διαμαρτυρίας των παικτών επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη διαφάνειας της λίγκας σχετικά με τα σχέδια μεταφοράς του Βιγιαρεάλ–Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι. Και δεν ξέχασε την κίνησή τους παρότι ανακλήθηκε η απόφαση για να γίνει το ματς στο Μαϊάμι, λόγω γενικών αντιδράσεων.

Το είπε και το έκανε! Σύμφωνα με την AS, ο Χαβιέρ Τέμπας ενημέρωσε τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου των παικτών (AFE) Νταβίντ Αγκάνθο ότι κατέθεσε προσφυγή στο δικαστήριο για να εξακριβωθεί αν οι παύσεις των 15 δευτερολέπτων στην 9η αγωνιστική ήταν παράνομη απεργία.

Η υπηρεσία διαμεσολάβησης είναι αυτή που θα αποφασίσει αν η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο και πρόκειται για ένα όργανο (σ.σ. SIMA) που λύνει διαφορές εκτός δικαστηρίων, όπου θα συναντηθούν οι δυο πλευρές. Η La Liga, μέσω του Τέμπας επιμένει πως ήταν παράνομη απεργία, ενώ η AFE υποστηρίζει πως επρόκειτο για ελευθερία έκφρασης.

Βασικό επιχείρημα της La Liga είναι ότι η προσωρινή διακοπή ήταν παράνομη και γνωστοποιήθηκε με ακατάλληλο τρόπο. Με την κίνηση αυτή θέλει να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προκύψει παρόμοια κίνηση στο μέλλον, επειδή θεωρεί ότι εκτέθηκε με αυτή της 9ης αγωνιστικής.

Η AFE δεν ανησυχεί για αρνητική έκβαση. Το συνδικαλιστικό τους όργανο υποστηρίζει ότι οι παίκτες εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους και έδρασαν στο πλαίσιο του δικαιώματός τους για ελεύθερη έκφραση. Αν δεν υπάρξει συμφωνία στη συζήτηση που θα γίνει στη SIMA (Επιτροπή Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας), τότε οι δυο πλευρές μπορούν να ζητήσουν διαιτησία. Αν και πάλι δεν βρεθεί λύση, ακολουθούν δικαστήρια.