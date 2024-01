Ράιαν Γκόσλινγκ: Viral το ύφος του ηθοποιού στην απονομή των Critics Choice Awards

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η έκφραση του Ράιαν Γκόσλινγκ κατά τη διάρκεια των Critics Choice Awards, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (14/1). Ο 43χρονος Καναδός ηθοποιός σήκωσε τα φρύδια του όταν το τραγούδι του «I’m Just Ken» από την ταινία «Barbie» κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Barker Hanger στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Η έκφραση του Γκόσλινγκ προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον σταρ να μην βγαίνει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο καθώς οι συγγραφείς Mark Ronson και Andrew Wyatt αποδέχτηκαν την τιμή.

Το τραγούδι ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού έναντι δύο άλλων κομματιών από το καλοκαιρινό blockbuster, το Dance the Night και What Was I Made For.

Η «Barbie» απέσπασε ακόμη το βραβείο για την καλύτερη κωμωδία, με την Μάργκοτ Ρόμπι και την σκηνοθέτιδα Γκρέτα Γκέργουιγκ. H blockbuster ταινία του καλοκαιριού κέρδισε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Δείτε το ύφος του ηθοποιού: