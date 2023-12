Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: «Ο Νετανιάχουν τελειώνει – Θα τον δουν να φεύγει», δήλωσε ο Ερντογάν

Για σήμερα Τρίτη αναβλήθηκε η ψηφοφορία του ΣΑ του ΟΗΕ, καθώς γίνονται προσπάθειες να μην καταλήξει και η νέα συνεδρίαση για εκεχειρία σε ναυάγιο.

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά με αμείωτη ένταση τη Γάζα, ενώ αυξάνεται η αγανάκτηση συγγενών των ομήρων.

Το σύστημα ύδρευσης έχει καταρρεύσει στον πολιορκημένο θύλακα, και οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βρουν τροφή. Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι θάνατοι από τις επιδημίες θα είναι περισσότεροι από τους βομβαρδισμούς.

Δείτε live

Δείτε live τις εξελίξεις στο in

19:52 Επίλεκτη μονάδα της Αεροπορίας των IDF επιχειρεί μέσα σε σήραγγα της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα με στρατιώτες της επίλεκτης μονάδας Shaldag, της Πολεμικής Αεροπορίας να επιχειρούν μέσα σε σήραγγα της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι στρατιώτες λειτούργησαν μέσα στη σήραγγα για να τη σαρώσουν και να αποκτήσουν πληροφορίες.

Οι IDF ισχυρίζονται ότι έχουν ανακαλύψει περίπου 1.500 φρεάτια σηράγγων στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου και εργάζονται για την κατεδάφισή τους, ενώ αναφέρουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σηράγγων έχει βρεθεί σε μη στρατιωτικούς χώρους, όπως σχολεία, τζαμιά, νοσοκομεία, κτίρια του ΟΗΕ και κατοικίες.

תיעוד ראשון: כוחות מיוחדים מ’שלדג’ פועלים בתוך מנהרת טרור משמעותית של חמאס שנחשפה בלב העיר עזה. לכל הפרטים והתיעודים:https://t.co/uxXS7n1RN0 pic.twitter.com/z6u6b5ZWnI — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 19, 2023

19:41 Η Ελλάδα έτοιμη να στείλει πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα κατά των Χούθι

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, με τις επιθέσεις των Χούθι στα εμπορικά πλοία να διαδέχονται η μία την άλλη.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι από εδώ και πέρα «κάθε 12 ώρες θα γίνεται και μία επίθεση»

Σε αυτό το πλαίσιο, η Δύση, με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, κινείται αποφασιστικά, σχηματίζοντας στην περιοχή μια ισχυρή ναυτική δύναμη, στην οποία ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή 10 χώρες.

Εκτός των άλλων, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας προέτρεψε τους συμμετέχοντες σε πρωτοβουλίες όπως οι Συνδυασμένες Ναυτικές Δυνάμεις (CMF) 39 μελών για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε αυτές τις «Συνδυασμένες Ναυτικές Δυνάμεις» συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια σχετική απόφαση στην Αθήνα, ωστόσο όπως επισημαίνεται, η χώρας μας είναι έτοιμη να στείλει πολεμικό πλοίο αν της ζητηθεί.

19:29 Ο διευθυντής του Καμάλ Αντουάν παραδέχτηκε ότι η Χαμάς χρησιμοποιούσε το νοσοκομείο ως επιχειρησιακό κόμβο

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, αποκάλυψε κατά την ανάκρισή του από τις ισραηλινές αρχές ότι το νοσοκομείο μετατράπηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση υπό τον έλεγχο της Χαμάς και ότι κάποια στιγμή είχε στεγάσει έναν απαχθέντα στρατιώτη.

Σε πλάν, που δημοσιεύθηκαν από την Shin Bet και τις IDF, ο Ahmed Kahlot φαίνεται να λέει ότι η Χαμάς είχε γραφεία μέσα στο νοσοκομείο και το χρησιμοποιούσε ως βάση για τις επιχειρήσεις της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 16 μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου -συμπεριλαμβανομένων γιατρών, νοσοκόμων και παραϊατρικών, όπως και του ίδιου- είναι στελέχη της Χαμάς, που υπηρετούν στις Ταξιαρχίες al-Qassam, τη στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης.

Ο Kahlot ανέφερε επίσης ότι πολλά μέλη των Ταξιαρχιών Al-Quds της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ εργάζονταν επίσης στο νοσοκομείο.

מנהל בית החולים ׳כמאל ע׳דואן׳ בג׳באליה הודה בחקירת שב»כ: «גויסתי לחמאס ב-2010 בדרגת תת אלוף. יש בבית החולים עובדים שהם פעילים צבאיים של עז א-דין אלקאסם – רופאים, אחים, פראמדיק, פקידים, אנשי צוות». לידיעה המלאה >>> https://t.co/Gq1ngEJXfG@carmeldangor — כאן חדשות (@kann_news) December 19, 2023

19:19 Το Ισραήλ βομβαρδίζει τα κεντρικά γραφεία της UNRWA στη βόρεια Γάζα

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera μεταδίδει ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν τα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας προσφύγων του ΟΗΕ στη βιομηχανική ζώνη στη βόρεια Γάζα.

Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν γίνει γνωστές.

19:05 Γκαντζ: «Οι μάχες θα συνεχιστούν βαθιά μέσα στη Γάζα»

Ο Ισραηλινός υπουργός του πολεμικού συμβουλίου, Μπένι Γκαντζ, δήλωσε σήμερα ότι η ηγεσία της χώρας του «δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι κάτοικοι στα σύνορα με τη Γάζα θα επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους».

Ο Γκαντζ προχώρησε σε αυτή τη δήλωση μετά από περιοδεία που έκανε σε διάφορες κοινότητες στο νότιο Ισραήλ.

Ο υπουργός πρόσθεσε επίσης: «Ακόμα και όταν περάσουμε στο επόμενο στάδιο των μαχών, οι στρατιώτες των IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν βαθιά στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας».

«Θα συνεχίσουμε να κρατάμε εδάφη στη Λωρίδα της Γάζας για να παρέχουμε ασφάλεια στις ισραηλινές πόλεις», ανέφερε, περιγράφοντας τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας στη Γάζα, στην οποία οι ΗΠΑ αντιτίθενται.

18:52 Συνάντηση Νετανιάχου με οικογένεις των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συναντά αυτήν τη στιγμή 15 οικογένειες των ομήρων της Χαμάς στο Τελ Αβίβ.

Οι οικογένειες επιλέχθηκαν από τον Γκαλ Χιρς, τον απόστρατο ταξίαρχο που έχει οριστεί από τον Νετανιάχου να συντονίσει την αναζήτηση και διάσωση των ομήρων και που ήδη έχει δεχτεί τεράστια πυρά για τις κινήσεις του.

Η απόφαση να είναι παρόντα μόνο 15 άτομα στη συνάντηση έχει εξοργίσει τις οικογένειες των ομήρων, που λένε ότι πιέζουν για μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό εδώ και μέρες.

18:39 Κραυγή απελπισίας από τους γιατρούς:«Γιατί επιτίθεστε στα νοσοκομεία;»

Τραγική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας, αφού ούτε αυτά έχουν γλιτώσει από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Το νοσοκομείο Nasser, στη Χαν Γιουνίς, νότια της Λωρίδας έχει γεμίσει από τραυματίες, περιγράφει ο γιατρός Ahmed al-Moghrabi και καταγγέλλει ότι ακόμα και τώρα οι IDF συνεχίζουν τις επιδρομές.

«Είναι σαν ταινία τρόμου, καταστροφή. Δεν ξέρω πώς μπορούν να επιτεθούν στα νοσοκομεία. Ίσως ο έξω κόσμος θα έπρεπε να ρωτήσει την ισραηλινή πλευρά «γιατί επιτίθεστε στα νοσοκομεία;». Πριν από δύο μέρες επιτέθηκαν στο παιδιατρικό τμήμα και στο τμήμα μαιευτικής και υπήρξαν θύματα. Ποιο είναι το μήνυμα από τους Ισραηλινούς με την επίθεση στα νοσοκομεία;», αναρωτήθηκε μιλώντας στο Al Jazeera.

Ο ίδιος εκτιμά ότι περίπου 30.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο Nasser.

18:30 Γιώργος Γεραπετρίτης στο Bloomberg: «Η Ελλάδα έτοιμη να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα»

Συνέντευξη στο Bloomberg παραχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναδεικνύοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ειδικά στο ζήτημα της δημιουργίας θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μάλιστα, ο ΥΠΕΞ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία του ανθρωπιστικού διαδρόμου για τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης στη Γάζα δια της θαλασσίας οδού θα οδηγήσουν σύντομα στην επίτευξη συμφωνίας.

«Αναμένουμε εξελίξεις στο θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Εξειδικεύοντας τη συνεισφορά της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται σε συνομιλίες γι’ αυτό το θέμα κατά κύριο λόγο με τη Γαλλία και την Κύπρο, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι θα παράσχει «ανθρωπιστική βοήθεια κυρίως με τον εμπορικό της στόλο».

