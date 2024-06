Με δάκρυα στα μάτια ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρο, υπέβαλε την παραίτησή του μετά την ήττα που γνώρισε το κόμμα του στις εθνικές εκλογές αλλά και τις ευρωεκλογές που διεξήχθησαν μαζί στη χώρα.

Με καταμετρημένο σχεδόν το 90% των ψήφων, το Open VLD (Ανοιχτοί Φλαμανδοί Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες) συγκεντρώνει ποσοστό 5,9%, μειωμένο κατά 2,7% σε σύγκριση με τις εκλογές του 2019.

«Αλλά οι Φιλελεύθεροι είναι ισχυροί, θα επιστρέψουμε», πρόσθεσε ο Ντε Κρο, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του κόμματος που μετέχει ο πρωθυπουργός, Τομ Ονγκένα, δήλωσε και αυτός ότι θα παραιτηθεί. «Για εμάς ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά, χάσαμε. Είμαι πεπεισμένος ότι χρειαζόμαστε γρήγορα μια νέα κυβέρνηση, με πλήρεις εξουσίες. Το μήνυμα των ψηφοφόρων είναι σαφές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

