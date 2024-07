Απίθανο: Οι Άγγλοι θα μπορούν να αργήσουν στη δουλειά σε περίπτωση κατάκτησης του Euro

H προσεχής Κυριακή (14/7) αναμένεται να είναι… μεγάλη για την Αγγλία και του κατοίκους της, λόγω της συμμετοχής της χώρας στον μεγάλο τελικό του Euro 2024, κόντρα στην Ισπανία.

Η προσμονή και η δίψα όλων στο Νησί για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου για πρώτη φορά στην ιστορία των τριών «λιονταριών» είναι τέτοια, δε, που «απαιτεί» και ειδικά μέτρα…

Θυμίζουμε ότι ο αγώνας κόντρα στη «ρόχα» είναι προγραμματισμένος για τις 20:00 ώρα Αγγλίας, με την λήξη του στην… χειρότερη να λαμβάνει χώρα στις 23:00, σε ενδεχόμενο σενάριο παράτασης και πέναλτι.

Κάπως έτσι, λοιπόν, θέλοντας να βοηθήσουν τους υπαλλήλους τους να δουν το παιχνίδι απερίσπαστοι, αλλά και να πανηγυρίσουν ενδεχόμενη νίκη της Αγγλίας χωρίς άλλες έννοιες, πολλές εταιρείες αποφάσισαν αφενός να κλείσουν νωρίτερα, αφετέρου να ανοίξουν αργότερα την επόμενη ημέρα.

Για την ακρίβεια, κάποια super markets όπως τα Lidl και τα Tesco, ή η εταιρία ποτών Dash Water, αλλά και τα πρατήρια καυσίμων Sainsbury’s , έχουν ενημερώσει για τις διαφοροποιήσεις στα ωράριά τους.

Το ίδιο, μάλιστα, ισχύει και στην περίπτωση του μεγάλου εκπαιδευτικού ιδρύματος Woodlands Primary School.

Staff and pupils allowed late Monday starts after England play in Euros final https://t.co/dPhZUwpksB

— Guardian news (@guardiannews) July 12, 2024