Από την άλλη πλευρά, και εφόσον υπάρξει ανάγκη, η χώρα μας είναι πρόθυμη να στείλει βοήθεια με στρατιωτικά μέσα, όπως έκανε τον Νοέμβριο, όταν έστειλε ένα C-130 με φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό στη Γάζα μέσω Αιγύπτου.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε τη δυσκολία του εγχειρήματος, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ασφαλές λιμάνι στη Λωρίδα της Γάζας για τον ελλιμενισμό των πλοίων.

18:19 Στους 132 οι νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες

Οι IDF ανακοίνωσαν τον θάνατο του λοχία Maoz Fenigstein. Ο 25χρονος στρατιώτης σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας σήμερα, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών στρατιωτών σε 132 από την έναρξη του πολέμου.

18:05 Ερντογάν: «Ο Νετανιάχου τελειώνει, όλοι θα τον δουν να φεύγει»

«Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση» επανέλαβε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από τη Βουδαπέστη, ενώ αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό δήλωσε χαρακτηριστικά ότι έχει «τελειώσει».

Ειδικά για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε για άλλη μία φορά ότι «τελειώνει» και όλοι θα τον δουν να φεύγει. Ωστόσο, συνέχισε, «η αποχώρηση από τη θέση του δεν θα τον σώσει. Θα τον κυνηγήσουμε με βάση το νόμο για να λογοδοτήσει».

«Όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη γενοκτονία θα λογοδοτήσουν για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν ενώπιον του νόμου», είπε.

Επίσης, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι όχι μόνο δεν εμπόδισαν το Ισραήλ, αλλά το ενθάρρυναν και αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε πρόσφατα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, είπε ότι του υπενθύμισε την ιστορική ευθύνη που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και στην οποία πρέπει να ανταποκριθούν.

«Αυτή η ευθύνη είναι να αποτρέψουν το Ισραήλ από αυτή τη θηριωδία και να σταματήσουν αυτή τη σφαγή στη Γάζα. Αλλά οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής έχουν ενθαρρύνει το Ισραήλ, πόσο μάλλον να το σταματήσουν. Ενθαρρυμένο και εξουσιοδοτημένο από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει ούτε το Διεθνές Δίκαιο ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα», ανέφερε.

17:57 Νέος θάνατος στις τάξεις της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε έναν ακόμη θάνατο στις τάξεις της, τον 113ο από την έναρξη των εχθροπραξιών στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

Σύμφωνα με την οργάνωση, ο νεκρός είναι ο Μοχάμεντ Χασάν Τζααφάρ Μέτσι, από το χωριό Μαχρόνα του νότιου Λιβάνου.

17:34 Χαμάς: «Όχι σε διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή ομήρων»

Η ισλαμιστική οργάνωση απορρίπτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την ανταλλαγή των ομήρων που κρατά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ισραήλ. Ωστόσο, είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τον τερματισμό του, ανέφερε ένα υψηλόβαθμο στέλεχός της σήμερα.

«Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, ότι απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε μορφής διαπραγμάτευσης για την ανταλλαγή κρατουμένων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος γενοκτονίας του Ισραήλ», ανακοίνωσε ο Μπάσεμ Ναΐμ.

«Είμαστε ωστόσο ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που συμβάλλει στον τερματισμό της επίθεσης στον λαό μας και το άνοιγμα των διαβάσεων για την εισαγωγή βοήθειας και την παροχή ανακούφισης στον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια ακόμη συμφωνία εκεχειρίας, με ξένη διαμεσολάβηση, στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να απελευθερωθούν όμηροι της Χαμάς και να δοθεί περισσότερη βοήθεια στον θύλακα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

17:23 Πάπας: «Έρχονται Χριστούγεννα πόνου και πένθους για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους»

«Έρχονται Χριστούγεννα πόνου και πένθους για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, καθώς ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να μαίνεται», υπογράμμισε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος, απευθύνοντας έκκληση για προσευχές και «χειροπιαστή βοήθεια» για τον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Για τους κατοίκους των Αγίων Τόπων, πλησιάζουν Χριστούγεννα πόνου και πένθους. Δεν θέλουμε να τους αφήσουμε μόνους. Ας σταθούμε στο πλευρό τους, με προσευχές και χειροπιαστή βοήθεια», έγραψε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

For the inhabitants of the Holy Land, a #Christmas of pain and mourning looms. We do not want to leave them alone. May we stand by them in prayer and tangible aid. The suffering of Bethlehem is an open wound for the Middle East and the entire world. — Pope Francis (@Pontifex) December 19, 2023

Ο πάπας Φραγκίσκος έχει κατ’ επανάληψη απευθύνει εκκλήσεις για την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς.

Την Κυριακή, ο ποντίφικας επέκρινε το Ισραήλ ότι καταφεύγει σε τακτικές «τρομοκρατίας» στον παλαιστινιακό θύλακα, καταδικάζοντας τον θάνατο από ισραηλινά πυρά δύο γυναικών που είχαν βρει καταφύγιο στο συγκρότημα όπου στεγάζεται η μοναδική Καθολική εκκλησία στην πόλη τη Γάζας.

17:10 Ερυθρός Σταυρός: «Απελπιστική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα»

Τεράστιες είναι οι ελλείψεις στη Γάζα, όπως τονίζει η Mirjana Spoljaric, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

«Υπάρχει έλλειψη επιχειρησιακού χώρου για τους ανθρωπιστικούς φορείς, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει έντονη έλλειψη ασφάλειας και προστασίας για τους ανθρώπους οπουδήποτε στη Γάζα», δήλωσε από τη Γενεύη.

Η ίδια επισκέφθηκε πρόσφατα τον παλαιστινιακό θύλακα και όπως ανέφερε «ύπάρχει κάποια ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται. Έρχονται κάποια φορτηγά, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό δεδομένης της ταλαιπωρίας και του επιπέδου των αναγκών των ανθρώπων».

Η Spoljaric δήλωσε επίσης ότι ο Ερυθρός Σταυρός επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στα νοσοκομεία, «στην παροχή ιατρικής βοήθειας όσο περισσότερο μπορούμε, μεταξύ άλλων, μέσω ιατρικών ομάδων, χειρουργών που βρίσκονται εκεί και επιχειρούν όλο το 24ωρο».

«Αυτό που είδα στο νοσοκομείο, που επισκέφθηκα, ήταν μια πλήρης εξάντληση. Οι άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο σε αυτά τα νοσοκομεία. Αλλά αυτό που είδα επίσης είναι η έλλειψη φαρμάκων, η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος, η έλλειψη νερού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά κυρίως, η μείωση της χειρουργικής ικανότητας, δεδομένου του μεγάλου αριθμού θυμάτων και τραυματιών», ανέφερε.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

16:55 Νεκρός βασικός χρηματιστής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ράφα

Τον θάνατο ενός εκ των βασικών οικονομικών συμβούλων της Χαμάς, που συμμετείχε στη μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στη στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης, ανακοίνωσαν ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ.

Ο Σουμπχί Φερβάνα σκοτώθηκε στη Ράφα, στη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασαν οι IDF, ο Φερβάνα διέθετε μαζί με τον αδερφό του μια επιχείρηση ανταλλαγής χρημάτων με την ονομασία «Hamasat», μέσω της οποίας μετέφεραν τα χρήματα στην οργάνωση.

«Ο Φερβάνα ήταν ένας από τους εξέχοντες και λίγους χρηματιστές που ήταν σε θέση να μεταφέρει κεφάλαια στο στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς στο βαθμό που ήταν απαραίτητο για τη μάχη», ανέφεραν οι IDF. Και πρόσθεσαν ότι ο εκλιπών συμμετείχε στη μεταφορά κεφαλαίων στη Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τη στρατιωτική ενίσχυση, για την πληρωμή των μισθών των τρομοκρατών και για τη χρηματοδότηση των πολεμικών δραστηριοτήτων της Χαμάς σε όλους τους σχηματισμούς της», συμπλήρωσαν.

🔴ELIMINATED: Subhi Ferwana. Alongside his brother, he funneled tens of millions through his company ‘Hamsat’ to fund Hamas’ military forces, terrorists’ salaries and war activities. The IDF, ISA and other security forces will continue their efforts to dismantle Hamas’ funding… pic.twitter.com/t8KrSAAjV2 — Israel Defense Forces (@IDF) December 19, 2023

16:40 Ισαάκ Χέρτζογκ: «Έτοιμο το Ισραήλ για νέα εκεχειρία με αντάλλαγμα τους ομήρους»

Ο ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε σήμερα σε μια ομάδα πρεσβευτών από 80 χώρες ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για μια δεύτερη εκεχειρία με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων.

Περίπου 105 άτομα επέστρεψαν στο Ισραήλ τον περασμένο μήνα κατά την επταήμερη παύση των εχθροπραξιών, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Χαμάς.

Ο Χέρτζογκ, σύμφωνα με το γραφείο του, έδωσε επίσης έμφαση στην ανθρωπιστική προσπάθεια του Ισραήλ και προέτρεψε τους διεθνείς οργανισμούς να κάνουν περισσότερα για να διευκολύνουν την παροχή βοήθειας στη Γάζα.

«Η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας (που εισέρχεται στον θύλακα) μπορεί να τριπλασιαστεί άμεσα», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ επιθεωρεί εκατοντάδες φορτηγά στο πέρασμα της Νιτζάνα κάθε μέρα, αλλά οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλοι εταίροι δεν έχουν καταφέρει να συμβαδίσουν μαζί τους, με αποτέλεσμα να εισέρχονται μόλις 125 έως 100 φορτηγά την ημέρα.

Τα Ηνωμένα Έθνη απάντησαν στους ισχυρισμούς του, λέγοντας ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν καταστήσει πολύ δύσκολη την ασφαλή παράδοση της βοήθειας. Οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι η συμφόρηση οφείλεται στην άρνηση του Ισραήλ να ανοίξει εκ νέου το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ.

Μάλιστα, σημείωσαν ότι αφού κατάφεραν να πείσουν το Ισραήλ, την Κυριακή σχεδόν 200 φορτηγά με βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία.

«Μπορείτε να τριπλασιάσετε εύκολα τον αριθμό των φορτηγών, αν προσπαθούσαν λίγο τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι τους. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι θα μπορούσατε να είχατε δεκάδες χιλιάδες τόνους την ημέρα περισσότερους να πηγαίνουν στη Γάζα», επέμεινε ο Χέρτζογκ και σημείωσε ότι το Ισραήλ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τον παλαιστινιακό λαό, αλλά πολεμά τον εχθρό του, τη Χαμάς.

«»Μπορώ να επαναλάβω το γεγονός ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για άλλη μια ανθρωπιστική παύση και πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να καταστεί δυνατή η απελευθέρωση των ομήρων. Και η ευθύνη βαρύνει πλήρως τον Σινουάρ και την ηγεσία της Χαμάς», κατέληξε ο Χέρτζογκ.

16:33 Σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της Γάζας καταστράφηκε

Ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Γάζας καταστράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος του κατά την ισραηλινή εισβολή, σύμφωνα με την Forensic Architecture.

Ο χώρος, κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό al-Shati, έχει καταστραφεί από τις αεροπορικές επιδρομές των IDF, τις κατεδαφίσεις αλλά και τις εγκαταστάσεις αντλιών νερού δήθεν για να πλημμυρίσουν υπόγειες σήραγγες, δήλωσε η ομάδα.

Σε έκθεσή της, η οργάνωση ανθρωπίνων και νομικών δικαιωμάτων «Al Haq» συνδέει την καταστροφή της παλαιστινιακής πολιτιστικής κληρονομιάς από το Ισραήλ με την περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται από την άντληση θαλασσινού νερού, παρέχοντας περαιτέρω «αποδείξεις της γενοκτονικής πρόθεσης των ισραηλινών αξιωματούχων και του στρατού».

Η ανάρτηση της Forensic Architecture για τον αρχαιολογικό χώρο:

The present destruction of the site by the IOF has unfolded in three stages: (1) airstrikes, (2) surface-level demolition, and now (3) the installation of water pumps ostensibly to flood underground tunnels. pic.twitter.com/jaqypxxSve — Forensic Architecture (@ForensicArchi) December 19, 2023

16:24 Συνάντηση Νετανιάχου-Μόντι – Στο επίκεντρο η απειλή των Χούθι στην παγκόσμια ναυτιλία

Οπρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομιλεί με τον Ναρέντρα Μόντι της Ινδίας για την απειλή που θέτουν στην παγκόσμια ναυτιλία οι επανειλημμένες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούτι στην Υεμένη, σύμφωνα με το Times of Israel

«Οι δύο ηγέτες μίλησαν για τη σημασία της διαφύλαξης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό Bab el-Mandeb που απειλείται από τους Χούθι με εντολή του Ιράν, καθώς και για το παγκόσμιο συμφέρον να αποτραπεί η ζημιά στο διεθνές εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομιών του Ισραήλ και της Ινδίας», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.

Η δήλωση αναφέρει ότι ο Μόντι δήλωσε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι μια βασική παγκόσμια ανάγκη που πρέπει να προστατευθεί.

Οι δύο τους συζήτησαν επίσης την έλευση Ινδών εργαζομένων στο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Μόντι για «την υποστήριξη της Ινδίας στον δίκαιο πόλεμο του Ισραήλ για την καταστροφή της Χαμάς», αναφέρει η ανακοίνωση.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke today with Indian Prime Minister @NarendraModi. The two leaders discussed the importance of securing freedom of navigation in the Bab-el-Mandeb, which is threatened by the aggression of the Houthis, instigated by Iran — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 19, 2023

16:16 Al Jazeera: «Συνομιλίες των Χούθι για την άμβλυνση των εντάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα»

Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθι δήλωσε στο Al Jazeera ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές συνομιλίες» για τον περιορισμό των εντάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Σάββατο (16/12), εκπρόσωπος των ανταρτών της Υεμένης δήλωσε ότι η ομάδα έχει εμπλακεί σε συνομιλίες, με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε με ποιους πραγματοποιεί τις συνομιλίες.

Ο αξιωματούχος που μίλησε στο Al Jazeera χαρακτήρισε «περιττή» τη δρομολόγηση ναυτικής δύναμης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την προστασία του θαλάσσιου εμπορίου μετά τις επιθέσεις των Χούθι, που ανάγκασαν τουλάχιστον δώδεκα ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τις επιχειρήσεις τους.

«Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους Παλαιστίνιους», δήλωσε. «Θα θεωρήσουμε κάθε στρατιωτικό σκάφος που εισέρχεται στα χωρικά μας ύδατα στόχο, ανεξάρτητα από την εθνικότητά του», προειδοποίησε ο αξιωματούχος.

16:06 Κνεσέτ: «Η χώρα δεν διαθέτει εγκαταστάσεις για τη θεραπεία των τραυματιών του πολέμου»

Το Ισραήλ αδυνατεί να περιθάλψει όλους τους τραυματίες του πολέμου, παραδέχτηκε εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αποκατάστασης του υπουργείου Άμυνας.

Μιλώντας στην Επιτροπή Εργασίας και Πρόνοιας της Κνεσέτ, η Limor Luria ανέφερε ότι από το ξέσπασμα του πολέμου, το τμήμα της έχει περιθάλψει 2.816 νέους ασθενείς, το 18% των οποίων πάσχει από θέματα ψυχικής υγείας και διαταραχή μετατραυματικού στρες.

«Αν δεν αποκτήσουμε πρόσθετους πόρους, δεν θα μπορέσουμε να τους φροντίσουμε όλους», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι, παρά τη δέσμευσή του να το κάνει, το υπουργείο δεν έχει δημιουργήσει ξεχωριστό τμήμα για τη θεραπεία στρατιωτών που πάσχουν από μετατραυματικό στρες.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς η τρέχουσα σύγκρουση δεν μοιάζει με καμία άλλη του παρελθόντος», σχολίασε, με τη σειρά του, ο Idan Kleiman, επικεφαλής της Οργάνωσης Βετεράνων με Αναπηρία των IDF.

15:53 Αεροπορική επιδρομή των IDF στα σύνορα με τον Λίβανο

Αεροπορική επιδρομή εναντίον πυρήνα που δρούσε στα σύνορα με τον Λίβανο, κοντά στην πόλη Χανίτα, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν οι IDF.

Τα άρματα μάχης βομβάρδισαν επίσης μια τοποθεσία της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και το πυροβολικό βομβάρδισε μια περιοχή στα σύνορα κοντά στο κιμπούτς Yir’on για να «απομακρύνει μια απειλή».

Εν τω μεταξύ, το Iron Dome αναχαίτισε ένα «ύποπτο» drone, που εισήλθε στον ισραηλινό εναέριο χώρο από τον Λίβανο, ενεργοποιώντας σειρήνες σε πολλές κοινότητες.

כלי טיס של חיל האוויר תקף מוקדם יותר היום חוליית מחבלים במרחב חניתה. כמו כן, כוחות צה»ל תקפו בירי טנקים תשתית טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון. בנוסף כוחות צה»ל ביצעו ירי ארטילרי להסרת איום במרחב ירון>> pic.twitter.com/IcsN8kTsdh — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 19, 2023

15:40 Γιατροί Χωρίς Σύνορα: «Κανένα μέρος στη Γάζα δεν είναι ασφαλές»

Μετά από δύο μήνες πολέμου, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν πλέον στριμωχτεί στο νότο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα, ενώ υποτίθεται ότι είναι ασφαλής ζώνη, δηλώνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και τόνιζουν ότι κανένα μέρος στον θύλακα δεν είναι ασφαλές.

«Στο νοσοκομείο Nasser το τμήμα επειγόντων περιστατικών είναι εντελώς γεμάτο και νέοι ασθενείς νοσηλεύονται στο πάτωμα», αναφέρει η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας των Γιατρών στη Γάζα περιγράφει ότι «οι γιατροί αναγκάζονται να πατάνε πάνω σε σώματα νεκρών παιδιών, για να περιθάλψουν άλλα παιδιά που θα πεθάνουν ούτως ή άλλως».

