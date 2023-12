Ισραήλ: Βομβάρδισε στρατιωτική θέση στη Συρία σε αντίποινα για τις εκτοξεύσεις ρουκετών

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες Δευτέρα πως έπληξε στρατιωτική θέση των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας σε αντίποινα για τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη γειτονική χώρα εναντίον τομέων της επικράτειας του Ισραήλ (φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, από ισραηλινή επίθεση στη Συρία).

Είναι άγνωστο αν υπάρχουν θύματα. Οι ρουκέτες έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός, διευκρίνισε ο Τσαχάλ. Προηγουμένως, είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα της αεράμυνας, προειδοποιώντας για επικείμενη πυραυλική επίθεση.

