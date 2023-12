Ισραήλ: Ξεσπάει κατά Νετανιάχου πατέρας ομήρου που σκότωσαν οι IDF – «Δολοφονήσατε τον γιο μου δύο φορές»

Ξέσπασε κατά της κυβέρνησης του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πατέρας ενός εκ των τριών ομήρων που σκοτώθηκαν κατά λάθος από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Άβι Σαμρίζ, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τους χειρισμούς της κυβέρνησης καθώς όπως δήλωσε επέτρεψαν αρχικά στη Χαμάς να πάρει τον γιο του ως όμηρο στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου και εν συνεχεία τον σκότωσαν στις 14 Δεκεμβρίου.

«Θα το πω αυτό στην κυβέρνηση. Δολοφονήσατε τον γιο μου δύο φορές», δήλωσε στη Χάλι Τζάκσον του NBC News τη Δευτέρα. «Αφήσατε τη Χαμάς να πάρει τον γιο μου στις 7 Οκτωβρίου και σκοτώσατε τον γιο μου στις 14 Δεκεμβρίου».

«Δεν μπορούν να μας υπηρετήσουν», δήλωσε ακόμα για την κυβέρνηση Νετανιάχου. «Δεν μας αξίζουν, ως χώρα, ως κοινότητα. Δεν είναι οι ηγέτες μας. Σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους, τις καρέκλες τους, τους μισθούς τους. Δεν σκέφτονται τους ομήρους. Δεν σκέφτονται εμάς», κατέληξε.

WATCH: Avi Shamriz, the father of one of the hostages mistakenly killed by the IDF in Gaza, tells @HallieJackson that Israel «murdered my son [Alon] twice.»

The Israeli government, he says, is «not thinking about the hostages» and thinks «only of themselves.» pic.twitter.com/NhcF6nNdfb

— Meet the Press (@MeetThePress) December 19, 2023