«Οι λίγοι τυχεροί, που επιβιώνουν, έχουν τραύματα που αλλάζουν τη ζωή τους. Πολλοί τραυματίες υποφέρουν από ακραία εγκαύματα και κατάγματα που δεν θα επουλωθούν σωστά και μπορεί να χρειαστεί ακρωτηριασμός», συμπληρώνει.

After 2 months of war, Gazans are now cornered in the south, where Israeli strikes on what was supposed to be a safe zone prove that nowhere is safe. At Nasser hospital, the emergency department is completely full and new patients are being treated on the floor… — MSF International (@MSF) December 19, 2023

15:29 Πυρά Λαπίντ κατά Νετανιάχου: «Πρέπει να παραιτηθεί»

Τα «βέλη» του προ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έριξε για ακόμα μία φορά ο Γιαΐρ Λαπίντ. Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, σε συνέντευξή του στη γερμανική «Bild», κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αγνόησε τις έγκαιρες προειδοποιήσεις για επιθέσεις και τον κάλεσε να παραιτηθεί.

«Υπήρξαν πολλές αποτυχίες από την πλευρά του κράτους μας πριν από την επίθεση της Χαμάς», δήλωσε ο Λαπίντ. Και πρόσθεσε: «Πρέπει να ερευνήσουμε πώς ακριβώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στην ίδια συνέντευξη ότι είχε λάβει ειδοποιήσεις από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ για «επικείμενη» βία δύο εβδομάδες πριν από τις 7 Οκτωβρίου και σήμανε συναγερμό, αλλά η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν έλαβε σοβαρά υπόψη της την απειλή.

«Προειδοποίησα γι’ αυτό σε συνέντευξη Τύπου. Δυστυχώς, κανείς δεν ήθελε να το ακούσει τότε», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να παραιτηθεί.

15:20 Πρώην διοικητής της Μοσάντ: «Να αναλάβουν την ευθύνη για την αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου»

Ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, Γιόσι Κοέν, σε δηλώσει του ανέφερε ότι όσοι ήταν υπεύθυνοι για την κρατική ασφάλεια στις 7 Οκτωβρίου και το φιάσκο με την εισβολή της Χαμάς, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την αποτυχία.

«Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν πει δημοσίως και εκείνοι που δεν το έχουν πει. Εξακολουθούμε να τους περιμένουμε», είπε ο Κοέν.

Και πρόσθεσε: «Η συνείδηση ορισμένων από εμάς έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία της και έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη».

Ακολούθως, όταν ρωτήθηκε αν περιμένει από τους επικεφαλής του κράτους να παραιτηθούν στο τέλος του πολέμου, απάντησε ότι «δεν το περιμένει».

15:11 Εκτός λειτουργίας το νοσοκομείο Al-Ahli μετά από ισραηλινή επίθεση

Τραγική είναι η κατάσταση στο Al-Ahli, που βρίσκεται στα βόρεια της Λωρίδα της Γάζας. Εξαιτίας επιδρομής των IDF, το αραβικό νοσοκομείο σταμάτησε να λειτουργεί, σύμφωνα με τον διευθυντή του.

Μιλώντας στο AFP, o Φαντέλ Ναΐμ δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν ιατρικό προσωπικό και ασθενείς και προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις, θέτοντας το νοσοκομείο «εκτός λειτουργίας».

«Δεν μπορούμε να δεχθούμε ασθενείς ή τραυματίες», είπε, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στο Al-Ahli, που τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, υπέκυψαν τελικά στα τραύματά τους.

Τα νοσοκομεία στη Γάζα έχουν πληγεί επανειλημμένα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

15:01 Η UNICEF καλεί σε εκεχειρία – Οι ασθένειες απειλούν τα παιδιά

«SOS» εκπέμπει η UNICEF για τις μολυσματικές ασθένεις που απειλούν τα παιδιά στη Γάζα.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, περισσότερα από 7.700 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ, ενώ όσα έχου γλιτώσει απειλούνται τώρα από τη χολέρα και άλλες θανατηφόρες μολυσματικές ασθένειες, καθώς στον θύλακα έχουν καταρρεύσει οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

«Χωρίς επαρκές ασφαλές νερό, τροφή και αποχέτευση, που μόνο μια ανθρωπιστική εκεχειρία μπορεί να φέρει, οι θάνατοι παιδιών λόγω ασθενειών μπορεί να ξεπεράσουν αυτούς που σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς», προειδοποιεί ο εκπρόσωπος της UNICEF, Τζέιμς Έλντερ, καλώντας σε άμεση παύση των εχθροπραξιών.

“Without sufficient safe water, food and sanitation that only a humanitarian ceasefire can bring – child deaths due to disease could surpass those killed in bombardments.” UNICEF spokesperson James Elder on the situation of children and families in Gaza. — UNICEF (@UNICEF) December 19, 2023

14:50 Σε διαθεσιμότητα στρατιώτες που χλεύαζαν Παλαιστίνιους κρατούμενους στη Δυτική Όχθη

Σε διαθεσιμότητα μέχρι νεωτέρας θέτει ο ισραηλινός στρατός ομάδα στρατιωτών που καταγράφηκε να καπνίζει και να αστειεύεται μπροστά σε Παλαιστίνιους, που κρατούνταν και είχαν δεμένα τα μάτια τους.

Το βίντεο, το οποίο ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, δείχνει στρατιώτες να γελούν και να τρώνε σνακ, ενώ τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι κάθονται με δεμένα μάτια στο ίδιο δωμάτιο, στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης.

«Η συμπεριφορά των στρατιωτών στα βίντεο είναι αξιοθρήνητη και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες των IDF», ανέφερε εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Israeli soldiers mock blindfolded and detained Palestinians in Jenin in video posted on social media, smoking hookah and eating chips pic.twitter.com/w8VLmbBUC4 — Anadolu English (@anadoluagency) December 19, 2023

14:39 Η πλειοψηφία των Αμερικανών ψηφοφόφορων αποδοκιμάζει την πολιτική του Μπάιντεν για τη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση των New York Times και του Siena College δείχνει την έντονη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τους χειρισμούς του Τζο Μπάιντεν στη σύγκρουση στη Γάζα.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες της δημοσκόπησης, το 57% διαφωνεί με τους χειρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ στη σύγκρουση Χαμάς – Ισραήλ, ενώ μόνο το 38% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τον Μπάιντεν στη διαχείριση της κρίσης σε σχέση με τον Τραμπ.

Οι νέοι ψηφοφόροι είναι οι πιο επικριτικοί απέναντι στον πρόεδρο, με σχεδόν τα 3/4 των ατόμων ηλικίας 18 έως 29 ετών να αποδοκιμάζουν την πολιτική του προέδρου στην περιοχή, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Πάντως, οι Δημοκρατικοί δηλώνουν διχασμένοι ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει το Ισραήλ.

14:30 Σειρήνες ηχούν στη δυτική Γαλιλαία

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων ρουκετών ηχούν στα βόρεια του Ισραήλ και συγκεκριμένα στους οικισμούς Batz και Shlomi, στη Δυτική Γαλιλαία.

Εν τω μεταξύ, σειρήνες ήχησαν νωρίτερα και στο Τελ Αβίβ. Η ισραηλινή υπηρεσία διάσωσης, Magen David Adom, δεν έλαβε αναφορές για άμεσα χτυπήματα ή τραυματισμούς από τη ρήψη των ρουκετών.

14:17 Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα

Τουλάχιστον 19.667 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε επίσης σε 52.586, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

14:07 IDF: 15 στρατιώτες τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο – Έξι σε σοβαρή κατάσταση

Οι IDF επικαιροποίησαν τον αριθμό των στρατιωτών που τραυματίστηκαν από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας σε 719, με αύξηση κατά 15 άτομα από τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του στρατού, την τελευταία ημέρα, έξι στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά.

14:10 Οι Χούθι προειδοποιούν για καθημερινές επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η Ιταλία σχεδιάζει να αναπτύξει πολεμικό πλοίο

Η Ιταλία, ένα από τα 10 μέλη της ναυτικής δύναμης στην Ερυθρά Θάλασσα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, δηλώνει ότι θα στείλει μία από τις φρεγάτες της για να βοηθήσει στις περιπολίες της Ερυθράς Θάλασσας.

«Η Ιταλία θα κάνει το καθήκον της, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατική αποσταθεροποιητική δραστηριότητα των Χούθι», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο σε δήλωσή του.

Η ιταλική δήλωση έγινε την ώρα που οι Χούθι της Υεμένης προειδοποιούσαν ότι θα μπορούσαν να εξαπολύουν νέα επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα κάθε 12 ώρες.

«Όσον αφορά τις ναυτικές επιχειρήσεις, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ίσως να μην περάσουν 12 ώρες χωρίς επιχείρηση», δήλωσε στο Al Jazeera ο εκπρόσωπος της ομάδας και κορυφαίος διαπραγματευτής Mohammed Abdulsalam.

