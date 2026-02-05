sports betsson
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
«Αυτογκόλ» της χρονιάς από την ΑΕΚ – Αντί να ζητήσει συγγνώμη, ζητάει και τα… ρέστα
Ποδόσφαιρο 05 Φεβρουαρίου 2026, 17:03

«Αυτογκόλ» της χρονιάς από την ΑΕΚ – Αντί να ζητήσει συγγνώμη, ζητάει και τα… ρέστα

Αδιανόητες κινήσεις από πλευράς Ένωσης, η οποία αντί ν’ απολογηθεί για την ομπρέλα που έπεσε στο γήπεδο, έκανε καταγγελία εναντίον του Ποντένσε

Spotlight

Είναι πραγματικά ν’ απορεί κάποιος για τα όσα γίνονται από πλευράς ΑΕΚ, αρκετές μέρες μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» προσπαθούν να κάνουν το άσπρο – μαύρο με αβάσιμες καταγγελίες και τακτική δικομανίας.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έβαλε το «αυτογκόλ» της χρονιάς με την καταγγελία εναντίον του Ντάνιελ Ποντένσε κι αντί ν’ απολογηθεί για την ομπρέλα που έπεσε στο γήπεδο, ζητάει και τα ρέστα.

Και δεν ήταν φυσικά η ομπρέλα, το μοναδικό αντικείμενο που έπεσε στο γήπεδο και γι’ αυτό άλλωστε η ΔΕΑΒ τιμώρησε τους «κιτρινόμαυρους» με τιμωρία της έδρας τους για μια αγωνιστική.

Κι όσο για την καταγγελία στην οποία προέβησαν οι ιθύνοντες της Ένωσης εναντίον του Ντάνιελ Ποντένσε; Δεν υπάρχει καμιά ανησυχία από πλευράς Ολυμπιακού και μάλιστα οι ερυθρόλευκοι απορούν πως μπορεί ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας να ασκήσει δίωξη όταν το περιστατικό έχει ήδη καταγραφεί στο φύλλο αγώνα.

Οι άνθρωποι Ολυμπιακού ετοιμάζονται όμως να προβούν κι αυτοί σε καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές και για τα αντικείμενα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως επίσης και για τις ύβρεις και τις φτυσιές στη σουίτα που φιλοξενήθηκε η αποστολή της ομάδας, και για την λεκτική επίθεση του κ. Ηλιόπουλου στον προπονητή του Ολυμπιακού και προς τη μεταφράστρια της ομάδας.

Μια επίθεση σε δύο φάσεις μάλιστα, τόσο πριν όσο και μετά τη συνέντευξη Τύπου, η οποία καταγράφεται στην έκθεση του παρατηρητή (αφού εξαπέλυσε τη λεκτική επίθεση ο κ. Ηλιόπουλος, στη συνέχεια υποστήριζε -ίσως έτσι τον συμβούλεψαν να πει- ότι δεν έχει κάτι με τον κ. Μεντιλίμπαρ, αλλά με τον Ολυμπιακό).

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να προβεί σε καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές και για την παρουσία μη διαπιστευμένων προσώπων στα αποδυτήρια (για την οποία η ΑΕΚ περιέργως δεν κλήθηκε καν από τον Αθλητικό Δικαστή) και για τις απειλές από φουσκωτούς και μη διαπιστευμένους, όπως ο ξάδερφος του κ. Ηλιόπουλου, που χωρίς διαπίστευση έβριζε τους αξιωματούχους και τους παίκτες του Ολυμπιακού.

Business
ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

Βιομηχανία
European Metals: Το στοίχημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετάλλων για ανταγωνιστικότητα, ενέργεια και στρατηγική αυτονομία

European Metals: Το στοίχημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετάλλων για ανταγωνιστικότητα, ενέργεια και στρατηγική αυτονομία

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

«Οι Μαϊάμι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο» – Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν
Μπάσκετ 05.02.26

«Οι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο» - Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στις ΗΠΑ οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγες ώρες πριν το trade deadline στο NBA.

