«Αυτογκόλ» της χρονιάς από την ΑΕΚ – Αντί να ζητήσει συγγνώμη, ζητάει και τα… ρέστα

Είναι πραγματικά ν’ απορεί κάποιος για τα όσα γίνονται από πλευράς ΑΕΚ, αρκετές μέρες μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» προσπαθούν να κάνουν το άσπρο – μαύρο με αβάσιμες καταγγελίες και τακτική δικομανίας.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έβαλε το «αυτογκόλ» της χρονιάς με την καταγγελία εναντίον του Ντάνιελ Ποντένσε κι αντί ν’ απολογηθεί για την ομπρέλα που έπεσε στο γήπεδο, ζητάει και τα ρέστα.

Και δεν ήταν φυσικά η ομπρέλα, το μοναδικό αντικείμενο που έπεσε στο γήπεδο και γι’ αυτό άλλωστε η ΔΕΑΒ τιμώρησε τους «κιτρινόμαυρους» με τιμωρία της έδρας τους για μια αγωνιστική.

Κι όσο για την καταγγελία στην οποία προέβησαν οι ιθύνοντες της Ένωσης εναντίον του Ντάνιελ Ποντένσε; Δεν υπάρχει καμιά ανησυχία από πλευράς Ολυμπιακού και μάλιστα οι ερυθρόλευκοι απορούν πως μπορεί ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας να ασκήσει δίωξη όταν το περιστατικό έχει ήδη καταγραφεί στο φύλλο αγώνα.

Οι άνθρωποι Ολυμπιακού ετοιμάζονται όμως να προβούν κι αυτοί σε καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές και για τα αντικείμενα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως επίσης και για τις ύβρεις και τις φτυσιές στη σουίτα που φιλοξενήθηκε η αποστολή της ομάδας, και για την λεκτική επίθεση του κ. Ηλιόπουλου στον προπονητή του Ολυμπιακού και προς τη μεταφράστρια της ομάδας.

Μια επίθεση σε δύο φάσεις μάλιστα, τόσο πριν όσο και μετά τη συνέντευξη Τύπου, η οποία καταγράφεται στην έκθεση του παρατηρητή (αφού εξαπέλυσε τη λεκτική επίθεση ο κ. Ηλιόπουλος, στη συνέχεια υποστήριζε -ίσως έτσι τον συμβούλεψαν να πει- ότι δεν έχει κάτι με τον κ. Μεντιλίμπαρ, αλλά με τον Ολυμπιακό).

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να προβεί σε καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές και για την παρουσία μη διαπιστευμένων προσώπων στα αποδυτήρια (για την οποία η ΑΕΚ περιέργως δεν κλήθηκε καν από τον Αθλητικό Δικαστή) και για τις απειλές από φουσκωτούς και μη διαπιστευμένους, όπως ο ξάδερφος του κ. Ηλιόπουλου, που χωρίς διαπίστευση έβριζε τους αξιωματούχους και τους παίκτες του Ολυμπιακού.