14:05 Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο ελπίζουν σε «άμεση και διαρκή εκεχειρία» στη Γάζα

«Πιστεύω ότι οι προσπάθειές μας συγκλίνουν στο να ευχηθούμε για μια άλλη άμεση, διαρκή εκεχειρία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό ομόλογό της στο Παρίσι.

Η Colonna δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία θα λάβει μέτρα μαζί με τους εταίρους της χώρας για να τερματιστούν οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Κάμερον δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί επίσης μια «κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό, αλλά πρέπει να είναι μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός».

13:35 Σειρήνες στο Τελ Αβίβ για πρώτη φορά μετά από μία εβδομάδα

Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και στις γύρω περιοχές καθώς η Χαμάς δήλωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ.

Δεν υπήρχαν άμεσες πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, αλλά η ισραηλινή αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί.

13:18 Σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα.

Στη Ράφα σκοτώθηκαν 29 άτομα ανάμεσά τους και ένας ακόμα δημοσιογράφος

Η Γαλλία επιβάλλει κυρώσεις σε «ορισμένους εξτρεμιστές ισραηλινούς εποίκους» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών

Δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία για απελευθέρωση ομήρων λέει αιγυπτιακή πηγή, καθώς το Ισραήλ δεν δέχεται τον όρο της Χαμάς για κατάπαυση πυρός

Σήμερα αναμένεται η συνεδρίαση και η απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ για ένα νέο ψήφισμα για κατάπαυση πυρός

Η σουηδική εταιρεία Electrolux δημιουργεί ομάδα εργασίας για την εξεύρεση εναλλακτικών θαλάσσιων εμπορικών οδών, καθώς τα πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα φοβούνται επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν υπό κράτηση 240 άτομα, μεταξύ των οποίων 80 μέλη του ιατρικού προσωπικού, 40 ασθενείς και 120 εκτοπισμένους στο νοσοκομείο al-Awda στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Για πάνω από 2.816 στρατιώτες τραυματίες Ισραηλινούς στρατιώτες κάνει λόγο η επικεφαλής του Τμήματος Αποκατάστασης του υπουργείου Άμυνας, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που έχουν δώσει οι IDF

13:03 Ο ισραηλινός στρατός θα επανεξετάσει τις συνθήκες θανάτου του Γάλλου αξιωματούχου

Ο ισραηλινός στρατός θα διεξάγει την έρευνα μόλις λάβει πρόσθετες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του υπαλλήλου του Γαλλικού ΥΠΕΞ από Γάλλους αξιωματούχους, αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τον θάνατο του υπαλλήλου της πρεσβείας, ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο σπίτι ενός συναδέλφου του που επλήγη από ισραηλινό βομβαρδισμό, και ζήτησε από το Ισραήλ να διευκρινίσει το περιστατικό το συντομότερο δυνατό.

«Ζητήσαμε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη στοχοποίηση αυτού του σπιτιού που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο αυτού του υπαλλήλου», δήλωσε την Κυριακή η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών.

12:58 Αποκλίσεις στον αριθμό των Ισραηλινών τραυματιών – Πολύ περισσότερους αναφέρουν οι υγειονομικές αρχές

2.816 στρατιώτες έχουν ξεκινήσει θεραπεία στο Τμήμα Αποκατάστασης του υπουργείου Άμυνας από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος και το 18% από αυτούς αντιμετωπίζουν δυσκολίες ψυχικής υγείας και μετατραυματικό στρες, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η επικεφαλής του τμήματος, Limor Luria, σε ακρόαση στην Επιτροπή Υγείας και Πρόνοιας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 91% των ασθενών χαρακτηρίζονται ως ελαφρά τραυματίες, το 6% ως μέτρια και το 3% ως βαριά. Αναφέρθηκε ότι το 48% των ασθενών έχουν υποστεί τραυματισμό στα άκρα.

Ο αριθμός των τραυματιών που παρουσίασε η Luria είναι υψηλότερος από τον αριθμό των τραυματιών που δημοσιεύθηκε επίσημα από τις IDF, οι οποίες ανέφεραν αριθμούς σημαντικά μικρότερους από τα στοιχεία που παρείχαν τα νοσοκομεία που περιθάλπουν στρατιώτες.

12:44 Να αναβληθούν οι δημοτικές εκλογές ζητά από τον Νετανιάχου ο υπουργός Οικονομικών

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναβάλει την ημερομηνία των δημοτικών εκλογών και να μην διεξαχθούν στα τέλη του επόμενου μήνα.

Σύμφωνα με τον Σμότριχ, θα πρέπει να συγκληθεί το συντομότερο δυνατό συνάντηση των επικεφαλής του συνασπισμού για να συζητηθεί το θέμα. «Πρόσφατα, παρακαλούσα πάνω απ’ όλα να μην διεξαχθούν οι εκλογές για τις τοπικές αρχές στα τέλη Ιανουαρίου», έγραψε ο υπουργός στον Νετανιάχου. «Πρώτον, δεν είναι ώρα για πολιτική. Αλλά μια στιγμή για ενότητα. Δεύτερον, οι εκλογές που γίνονται ενώ διεξάγονται μάχες βλάπτουν τους εφέδρους που συμμετέχουν στις εκλογές».

Ο Σμότριτς, πρόεδρος του κόμματος του Θρησκευτικού Σιωνισμού, πρόσθεσε στην επιστολή του ότι οι περισσότεροι από τους ηγέτες των κομμάτων της κυβέρνησης υποστηρίζουν την αναβολή, αλλά η θέση του κόμματος Λικούντ δεν είναι ξεκάθαρη. Θα σας ζητήσω να συγκαλέσετε το συντομότερο δυνατό το συμβούλιο των επικεφαλής του συνασπισμού για να συζητηθεί το θέμα», πρόσθεσε.

12:36 Περισσότερες πληροφορίες για το νέο «περιστατικό» στην Ερυθρά Θάλασσα

Νωρίτερα αναφέραμε ότι οι Επιχειρήσεις Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) κατέγραψαν ένα ύποπτο «περιστατικό» στην Ερυθρά Θάλασσα που πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ γίνονται στόχος των ανταρτών Χούθι.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ίδια πηγή, τέσσερις μικρές βάρκες – η καθεμία από τις οποίες μετέφερε τέσσερα έως πέντε άτομα – προσέγγισαν ένα πλοίο που ταξίδευε περίπου 80 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Τζιμπουτί.

Το πλησιέστερο μικρό σκάφος «ακολούθησε παράλληλα την πορεία του πλοίου» σε απόσταση περίπου μισού μιλίου από αυτό προτού απομακρυνθεί, ανέφεραν οι UKMTO σε συμβουλευτικό σημείωμα που αναρτήθηκε στο X, χαρακτηρίζοντας τον ελιγμό «ύποπτο».

Το σημείωμα πρόσθεσε ότι δεν εθεάθη κανένα όπλο κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

12:31 Οι IDF λένε ότι σκότωσαν τον άνθρωπο που μετέφερε χρήματα στη Χαμάς

Οι IDF και η Shin Bet δήλωσαν ότι σκότωσαν τον Subhi Farwanah, ο οποίος σύμφωνα με το Ισραήλ εμπλέκεται στη μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Farwanah σκοτώθηκε στη Ράφα σε επίθεση μαχητικού αεροσκάφους.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ο Farwanah και ο αδελφός του είχαν ανταλλακτήριο με την ονομασία «Hamasat» μέσω του οποίου μετέφεραν τα χρήματα στην οργάνωση.

Οι IDF και η Shin Bet δήλωσαν ότι «η ικανότητα της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς να πολεμήσει εξαρτάται από τα κεφάλαια που της μεταφέρονται μέσω των ανταλλακτηρίων. Ο Farwanah ήταν ένας από τους εξέχοντες και λίγους χρηματιστές που ήταν σε θέση να μεταφέρει στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς τα κεφάλαια που ήταν απαραίτητα για τη μάχη».

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι ο Farwanah συμμετείχε στη μεταφορά κεφαλαίων στη Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου και ότι «τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τη στρατιωτική ενίσχυση, για την πληρωμή των μισθών των τρομοκρατών και για τη χρηματοδότηση των πολεμικών δραστηριοτήτων της Χαμάς σε όλους τους σχηματισμούς της».

12:20 Κυρώσεις θα επιβάλει η Γαλλία σε «εξτρεμιστές» Ισραηλινούς εποίκους

Η υπουργός Εξωτερικών Catherine Colonna προχώρησε σε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Βρετανό ομόλογό της Ντέιβιντ Κάμερον στο Παρίσι.

