Οι ενδεκάδες Ολλανδίας και Αγγλίας για τον ημιτελικό του Euro (pics)

Περίπου μία ώρα πριν από τον δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Euro 2024 ανάμεσα στην Ολλανδία και την Αγγλία έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ρόναλντ Κούμαν και Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ πραγματοποίησαν από μία αλλαγή σε σχέση με τους προημιτελικούς τους, με τον Ολλανδό τεχνικό να δίνει φανέλα βασικού στον Μάλεν αντί του Μπεργκβάιν και τον προπονητή των «Λιονταριών» να επαναφέρει τον Γκέι αντί του Κόνσα στο κέντρο της άμυνας.

Η ενδεκάδα της Ολλανδίας: Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Ντε Φράι, Φαν Ντάικ, Ακέ, Σχάουτεν, Σίμονς, Ρέιντερς, Μάλεν, Χάκπο, Ντεπάι.

Η ενδεκάδα της Αγγλίας: Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Γκέι, Τρίπιερ, Ράις, Μέινου, Μπέλιγχαμ, Σακά, Κέιν, Φόντεν.

Your #ThreeLions to play the Netherlands! 📋 pic.twitter.com/rDGci8kIAr

— England (@England) July 10, 2024