Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 13:00
Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα
Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Πέρασε από τις Σέρρες η Ένωση (vid)
Ποδόσφαιρο 08 Φεβρουαρίου 2026, 17:59

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Πέρασε από τις Σέρρες η Ένωση (vid)

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Βάργκα και Μαρίν η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τον Πανσερραϊκό και έπιασε κορυφή περιμένοντας τα ντέρμπι.

Σύνταξη
Vita.gr
Επιστροφή στις νίκες με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο για την ΑΕΚ! Ο Πανσερραϊκός αντιστάθηκε για ένα ημίχρονο κόντρα στην Ένωση, η οποία στο δεύτερο τον διέλυσε με 4-0 για την 20η αγωνιστική της Super League μπροστά σε περίπου 4.000 οπαδούς της και έπιασε κορυφή περιμένοντας τα βραδινά ντέρμπι για να δει αν θα παραμείνει εκεί. Κι όλα αυτά, μία εβδομάδα πριν το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια για την ΑΕΚ και οι Ρότα, Μουκουντί, Βίντα και Πενράις τετράδα στην άμυνα. Πινέδα και Μαρίν ξεκίνησαν στον άξονα, Ελίασον και Κοϊτά στα άκρα και οι Ζίνι Βάργκα στην επίθεση. Ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε με τους Τσομπανίδη, Γκελασβίλι, Ριέρα, Τεϊσέιρα, Τσαούση, Μασκανάκη, Λύρατζη, Δοϊρανλή, Φέλτες, Ομεονγκά, Κάλινιν

Υπεροχή της ΑΕΚ αλλά χωρίς ευκαιρίες

Πολύ κακό από άποψη θεάματος ήταν το πρώτο μέρος, με την ΑΕΚ να έχει τον έλεγχο και να ψάχνει τον τρόπο να γίνει απειλητική χωρίς επιτυχία. Καθαρή ευκαιρία ουσιαστικά δεν είχε η Ένωση που δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε τις πολλές στημένες φάσεις γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Καλύτερη στιγμή της ήταν μία διπλή ευκαιρία με Ελίασον και Μουκουντί που δεν μπόρεσαν να σκοράρουν από κοντά. Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός έψαχνε τις αντεπιθέσεις και λίγο έλειψε να σκοράρει όταν από λάθος γύρισμα του Ρότα ο Στρακόσα πρόλαβε τον Κάλινιν σε τετ α τετ.

Ο Βάργκα άνοιξε τον δρόμο

Ίδιο ήταν το σκηνικό και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τον Βάργκα να έχει μία καλή στιγμή στο 46′ και στο 55′ η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Ο Μαρίν εκτέλεσε ένα φάουλ και ο Βάργκα με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0 για την Ένωση. Για να μετρήσει βέβαια το γκολ χρειάστηκε να περάσουν πέντε λεπτά, με το VAR να εξετάζει τη φάση για οφσάιντ. Στο 62′ ο Κοϊτά με δυνατό σουτ είδε τον Τσομπανίδη να του λέει «όχι» και στο 72′ από κλέψιμο του Γκατσίνοβιτς ο Ζοάο Μάριο σούταρε στα σώματα. Δύο λεπτά μετά ο Κοϊτά έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά το σουτ του έφυγε λίγο έξω. Στο 85′ ο Αφρικανός είχε άλλη μία καλή στιγμή, σε φάση που δέχθηκε πάτημα με τις τάπες από τον Φέλτες.

Τον ισοπέδωσε στο τέλος

Ο Φωτιάς φώναξε τον Τζήλο να δει τη φάση και εκείνος έδωσε πέναλτι και δεύτερη κίτρινη στον παίκτη των γηπεδούχων. Ο Μαρίν εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 2-0 για την ΑΕΚ στο 89′. Από εκεί και μετά ο Πανσερραϊκός κατέρρευσε και οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν άλλα δύο γκολ. Από κόρνερ του Μαρίν στο 90+1′ ο Γκρούγιτς με κεφαλιά έκανε το 3-0 πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τον Δικέφαλο και στο 90+5′ από ασίστ του Ζοάο Μάριο ο Βάργκα σε τετ α τετ διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Σούπερ ματς από τον Κοϊτά που ήταν ο πιο σταθερός παίκτης της ΑΕΚ μέσα στο παιχνίδι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Μαρίν εξελίχθηκε στον κορυφαίο του ματς με το γκολ και τις δύο ασίστ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Φέλτες ήταν ίσως ο χειρότερος, βάζοντας και το… κερασάκι με το πέναλτι και την αποβολή του στο φινάλε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Έχασε τη φάση του πέναλτι στον Κοϊτά ο Τζήλος και το υπέδειξε μέσω VAR. Κατά τα άλλα δεν είχε κάποια δύσκολη φάση.

VAR:

Ο Φωτιάς κάλεσε τον Τζήλο στο πέναλτι ενώ χρειάστηκε το VAR στο 1-0 για να δει αν υπάρχει οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ:

Βάργκα (55’, 90+5’), Μαρίν (89’), Γκρούγιτς (90+1’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69′ Καρέλης), Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (86′ Σοφιανός), Ριέρα (64′ Μπιλέ), Μασκανάκης (64′ Μπεν Σαλάμ), Τεϊσέιρα

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (46′ Πήλιος), Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα (55′ Μάνταλος), Κοϊτά (91′ Γκρούγιτς), Ελίασον (70′ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (70′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα

H ΕΠΟΜΕΝΗ (21η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (16/2, 18:00)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (15/2, 19:30)

Fiber… race στην Ελλάδα: Leader ο ΟΤΕ, διεκδικητής η ΔΕΗ, κέρδη για τη Vodafone

Fiber… race στην Ελλάδα: Leader ο ΟΤΕ, διεκδικητής η ΔΕΗ, κέρδη για τη Vodafone

Ιαπωνία – Τακαΐτσι: Η νίκη της ενισχύει τις μετοχές, αποδυναμώνει γεν και ομόλογα

Ιαπωνία – Τακαΐτσι: Η νίκη της ενισχύει τις μετοχές, αποδυναμώνει γεν και ομόλογα

Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)

Έσπασαν καρδιές στο Παγκρήτιο. Και οι δυο ομάδες πέρασαν μπροστά στο σκορ (0-1 και 2-1), τελικά ο ΟΦΗ ήταν πιο ουσιαστικός και πήρε το τρίποντο πριν από τη ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου στη Λιβαδειά

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: «Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον – Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

«Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον - Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)

Η Λίντσεϊ Βον υπέστη σοβαρή πτώση και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Σύνταξη
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Ο Πόλεμος των Άστρων 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στέγαση: Πόσο επηρεάζει το κόστος της την καθημερινότητά μας – Αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα
Δυσβάσταχτο κόστος 08.02.26

Στεγαστική κρίση: Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας - Οι αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα

Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)

Έσπασαν καρδιές στο Παγκρήτιο. Και οι δυο ομάδες πέρασαν μπροστά στο σκορ (0-1 και 2-1), τελικά ο ΟΦΗ ήταν πιο ουσιαστικός και πήρε το τρίποντο πριν από τη ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου στη Λιβαδειά

Σύνταξη
Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros
«Φανταστικός κόσμος» 08.02.26

Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπολή του Ντόναλντ Τραμπ στο επερχόμενο deal, ο Τεντ Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία
Ελλάδα 08.02.26

Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία

Δεκάδες χιλιάδες οχήματα κινούνται καθημερινά στο δρόμο που μπορεί να μην είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος, αλλά έχει τη μεγαλύτερη ευθεία στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε
ΗΠΑ 08.02.26

Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε

Ούτε ο Λιούις ούτε ο ιδιοκτήτης της Washington Post Μπέζος παρέστησαν στη συνάντηση με το προσωπικό, όπου ανακοινώθηκαν οι απολύσεις. Είπε ότι μετά από δύο χρόνια μετασχηματισμού, «είναι η κατάλληλη στιγμή για να παραιτηθώ»

Σύνταξη
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας

Η επιταχυνόμενη κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με τα υπερβολικά αισιόδοξα οικονομικά μοντέλα, δημιουργεί τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από την οποία η ανθρωπότητα ίσως να μην μπορέσει να ανακάμψει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον
Βρετανία 08.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον

Ο προσωπάρχης του παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον διορισμό του πρώην πρέσβη, που έδινε πληροφορίες στον Έπσταϊν. Σκληρή κριτική για τον Στάρμερ εντός κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο
Οι καταγγελίες των γονιών 08.02.26

Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο

Τριτοκοσμικές συνθήκες στο ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο Σάμου καταγγέλλουν γονείς στο in: «Καλούμαστε να βάλουμε στη ζυγαριά την ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών μας» - Στο in απαντά και ο Δήμαρχος Σάμου

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη
Πρόωρες εκλογές 08.02.26

Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη

Η συμμαχία της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές της Κυριακής, ανοίγοντας το δρόμο για φορολογικές περικοπές και στρατιωτικές δαπάνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της Κίνας

Σύνταξη
Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 08.02.26

Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για εξωδικαστικό μηχανισμό και «κόκκινα δάνεια», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι πλέον οφείλει το υπουργείο να πιέσει τους servicers να εφαρμόσουν τον νόμο.

Σύνταξη
