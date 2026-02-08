Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς

sports betsson
Το VAR εξέταζε 5’ το 0-1, όμως δεν το ακύρωσε αν και ο Μάνταλος ήταν οφσάιντ. Επίσης, στο 43’ ο Τζήλος δεν απέβαλε τον Πενράις με 2η κίτρινη. Μέχρι και ο Νίκολιτς παραδέχθηκε ότι τον έβγαλε επειδή φοβήθηκε!

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Spotlight

«Το… ευ αγωνίζεσθαι φάνηκε», έγραψε στα social media ο Πανσερραϊκός προς το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ, από την οποία γνώρισε εντός έδρας ήττα με 4-0, όμως τα τρία γκολ μπήκαν από το 89’ και μετά. Οι Σερραίοι δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις, όμως δεν αποκλείεται οι αιχμές να έχουν σχέση και με τη διαιτησία.

Ανεξάρτητα με το αν ο Πανσερραϊκός «καρφώνει» την ΑΕΚ για τη διαιτησία, η ουσία είναι ότι ο διαιτητής Τζήλος (Λάρισας) και ο VAR Φωτιάς (Πέλλας) είχαν αποφάσεις υπέρ της ΑΕΚ. Δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις θα είχαν στην έκβαση του αγώνα αν αποφάσιζαν με κριτήριο το 50-50, με κριτήριο το «ευ αγωνίζεσθαι» που διατυμπανίζει ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Μήπως εννοεί 50 % υπέρ της ΑΕΚ και 50 % κατά των άλλων;

Το είδαμε και στον αγώνα της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4. Η αρχή έγινε στο 43’ όταν ο Τζήλος έπρεπε να αποβάλει τον Πενράις που έκανε φάουλ χτυπώντας τον Ριέρα. Ο Πενράις είχε κίτρινη από το 29’, όμως ο Τζήλος δεν έβγαλε τη δεύτερη κίτρινη, αν και ήταν μπροστά στη φάση.

Μέχρι και ο Νίκολιτς εξέθεσε τον Τζήλο, καθώς παραδέχθηκε ότι άλλαξε τον Πενράις στο 46’ επειδή «φοβήθηκα δεύτερη κίτρινη». Αναλυτικά, η απάντηση του προπονητή της ΑΕΚ αν οι αλλαγές Πινέδα και Πενράις έγιναν λόγω των καρτών που είχαν πάρει ή ήταν λόγοι τακτικής: «Ξεκάθαρη απάντηση: Ναι επηρέασαν το σκεπτικό μου οι κίτρινες που είχαν πάρει. Βεβαίως στο κομμάτι του ο Πενράις ήταν πολύ σωστός στις τοποθετήσεις του. Δεν ήθελα να πάρω ρίσκα. Όπως κι έκανα. Στο 50-50 ήταν ο Πινέδα. Σαφώς μπορεί να παίξει καλύτερα. Αλλά επίσης είχε δεχθεί κίτρινη. Δεν ήθελα να πάρω ρίσκο. Από τη στιγμή που είχα τις δυνατότητες και επιλογές, δεν πήρα το ρίσκο. Ήταν η στιγμή να μπει και ο Μάνταλος που βοήθησε σημαντικά».

Σα να μην έφτανε αυτό, ακολούθησε και η… πινελιά του Φωτιάς υπέρ της ΑΕΚ. Το γκολ του Βάργκα μέτρησε με 5’ καθυστέρηση (55’), επειδή το εξέταζαν στο VAR. Όμως, ο Φωτιάς δεν το ακύρωσε (προς γενική έκπληξη) αν και ο Μάνταλος είναι οφσάιντ και έχει συμμετοχή στη φάση, παρεμποδίζοντας αντίπαλο να διεκδικήσει τη μπάλα.