Η Γαλλία «αποφάσισε να λάβει μέτρα κατά ορισμένων εξτρεμιστών ισραηλινών εποίκων», δήλωσε η ίδια. «Μπόρεσα να δω ιδίοις όμμασι τη βία που διαπράττουν ορισμένοι από αυτούς τους εξτρεμιστές εποίκους. Είναι απαράδεκτο», πρόσθεσε η Colonna, η οποία επέστρεψε στη γαλλική πρωτεύουσα έπειτα από ένα ταξίδι στο Ισραήλ και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, πραγματοποιώντας περισσότερες από 300 επιθέσεις, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν επίσης μέτρα κατά ορισμένων ισραηλινών εποίκων νωρίτερα αυτό το μήνα, επιβάλλοντας περιορισμούς στη χορήγηση βίζας σε όσους «πιστεύεται ότι εμπλέκονται στην υπονόμευση της ειρήνης, της ασφάλειας ή της σταθερότητας στη Δυτική Όχθη».

12:10 Εικόνες από το μακελειό στη Ράφα – Τουλάχιστον 29 νεκροί [Σκληρές Εικόνες]

12:06 Αυξάνεται σε 13 ο αριθμός των νεκρών στην Τζαμπάλια

Ο αριθμός των νεκρών από την ισραηλινή επιδρομή στην Τζαμπάλια έχει πλέον αυξηθεί σε τουλάχιστον 13, ενώ 75 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, Άσραφ αλ Κούντρα. Πρόσθεσε ότι πολλοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο προσφυγικός καταυλισμός Τζαμπάλια είναι ο μεγαλύτερος από τους οκτώ στη Γάζα και έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από τις ισραηλινές δυνάμεις.

12:03 Σουηδική εταιρεία συγκροτεί ομάδα εργασίας για την αποτροπή επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα

Η σουηδική εταιρεία Electrolux δημιούργησε μια ομάδα εργασίας για την εξεύρεση εναλλακτικών θαλάσσιων εμπορικών οδών, καθώς τα πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα φοβούνται επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς περισσότερες από δώδεκα διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες διακόπτουν τις δραστηριότητές τους στην Ερυθρά Θάλασσα και οι ΗΠΑ συγκροτούν διεθνή ναυτικό συνασπισμό για την περιπολία των υδάτων.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας που συμμετέχει στη ναυτική δύναμη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Γαλλία θα ενισχύσει επίσης την επιχειρησιακή της ικανότητα στην Ερυθρά Θάλασσα «για να βάλει τέλος σε αυτές τις επιθέσεις».

11:59 Ακόμα ένας νεκρός δημοσιογράφος – Σκοτώθηκε από ισραηλινή επιδρομή στη νότια Γάζα

Ο Άντελ Ζορούμπ σκοτώθηκε μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο σπίτι της οικογένειάς του στη Ράφα, ανακοίνωσε το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα στο κανάλι του στο Telegram.

Νωρίτερα, αναφέραμε ότι τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στη Ράφα.

Δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

11:40 Δύσκολη η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων όσο η Χαμάς επιμένει σε κατάπαυση πυρός – «Ασκήστε πίεση» λένε οι ΗΠΑ σε Κατάρ και Αίγυπτο

Αιγυπτιακή πηγή που επικαλείται η κουρδική εφημερίδα «Al-Arabi Al-Jadeed», δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι στο Κάιρο και την Ντόχα που χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών για την ανταλλαγή ομήρων ενημέρωσαν τους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη μιας συμφωνίας, λόγω του όρου που έχει θέσει η Χαμάς για άμεση κατάπαυση πυρός.

Παρ’ όλα αυτά, διευκρίνισε η πηγή, η αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία παρόμοια με την προηγούμενη, εάν η Αίγυπτος και το Κατάρ ασκήσουν αυξημένη πίεση στη Χαμάς στο θέμα αυτό.

Νωρίτερα το ισραηλινό Κανάλι 12 επικαλούμενο αξιωματούχο του Ισραήλ, μετέδωσε ότι οι ισραηλινοί διαπραγματευτές αντιμετωπίζουν τώρα την πρόκληση να πείσουν τον επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα να συμφωνήσει σε όρους που δεν θα περιλαμβάνουν κατάπαυση πυρός.

Τις τελευταίες ημέρες, ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας Μοσάντ είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA και τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ για να συζητήσουν την πιθανή επανάληψη των συνομιλιών για την απελευθέρωση αιχμαλώτων σε αντάλλαγμα με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Ωστόσο η Χαμάς επιμένει ότι η όποια απελευθέρωση αιχμαλώτων θα γίνει μόνο εάν σταματήσουν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Al Jazeera αν και ανέφερε πρόοδο στις συνομιλίες με το Ισραήλ, που πιέζεται μετά την ομολογία ότι ο στρατός δολοφόνησε τρεις Ισραηλινούς ομήρους, μετέφερε τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ ότι η Χαμάς δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία απελευθέρωση αιχμαλώτου έως ότου υπάρξει αλλαγή της τακτικής του Τελ Αβίβ στη Γάζα και σταματήσει το λουτρό αίματος.

11:26 IDF: «Βρήκαμε εκρηκτικό μηχανισμό σε κλινική» – Δημοσίευσαν πλάνα από το διαλυμένο νοσοκομείο

Σε νέα ανακοίνωσή τους οι IDF υποστηρίζουν ότι εντόπισαν εκρηκτικό μηχανισμό σε κλινική στην Shejaiya. Σε βίντεο που ανάρτησαν φαίνεται το διαλυμένο νοσοκομείο από τις ισραηλινές επιδρομές.





Ανέφεραν ακόμα ότι ότι κατέστρεψαν ένα τούνελ στην παραλία στο νότιο τμήμα της Γάζας. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του περιστατικού «τρομοκράτες» κατέφυγαν σε ένα κοντινό κτίριο το οποίο αργότερα δέχτηκε επίθεση από την αεροπορία. Ο στρατός δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την τοποθεσία του περιστατικού.

«Το ισραηλινό ναυτικό συνεχίζει να πλήττει στόχους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και να συνδράμει τα χερσαία στρατεύματα», αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση.

11:11 Τουλάχιστον 10 νεκροί από ισραηλινή επίθεση στην Τζαμπάλια

Τουλάχιστον 10 νεκροί και πολλοί ακόμα τραυματίες είναι το αποτέλεσμα ακόμα μίας ισραηλινής αεροπορική επιδρομής στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Βίντεο μετά τον βομβαρδισμό [Σκληρές Εικόνες]





11:00 Υπό κράτηση ασθενείς και υγειονομικοί στο νοσοκομείο Al Awda – Οι IDF συνέλαβαν τον διευθυντή

Ο Ashraf al-Qudra, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο al-Awda στη βόρεια Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν μετατρέψει το νοσοκομείο σε στρατιωτικό στρατώνα.

Υπό κράτηση βρίσκονται 240 άτομα στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων 80 άτομα ιατρικό προσωπικό, 40 ασθενείς και 120 εκτοπισμένοι, μέσα στο νοσοκομείο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν συλλάβει έξι μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή των εγκαταστάσεων, Ahmed Muhanna.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση οι άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι χωρίς νερό, φαγητό και φάρμακα ενώ δεν τους επιτρέπεται να κυκλοφορούν μεταξύ των αιθουσών του νοσοκομείου.

10:46 Γυναίκα στρατιώτης στέκεται μπροστά σε κανόνι όταν αυτό πυροβολεί – Έρευνα των IDF

Ένα βίντεο τριών δευτερολέπτων κυκλοφορεί ευρέως στα social media στο Ισραήλ και δείχνει γυναίκα στρατιωτικό να στέκεται μπροστά από κανόνι κατά τη διάρκεια βολής εκτός ακτίνας ασφαλείας και να μη φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο ή κράνος.

Από το περιστατικό δεν προέκυψε τραυματισμός αλλά οι IDF δήλωσαν ότι παραβιάζει το πρωτόκολλο του στρατού και διεξάγει έρευνα.

Ειδικότερα εκπρόσωπος του στρατού κάνει λόγο για «σοβαρό περιστατικό που αποκλίνει εντελώς από τις οδηγίες ασφαλείας στις IDF» και ανακοίνωσε «ενδελεχή διερεύνηση του θέματος και απόδοση ευθυνών».

Δείτε το βίντεο:

צה»ל איתר את המעורבים בסרטון המטורלל עם התותח שהפגיז מול חיילת שנעמדה מולו במכוון, ובניגוד חמור להוראות – וצפוי להענישם.

דו»צ: «האירוע הנראה בסרטון חמור וחורג בתכלית מהוראות הבטיחות בצה״ל. תחקיר מעמיק בנושא יתקיים בהקדם ועונשים ינקטו. אין נפגעים באירוע» pic.twitter.com/NSjiwHVO38 — יואב זיתון (@yoavzitun) December 19, 2023

Το περιστατικό έρχεται μετά από τις αναφορές ότι 20 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από φίλια πυρά μετά τις 7 Οκτωβρίου.

10:30 Επιδρομή ισραηλινών δυνάμεων σε πόλη της Βηθλεέμ

Επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων πραγματοποιήθηκε στην πόλη Nahalin στη νοτιοδυτική κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Νυχτερινές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν και σε άλλα μέρη των κατεχομένων εδαφών, όπως η Ραμάλα, η Τζενίν, η Χεβρώνα και το Τουλκαρέμ.

Περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί εν μέσω ισραηλινών επιδρομών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου.

