Πόλεμος στη Γάζα: «Έτοιμο το Ισραήλ για νέα εκεχειρία στη Γάζα», υποστηρίζει ο Χέρτζογκ – Τι απαντά η Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια ακόμη συμφωνία εκεχειρίας, με ξένη διαμεσολάβηση, στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να απελευθερωθούν όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς και να δοθεί η δυνατότητα παροχής περισσότερης βοήθειας στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον προηγούμενο μήνα διήρκησε επτά μέρες και 105 όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Λωρίδα της Γάζας και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν από ισραηλινές φυλακές.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για άλλη μια ανθρωπιστική παύση και πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να καταστεί δυνατή η απελευθέρωση ομήρων», είπε ο Χέρτζογκ σε συνάντησή του με πρεσβευτές από 80 χώρες και τόνισε ότι «η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, και στην υπόλοιπη ηγεσία της Χαμάς».

Ο Χέρτζογκ, σύμφωνα με το γραφείο του, έδωσε επίσης έμφαση στην ανθρωπιστική προσπάθεια του Ισραήλ και προέτρεψε τους διεθνείς οργανισμούς να κάνουν περισσότερα για να διευκολύνουν την παροχή βοήθειας στη Γάζα.

«Η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας (που εισέρχεται στον θύλακα) μπορεί να τριπλασιαστεί άμεσα», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ επιθεωρεί εκατοντάδες φορτηγά στο πέρασμα της Νιτζάνα κάθε μέρα, αλλά οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλοι εταίροι δεν έχουν καταφέρει να συμβαδίσουν μαζί τους, με αποτέλεσμα να εισέρχονται μόλις 125 έως 100 φορτηγά την ημέρα.

Τα Ηνωμένα Έθνη απάντησαν στους ισχυρισμούς του, λέγοντας ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν καταστήσει πολύ δύσκολη την ασφαλή παράδοση της βοήθειας. Οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι η συμφόρηση οφείλεται στην άρνηση του Ισραήλ να ανοίξει εκ νέου το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ.

Μάλιστα, σημείωσαν ότι αφού κατάφεραν να πείσουν το Ισραήλ, την Κυριακή σχεδόν 200 φορτηγά με βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία.

«Μπορείτε να τριπλασιάσετε εύκολα τον αριθμό των φορτηγών, αν προσπαθήσουν λίγο τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι τους. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι θα μπορούσατε να είχατε δεκάδες χιλιάδες τόνους την ημέρα περισσότερους να πηγαίνουν στη Γάζα», επέμεινε ο Χέρτζογκ και σημείωσε ότι το Ισραήλ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τον παλαιστινιακό λαό, αλλά πολεμά τον εχθρό του, τη Χαμάς.

Israel is ready for new Gaza truce to secure release of the remaining hostages – President Isaac Herzog pic.twitter.com/Ww0vyWkclw

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 19, 2023