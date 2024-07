Ρέιτσελ Ριβς: Η «Θάτσερ των Εργατικών» που αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών – Οι θέσεις και η πορεία της

Μετά τον ιστορικό θρίαμβο των Εργατικών στις βρετανικές εκλογές ο Κιρ Στάρμερ σήκωσε μανίκια και προχώρησε στον σχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου. Μεταξύ των εκλεκτών του, για τα κρίσιμα χαρτοφυλάκια, είναι και η Ρέιτσελ Ριβς.

Η πρώην πρωταθλήτρια στο παιδικό σκάκι και οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας, γίνεται η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και γράφει ιστορία.

«Δεν θα σας απογοητεύσουμε, ανυπομονώ να ξεκινήσω», δήλωσε η 45χρονη στην επινίκια ομιλία της μετά την επανεκλογή της.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. «Δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις και υπάρχουν δύσκολες επιλογές. Δεν τρέφουμε αυταπάτες για το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε ή για τη σοβαρότητα των προκλήσεων που θα κληρονομήσουμε από τους Συντηρητικούς», σχολίασε.

Η ίδια από την εφηβική της ηλικία είχε γίνει μέλος των Εργατικών. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στην πόλη Λιντς, όπου είχε μετακομίσει, το 2010 και έκτοτε εκλέγεται διαρκώς.

«Ήθελα να γίνω υπουργός Οικονομικών από τότε που κατέβηκα στην πολιτική», είχε παραδεχτεί στην εφημερίδα Daily Mail τον περασμένο μήνα προσθέτοντας «μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά καλά, ως οικονομολόγος και έχω εργαστεί σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Είμαι πραγματικά ικανή γι’ αυτό».

Η Ριβς ήταν η πρώτη επιλογή του αρχηγού των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, για τη θέση της υπουργού οικονομικών, από όταν ο ίδιος εξελέγη πρόεδρος, πριν από 4 χρόνια.

Έτσι, το 2021 της ανέθεσε το ρόλο της σκιώδους υπουργού και πλέον, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και από αυτό το πόστο, είναι έτοιμη να προωθήσει τις θέσεις των Εργατικών για τη διακυβέρνηση της χώρας, μια πολύ κρίσιμη χρονική περίοδο για τη Βρετανία.

Οι «σύντροφοί» της στους Εργατικούς την περιγράφουν ως ευφυής, εργατική και φιλόδοξη. «Είναι διάνοια στα οικονομικά, είναι αρκετά καλή στο να σκέφτεται τα θεμελιώδη. Όπως, θυμάμαι να μου μιλάει κάποτε και να μου λέει: “Ξέρεις, πρέπει να καταλάβεις τα μαθηματικά που διέπουν το πρόβλημα”», δήλωσε ένας από τους συνεργάτες της.

Πριν από λίγες ημέρες η Ρέιτσελ Ριβς συναντήθηκε με εκπροσώπους των επιχειρήσεων, οι οποίοι τη ρώτησαν πώς θα έρθει η αλλαγή που υπόσχονται οι Εργατικοί.

Εκείνη, τότε αποκρίθηκε: «Η αλλαγή θα επιτευχθεί μόνο στη βάση της σιδηράς πειθαρχίας στα δημόσια οικονομικά», θυμίζοντας κάτι από Μάργκαρετ Θάτσερ.

Η αποφασιστικότητά της και το αυστηρό προφίλ της, όπως και ορισμένες θέσεις της, της χάρισαν το προσωνύμιο «Θάτσερ των Εργατικών». Σε αντίθεση όμως με τη συντηρητική Θάτσερ, η οποία ιδιωτικοποίησε βασικούς τομείς ως πρωθυπουργός το 1979, η Ριβς επιθυμεί επανακρατικοποιήσεις, ιδίως για την ενέργεια, εμπνεόμενη από την πολιτική του Τζο Μπάιντεν.

Η Ρέιτσελ Ριβς δεν πιστεύει ότι τα νοικοκυριά πρέπει να ζουν με επιδόματα. Όπως τονίζει, οι Βρετανοί χρειάζονται σταθερές θέσεις εργασίας, παραγωγή πλούτου και κατανομή του.

Επίσης, δεν πιστεύει ούτε στην υψηλή φορολογία. Γι’ αυτό τονίζει τη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη, που είναι προτεραιότητα του Εργατικού κόμματος.

Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι θα τηρηθούν αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες σχετικά με τη μη λήψη δανείων για τη χρηματοδότηση των καθημερινών δαπανών, ενώ έχει ήδη ανοίξει την πόρτα σε αυξημένες κυβερνητικές επενδύσεις, χρηματοδοτούμενες με δανεισμό, για τη διαμόρφωση στρατηγικά σημαντικών αγορών. 0

«Όταν μιλάει για σιδηρά πειθαρχία εννοεί ότι στόχος της είναι να μαζέψει τα ελλείμματα και θα ακολουθήσει μία συνετή δημοσιονομικά πολιτική. Θέλει να στείλει το μήνυμα ότι θα ξανακάνει τη βρετανική οικονομία να τρέχει, αλλά με υπεύθυνο τρόπο», σχολίασε στο AFP ο Τζέιμς Γουντ, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Κέμπριτζ.

Η Ρέιτσελ Ριβς γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1979 στο Λιούισαμ. Είναι κόρη δασκάλων και φοίτησε σε σχολείο θηλέων. Σε ηλικία 14 ετών αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο σκάκι.

Σπούδασε φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics.

Μετά την αποφοίτησή της, εργάστηκε ως οικονομολόγος για μια δεκαετία, αρχικά στην Τράπεζα της Αγγλίας, προτού μεταπηδήσει στον ιδιωτικό τομέα.

Το 2008, όταν ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, εργαζόταν στη HBOS, με αποτέλεσμα η βρετανική τράπεζα να λάβει ένα τεράστιο πακέτο διάσωσης από την κυβέρνηση των Εργατικών του Γκόρντον Μπράουν.

Δύο χρόνια αργότερα, όταν οι Συντηρητικοί ανέλαβαν την εξουσία σε συνασπισμό με τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, η Ρέιτσελ Ριβς εξελέγη βουλευτής με το κόμμα στο Λιντς Γουέστ της βόρειας Αγγλίας.

Σήμερα, 14 χρόνια μετά, αναλαμβάνει τα ηνία του υπουργείου Οικονομικών στέλνοντας το δικό της μήνυμα σε κάθε κοπέλα και γυναίκα.

«Το να είσαι η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών έχει ιστορική ευθύνη. Σε κάθε νεαρή κοπέλα και γυναίκα που διαβάζει αυτό, αφήστε το σήμερα να δείξει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όρια στις φιλοδοξίες σας», ήταν το πρώτο της μήνυμα στα social media αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

It is the honour of my life to have been appointed Chancellor of the Exchequer.

Economic growth was the Labour Party’s mission. It is now a national mission.

Let’s get to work. pic.twitter.com/PchJFePDJa

— Rachel Reeves (@RachelReevesMP) July 5, 2024