10:20 Χούθι: Περιττή η νέα ναυτική συμμαχία

Μια νέα ναυτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα δεν θα έχει καμία επίπτωση στη στάση των Χούθι στον πόλεμο της Γάζας, σύμφωνα με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ομάδας.

Ο αξιωματούχος των Χούθι, Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η διεθνής ναυτική αποστολή περιπολίας που προορίζεται να διασφαλίσει τις θαλάσσιες οδούς της Ερυθράς Θάλασσας είναι «ουσιαστικά περιττή».

Τα θαλάσσια ύδατα της Υεμένης εξακολουθούν να είναι ασφαλή, είπε, για όλα τα πλοία εκτός από αυτά που συνδέονται με το Ισραήλ ή με αυτά που ταξιδεύουν προς το Ισραήλ.

Οι Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει επιθέσεις σε περισσότερα από δώδεκα εμπορικά πλοία που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, διαταράσσοντας ένα βασικό θαλάσσιο εμπορικό κανάλι στην Ερυθρά Θάλασσα.

10:02 ΗΠΑ: «Οι απερίσκεπτες ενέργειες των Χούθι πρέπει να σταματήσουν»

Ο Λόιντ Όστιν, υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια διαδικτυακής υπουργικής συνάντησης για την προώθηση μιας νέας διεθνούς αποστολής περιπολίας για τη διασφάλιση των θαλασσίων οδών στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Είμαστε όλοι εδώ επειδή πολλές χώρες μπορούν να συμβάλουν άμεσα στις κοινές μας προσπάθειες να διατηρήσουμε τις στρατηγικές θαλάσσιες οδούς ασφαλείς», δήλωσε ο Όστιν.

«Αυτές οι απερίσκεπτες επιθέσεις των Χούθι αποτελούν σοβαρό διεθνές πρόβλημα και απαιτούν μια αποφασιστική διεθνή απάντηση», πρόσθεσε.

Η αποστολή περιπολίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ – Επιχείρηση Prosperity Guardian – θα περιλαμβάνει κοινές περιπολίες της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα με εταιρείες. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, οι Σεϋχέλλες και η Ισπανία θα λάβουν επίσης μέρος στην περιπολία.

09:48 Ακόμα ένα «περιστατικό» στην Ερυθρά Θάλασσα

Ο οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου Maritime Trade Operations (UKMTO) αναφέρει ένα περιστατικό 80 ναυτικά μίλια (148 χιλιόμετρα) ανοικτά των ακτών του Τζιμπουτί, στις εκβολές της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς τα πλοία στην περιοχή συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν απειλές από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Το συμβουλευτικό σημείωμα του UKMTO αναφέρει ότι οι αρχές διερευνούν το περιστατικό και συμβουλεύουν τα σκάφη να ταξιδεύουν «με προσοχή».

09:33 Αυξάνονται τα θύματα στη Ράφα – Στους 29 οι νεκροί

09:15 «Δεν φαίνεται καλά, δεν θα αντέξει για πολύ» – Τι ζητά κόρη ομήρου που εμφανίστηκε σε βίντεο της Χαμάς

Η Noa Peri, η κόρη του 80χρονου Chaim Peri που απήχθη στη Γάζα και καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Χαμάς τη Δευτέρα, δήλωσε ότι η κατάσταση του πατέρα της δεν φαίνεται να είναι καλή. «Είναι ένας μεγαλόσωμος άνδρας, και δυνατός και αισιόδοξος – αλλά βλέπω ότι δεν είναι καλά», είπε, «Δεν θα αντέξει εκεί για πολύ ακόμα. Και μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν θα αντέξουν και άλλοι επίσης – άρρωστοι, τραυματίες. Είναι δύσκολο να σκέφτεσαι τους ανθρώπους εκεί».

«Υπάρχει ένα είδος έκρηξης ενθουσιασμού και μόνο που τον βλέπεις. Απλά τον βλέπεις και ξέρεις ότι είναι ζωντανός. Και μετά η δεύτερη σκέψη είναι πώς φαίνεται και ποια είναι η κατάστασή του. Είναι πραγματικά ένας συνδυασμός ανακούφισης και πόνου ταυτόχρονα».

Η Peri είπε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ηθική υποχρέωση να βγάλει τους ομήρους από τη Γάζα το συντομότερο δυνατό. «Δεν έχουν χρόνο να περιμένουν», είπε, «αυτό που περιμένω από το υπουργικό συμβούλιο και την κυβέρνηση, φυσικά, είναι να δράσουν, να δραστηριοποιηθούν παίρνοντας γενναίες αποφάσεις. Ξέρω ότι πρέπει να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, δεν θα ήθελα να τις πάρω εγώ στη θέση τους, αλλά είναι εκεί για να πάρουν αυτές τις δύσκολες αποφάσεις… η δουλειά τους είναι να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους από εκεί το συντομότερο δυνατό, όλους.

08:56 Τουλάχιστον 20 νεκροί από βομβαρδισμούς στη Ράφα

Στην πόλη Ράφα (νότια Γάζα), τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τρία κτίρια κατοικιών σε μια περιοχή καταστράφηκαν. Αρχικά, οι αναφορές έκαναν λόγο για εννέα νεκρούς ωστόσο στη συνέχεια ο αριθμός αυξήθηκε στους 20.

Υπάρχει φόβος ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Άλλοι θάνατοι αναφέρθηκαν από το κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους προσφυγικούς καταυλισμούς Deir al-Balah, al-Maghazi και al-Bureij – όπου επίσης στοχοθετήθηκαν κτίρια κατοικιών.

08:49 Al Jazeera: «Σαφής πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία ανταλλαγής ομήρων

Ο Άλαν Φίσερ του Al Jazeera, σε ρεπορτάζ από την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, λέει ότι υπάρχει «σαφής πρόοδος» προς μια πιθανή νέα συμφωνία ανταλλαγής ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, μετά την πτήση του διευθυντή της CIA Μπιλ Μπερνς στη Βαρσοβία για διαπραγματεύσεις με τον επικεφαλής της Μοσάντ και τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Ωστόσο, καθώς το Ισραήλ τοποθετεί στα μέσα Ιανουαρίου το «επόμενο στάδιο του πολέμου», υπάρχει ανησυχία ότι η Χαμάς μπορεί να αποφασίσει κρατήσει στάση αναμονής μέχρι τότε «για να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε ο Φίσερ.

Η Χαμάς μπορεί να περιμένει μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου «για να παραδώσει οποιονδήποτε από τους αιχμαλώτους και να τους χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί όταν τα πράγματα αρχίσουν πραγματικά να αλλάζουν στο έδαφος», πρόσθεσε.

08:35 Βίντεο αποτυπώνει τα πρώτα λεπτά μετά από βομβαρδισμό κατοικιών στη Ράφα

Το Ισραήλ σφυροκόπησε τη Ράφα το βράδυ της Δευτέρας και υπάρχουν αναφορές για πολλά θύματα. Στο παρακάτω βίντεο καταγράφονται οι πρώτες στιγμές μετά το χτύπημα σε κατοικίες. Οι σκηνές που εκτυλίσσονται είναι καθημερινές στη Λωρίδα της Γάζας.

Γείτονες πλησιάζουν τρέχοντας το σημείο του βομβαρδισμού και προσπαθούν να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους. Με φώς από τους φακούς των κινητών τους ψάχνουν στα χαλάσματα. Οι κάτοικοι όπως και τα μέλη των συνεργείων δεν έχουν κανέναν εξοπλισμό.

Με γυμνά χέρια προσπαθούν όπως όπως να απεγκλωβίσουν κόσμο.





08:20 Το Ισραήλ συστήνει ειδικό ραβινικό δικαστήριο για τη λύση γάμου εν μέσω πολέμου

Το δικαστήριο, που ανακοίνωσε ο αρχιραββίνος του Ισραήλ David Lau, θα βοηθήσει τις γυναίκες που έχασαν τους συζύγους τους στον πόλεμο της Γάζας, να απλοποιήσουν τις διαδικασίες για να λύσουν τον γάμο τους, αναφέρει η Jerusalem Post.

Σύμφωνα με τον εβραϊκό θρησκευτικό νόμο, υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις για το διαζύγιο, μεταξύ των οποίων για τον σύζυγο να παρουσιάσει ένα τελικό σχέδιο διαζυγίου, που ονομάζεται γκετ. Χωρίς αυτό το έγγραφο, οι γυναίκες μένουν σε εκκρεμότητα, χωρίς να μπορούν να ξαναπαντρευτούν. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τους άνδρες που έχουν χάσει τις γυναίκες τους.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ο θάνατος του συζύγου, τα θρησκευτικά δικαστήρια μπορούν να παρακάμψουν το έγγραφο και να χορηγήσουν τα ίδια πιστοποιητικό λύσης γάμου, αλλά συχνά είναι επιφυλακτικά σε αυτό.

