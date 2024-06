Στο 1ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στις 9.30 το πρωί ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στα 27o & 30o Δημοτικά Σχολεία Αθηνών, επί της οδού Χιλιανδαρίου 2-4, στην Κυψέλη.

Κατά την έξοδό του από την αίθουσα, ο πρώην πρωθυπουργός, σχολίασε: «Άλλοι θα πρέπει να κάνουν δηλώσεις σήμερα».

Με ένα σύντομο μήνυμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τον κόσμο να προσέλθει στην κάλπη των Ευρωεκλογών που ολοκληρώνονται σε πολλές χώρες σήμερα.

«Είναι ώρα ψηφοφορίας! Στις 9 Ιουνίου, οι άνθρωποι σε 21 χώρες θα ψηφίσουν για τους εκπροσώπους τους στις Ευρωεκλογές 2024». Είναι η στιγμή σας. Χρησιμοποιήστε τη ψήφο ή θα αποφασίσουν οι άλλοι για εσάς», αναφέρει το μήνυμα στο Χ.

It’s voting time! 🗳 On 9 June, people across 21 🇪🇺 countries will vote for their representatives in the #EUelections2024.

It’s your moment: #UseYourVote. Or others will decide for you. pic.twitter.com/HUOrivabmb

— European Parliament (@Europarl_EN) June 8, 2024