Μπάσκετ 05.02.26

MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

Το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησε τον Ολυμπιακό σε συνεχόμενες νίκες στο διάστημα αυτό.

ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ
Αθλητισμός & Σπορ 05.02.26

ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Λεβαδειακό, μετά την σχετική τιμωρία που επιβλήθηκε στην Ένωση από τη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»
Euroleague 05.02.26

Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»

Ο Μάικ Τζέιμς τόνισε ότι θα ήθελε να δει το Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός στα playoffs, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα τον εξέπληττε αν οι Πράσινοι κατακτούσαν φέτος τη Euroleague.

Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)

Παγωμάρα επικράτησε στο Γαλατασαράι – Ινσταμπούλσπορ, όταν ο Αχμέτ Κουτουτσού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και ο Γιλμάζ με καθοριστική επέμβαση τον έσωσε.

Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους (6/2) και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το φραστικό επεισόδιο που είχε στο Ντουμπάι και αποκάλυψε ότι του ζήτησε συγνώμη ο οπαδός που τον έβριζε – Τι είπε για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή
Ελλάδα 05.02.26

Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή

27χρονος που καταδικάστηκε για τέσσερις ληστείες, για απόπειρα ληστείας και για παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία, αθωώθηκε στο δεύτερο βαθμό για το σύνολο των κατηγοριών γιατί δεν ήταν ο ίδιος που τις τέλεσε.

Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ
Στο μικροσκόπιο 05.02.26

Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ ανέλαβε επικεφαλής της ομάδας. «Όπως το γνωρίζετε, χάρη στα ΜΜΕ, το περιβάλλον του Επστάιν περιελάμβανε Πολωνούς», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας

Νόμος Κατσέλη: Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου
Υπολογισμός τόκων 05.02.26

Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Ο Νόμος Κατσέλη (Ν. 3869/2010) υπήρξε το βασικό «καταφύγιο» για χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει το δρόμο για σημαντική ελάφρυνση χιλιάδων δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου.

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»
Ελλάδα 05.02.26

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»

Το φως της δημοσιότητας βλέπει φωτογραφία από το σημείο του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη με θύματα πέντε εργαζόμενες

«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ
Όλο ανατροπές 05.02.26

«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ

Πίσω από την αίγλη των μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών και το κύρος ενός παγκόσμιου λογοτεχνικού φαινομένου, κρύβεται η σκιά ενός ανθρώπου που μετέτρεψε την προδοσία σε προσωπική τέχνη γράφει ο βιογράφος του Άνταμ Σίσμαν

Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους
Ελλάδα 05.02.26

Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση όσοι έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία στη Χίο έφεραν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες μάλιστα οδήγησαν στον θάνατό τους.

Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»
Θλίψη 05.02.26

Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «ο Θανάσης Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ και τον αθλητισμό με γνώση, συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του στα γήπεδα και στους πάγκους με το ήθος και την καλοσύνη του χαρακτήρα του»

«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»
ΣΥΡΙΖΑ 05.02.26

«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε πως ναι μεν χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά «και μια προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους Συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα»

Ελένη Φουρέιρα – «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το music video για το νέο της hit!
Music Stage 05.02.26

Ελένη Φουρέιρα – «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το music video για το νέο της hit!

Μέσα από το «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» η κορυφαία pop star μας καλεί να ζούμε τη ζωή όπως ακριβώς θέλουμε, μακριά από τη ρουτίνα, τα στερεότυπα και τα «θέλω» των άλλων που δεν συμβαδίζουν με τα δικά μας

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
Λογοκρισία; 05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
Κόσμος 05.02.26

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Εκατοντάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική πέφτουν θύματα διεθνούς κυκλώματος trafficking, που τις μεταφέρει στην Αλβανία υπό καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Νέα Αριστερά, θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων «γιατί ο αγώνας τους είναι δίκαιος και τα αιτήματά τους είναι δίκαια», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