08:00 Επίσκεψη της Γερμανίδας υπουργού Ανάπτυξης στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη

Η Γερμανίδα υπουργός Ανάπτυξης Σβένια Σούλτσε θα συναντηθεί με εκπροσώπους της ισραηλινής κοινωνίας των πολιτών και με όσους επλήγησαν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Θα έχει επίσης συνομιλίες με κατοίκους ενός κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Σούλτσε επρόκειτο επίσης να συναντηθεί με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμαντ Στάγιε και να επισκεφθεί τον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Αμάρι στη Δυτική Όχθη με εκπροσώπους της UNRWA για να αποκτήσει μια εικόνα των υγειονομικών και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων του, ανέφερε το γραφείο της.

Η Schulze επρόκειτο να ταξιδέψει στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, αλλά το ταξίδι ακυρώθηκε λόγω κλεισίματος του αεροδρομίου της Γενεύης.

07:42 Επίσκεψη Κάμερον σε Γαλλία και Ιταλία με ατζέντα για «βιώσιμη εκεχειρία»

Η κατάσταση στη Γάζα θα αποτελέσει βασικό θέμα στην ατζέντα του υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον όταν μεταβαίνει σήμερα στη Γαλλία και την Ιταλία.

Ο Κάμερον θα ζητήσει «αυξημένο συντονισμό μεταξύ των συμμάχων για την αντιμετώπιση της απελπιστικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα επαναλάβει την έκκλησή του για μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, και για αυξημένο συντονισμό μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων για να διασφαλιστεί ότι η σωτήρια βοήθεια μπορεί να φτάσει στη Γάζα για να ανακουφίσει τα δεινά του παλαιστινιακού λαού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την υπουργό Εξωτερικών Κατρίν Κολόνα στο Παρίσι, προτού μεταβεί στη Ρώμη για να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι.

Και οι τρεις χώρες έχουν διαφορετικές θέσεις στο θέμα της κατάπαυσης του πυρός. Η Γαλλία έχει ζητήσει μία «άμεση και διαρκή», ενώ η Ιταλία έχει απέχει από τις πρόσφατες ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ζητούσαν εκεχειρία.

07:39 Αυξάνονται οι εκκλήσεις στο Ισραήλ για κατάπαυση πυρός

Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν ακόμη γύρο παγκόσμιων πιέσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, με μια νέα ψηφοφορία που αναμένεται ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και νέες διπλωματικές προσπάθειες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνέλθει για να σταθμίσει την έκκληση για κατάπαυση του πυρός στο πολιορκημένο παλαιστινιακό έδαφος, μετά την άσκηση βέτο από τις ΗΠΑ σε προηγούμενη προσφορά.

Η ψηφοφορία επί του ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, αλλά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία εισήγαγαν το τελευταίο κείμενο, ζήτησαν την αναβολή της ψηφοφορίας για να επιτραπεί η συνέχιση των διαπραγματεύσεων, δήλωσαν διπλωματικές πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

07:34 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Οι διαπραγματεύσεις θα είναι μακρές και δύσκολες»

Επικαλούμενο ισραηλινή πηγή, το ισραηλινό τηλεοπτικό Κανάλι 12 μετέδωσε ότι οι ισραηλινοί διαπραγματευτές αντιμετωπίζουν τώρα την πρόκληση να πείσουν τον επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα να συμφωνήσει σε μια συμφωνία που δεν θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι η απόφαση της Χαμάς να δημοσιεύσει βίντεο με ισραηλινούς αιχμαλώτους έχει στόχο να ωθήσει σε διαπραγματεύσεις, ανέφερε επίσης το Κανάλι 12 που επικαλέστηκε την πηγή.

Τις τελευταίες ημέρες, ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας Μοσάντ είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA και τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ για να συζητήσουν την πιθανή επανάληψη των συνομιλιών για την απελευθέρωση αιχμαλώτων σε αντάλλαγμα με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

07:20 Ισραηλινοί στρατιώτες βανδάλισαν σπίτι στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να βανδάλισαν το εσωτερικό ενός σπιτιού στον προσφυγικό καταυλισμό al-Fawwar, νότια της Χεβρώνας, σε μία από τις επιδρομές τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Εδώ και χρόνια, οι ισραηλινοί στρατιώτες κατηγορούνται ότι καταστρέφουν την προσωπική περιουσία των ανθρώπων που στοχοποιούνται κατά τη διάρκεια των επιδρομών και τα περιστατικά αυτά έχουν αυξηθεί μετά τον πόλεμο της 7ης Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν επιδρομές και σε άλλα μέρη των παλαιστινιακών εδαφών, μεταξύ άλλων στην πόλη Kafr Qaddum στην Qalqilya και στην Ιεριχώ.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/FxniszmhjZ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 19, 2023

07:10 Ισοπεδωμένα κτίρια στη νότια Γάζα – Αναφορές για πολλά θύματα

Πολλά θύματα αναφέρθηκαν στη Ράφα της νότιας Γάζας μετά από ολονύκτια ισραηλινή αεροπορική επίθεση.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει ακριβή αριθμό νεκρών και τραυματιών από την επίθεση.

Όμως εικόνες και βίντεο που κατέγραψαν το Al Jazeera και άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, καθώς και μαρτυρίες κατοίκων δείχνουν ότι οι απώλειες είναι πολλές.

07:05 Δύο ακόμη στρατιώτες σκοτώθηκαν στη βόρεια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες στη Γάζα τη Δευτέρα.

Δύο άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Οι θάνατοι αυτοί ανεβάζουν σε 131 τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν από τότε που το Ισραήλ άρχισε την χερσαία επιχείρησή του στη Γάζα.

06:56 Η «ασφαλής ζώνη» του Ισραήλ είναι μια μικροσκοπική αμμώδης έκταση για 2,3 εκατ. κατοίκους της Γάζας – Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό και καύσιμα

Το Ισραήλ θέτει το ίδιο «ασφαλείς ζώνες» για τους Παλαιστίνιους της Γάζας που προσπαθούν να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς που ωστόσο μόνο ασφαλείς δεν είναι. Αρχικά η οδηγία ήταν οι κάτοικοι της βόρειας Γάζας να μεταφερθούν στη Χαν Γιουνίς.

Τώρα η υποτιθέμενη «ασφαλής ζώνη» είναι η αμμώδης έκταση Αλ Μαβάσι με μέγεθος όσο περίπου ένα αεροδρόμιο.

Εκεί χιλιάδες Παλαιστίνιοι στήνουν σκηνές, χωρίς να υπάρχει καμία υποδομή. Δεν υπάρχει νερό, τρόφιμα και ρεύμα προκειμένου να ζεσταθούν. Στο ρεπορτάζ του AJ οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι περιγράφουν τις άθλιες συνθήκες στις οποίες καλούνται να επιβιώσουν.

Μία έγκυος γέννησε στη σκηνή, μία ηλικιωμένη δεν έχει πάρει τα φάρμακά της εδώ και μέρες, μία άλλη δεν έχει να φάει. Δείτε παρακάτω το ρεπορτάζ του AJ.

06:45 Συλλέγουν το νερό της βροχής στη Γάζα καθώς το υδροδοτικό σύστημα έχει καταρρεύσει

Ενώ η χειμερινή βροχή έφερε πλημμύρες και τον κίνδυνο ασθενειών στους πρόχειρους καταυλισμούς όπου ζουν τώρα πολλοί Παλαιστίνιοι στη Γάζα, έφερε επίσης κάποια προσωρινή ανακούφιση.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο X από το Al Jazeera Arabic έδειξε ένα νεαρό αγόρι να χρησιμοποιεί το νερό της βροχής για να πλύνει τα βρώμικα ρούχα. Κάτοικοι της Γάζας συλλέγουν επίσης νερό της βροχής για να πιουν.

Μεγάλο μέρος του συστήματος ύδρευσης του θύλακα έχει υποστεί ζημιές από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

لقطات لفلسطينيين من غزة يستخدمون مياه الأمطار لغسل ملابسهم في ظل استمرار الحرب#حرب_غزة pic.twitter.com/pioMN7QLO7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 19, 2023

06:30 Διπλωματικός πυρετός για να αποφευχθεί ένα νέο βέτο στο ΣΑ του ΟΗΕ

Καλημέρα σας. Και σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τις εξελίξεις σε Γάζα, Δυτική Όχθη και Ισραήλ. Το απόγευμα αναμένεται η νέα ψηφοφορία του ΣΑ του ΟΗΕ για κατάπαυση πυρός ενώ γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να βρεθεί μία διατύπωση στο ψήφισμα για την εκεχειρία που να δεχτούν και οι ΗΠΑ.

Ωστόσο το πιθανότερο είναι ότι οι ΗΠΑ θα ασκήσουν για ακόμα μία φορά βέτο, καθώς οι όποιες πιέσεις στο Ισραήλ ασκούνται μόνο παρασκηνιακά.

Την ίδια στιγμή η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα επιδεινώνεται όλο και περισσότερο καθώς ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για ξέσπασμα επιδημιών σε μια περιοχή χωρίς νερό, τροφή και ρεύμα και με το υγειονομικό σύστημα διαλυμένο από τους βομβαρδισμούς.

Δείτε τις προηγούμενες εξελίξεις εδώ