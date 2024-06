Μέσι, Σουάρες και Άλμπα σκόραραν αλλά η Ίντερ Μαϊάμι δεν κέρδισε (vids)

Δεύτερη σερί γκέλα για την Ίντερ Μαϊάμι, που έμεινε στο 3-3 με τη Σεντ Λούις Σίτι εντός έδρας και μάλιστα χρειάστηκε να ισοφαρίσει τρεις φορές την αναμέτρηση.

Ο Λιονέλ Μέσι στο 25′ και ο Λουίς Σουάρες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου βρήκαν δίχτυα φτάνοντας τα 12 γκολ τη φετινή σεζόν, ενώ ο Τζόρντι Άλμπα με πλασέ στο 85′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Μάλιστα ο Ισπανός μπακ είχε και τις δύο ασίστ στα άλλα δύο γκολ, ενώ ο Ουρουγουανός φορ είχε σημειώσει με αυτογκόλ στο 68′ το 2-3.



Η ομάδα του Τάτα Μαρτίνο έφτασε τους 35 βαθμούς σε 18 αγώνες και είναι στην πρώτη θέση της ανατολικής περιφέρειας, ωστόσο το δεύτερο Σινσινάτι με 33 βαθμούς έχει δύο ματς λιγότερα.

Ο Μέσι μάλιστα κατάφερε να σπάσει ένα ακόμα ρεκόρ στο πρωτάθλημα του MLS. Με το γκολ που πέτυχε, ο Αργεντινός έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει πιο γρήγορα από τον καθένα τα 25 γκολ + ασίστ σε μια σεζόν, καθώς χρειάστηκε μόλις 12 συμμετοχές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα για να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.

Messi is one of one. 🐐 pic.twitter.com/Uyy0M26tkW

— Major League Soccer (@MLS) June 2, 2024